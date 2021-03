DGAP-News: GIEAG Immobilien AG: GIEAG meldet weiteren Vermietungserfolg für GERLINGEN WORK - 70 % der Gesamtfläche vermietet (deutsch)

GIEAG Immobilien AG: GIEAG meldet weiteren Vermietungserfolg für GERLINGEN WORK - 70 % der Gesamtfläche vermietet

München/Stuttgart, 09./17.03.2021: Der bundesweit tätige Projektentwickler GIEAG Immobilien AG (GIEAG) meldet eine weitere langfristige Vermietung von Gewerbeflächen mit über 1.200 qm im Erdgeschoss des kurz vor der Gesamtfertigstellung stehenden Bürokomplexes. Als langfristiger Mieter konnte ein renommiertes Unternehmen aus dem Fitnessbereich gewonnen werden, welches die Mietflächen als Büro, Fitnessbereich und zum Betrieb eines professionellen EMS-Studios inklusive individuellem Personaltraining nutzen wird.

Damit sind rund 70 % der Gesamtflächen kurz vor Bezugsfertigstellung des zweiten Bauabschnitts langfristig vermietet, so Jürgen Gerst, Geschäftsführer der Projektgesellschaft. Im Erdgeschoss ist noch eine sehr attraktive Gewerbeeinheit mit ca. 350 qm frei, darüber hinaus gibt es noch ein Angebot an Mietflächen ab ca.200 qm bis ca. 2.150 qm, so Gerst weiter.

Thomas Männel, Vorstand der GIEAG, kommentiert: "Als erfahrener Projektentwickler ist es für uns sehr wichtig, dass nicht nur die Immobilie, sondern auch das darin gebotene Nutzungsangebot, unseren Mietern und deren Mitarbeitern einen Mehrwert bietet. Neben der herausragenden Gastronomie durch unseren Mieter Aramark, erhöht sich mit dem Einzug des professionell geführten Fitnessstudios die Work-Life-Balance für unsere Mieter weiter. Trotz der aktuell angespannten Situation, spüren wir aufgrund der guten Lage, der Attraktivität des Gebäudes und seiner namhaften Mieter, eine Nachfrage an den noch nicht vermieteten Flächen.

Über die GIEAG Immobilien AG: GIEAG ist eine familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchner Börse gehandelt. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche Entwicklung und Bestandshaltung bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. Das GIEAG Experten-Team ist dabei ein Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte.

So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von bis zu 145.000 Quadratmetern bei einer Einzelinvestitionssumme von 15 bis 150 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Transaktionssicherheit, Beharrlichkeit und Schnelligkeit sind für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung.

