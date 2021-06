Gisèle Vlietstra: Offener Aktionärsbrief an den Verwaltungsrat der Meyer Burger und an die Geschäftsführung der Sentis Capital - Aufforderung zur Transparenz

Sehr geehrte Herren Verwaltungsräte der Meyer Burger Technology AG (MBT), sehr geehrte Herren Geschäftsführer der Sentis Capital PCC,

ich schreibe Ihnen als Aktionärin der MBT, welche im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung fast 2% der Gesellschaft erworben hat und sich zuvor schon in der Sentis-Aktionärsgruppe für den nun umgesetzten Strategiewandel eingesetzt hat.

Zunächst einmal möchte ich dem Management und den Mitarbeitenden der MBT für ihren unermüdlichen Einsatz danken! In weniger als einem Jahr ist Grossartiges vollbracht worden: in Rekordzeit wurden zwei neue Produktionsstandorte erworben und umgebaut. Bald werden die ersten fertigen Hochleistungsmodule an die Kunden ausgeliefert. Danken möchte ich auch den anderen Aktionären, welche die Kapitalerhöhung unterstützt haben, ohne die all das nicht möglich gewesen wäre.

Sentis hat diesen Strategiewende primär initiiert und ist auch heute noch der mit grossem Abstand einflussreichste Aktionär. Im Verwaltungsrat der MBT sitzt nicht nur Mark Kerekes als Vertreter von Sentis, sondern auch Urs Schenker, welcher Sentis als Anwalt beraten hat. Andreas Durisch und Alexandre Müller von Dynamics Group haben bei MBT die Bereiche Public Relations und Investor Relations übernommen. Zuvor arbeiteten beide im Auftrag von Sentis.

Herr Anton Karl, der Sentis-Geschäftsführer, äussert sich regelmässig zu MBT (auch medial in der Presse) und erweckt den Eindruck, bei MBT tiefer involviert zu sein.

Sentis hat sich in der Vergangenheit bei MBT zurecht immer für Transparenz eingesetzt. Es ist im absoluten Interesse der MBT und sämtlicher Stakeholder, dass das Verhältnis von MBT und Sentis transparent gemacht wird und sämtliche Transaktionen mit Aktien oder Derivaten, welche Sentis, Sentis-Organe oder ihnen nahestehende Personen tätigen, offengelegt werden. Status heute ist das nicht der Fall.

Meyer Burger als Technologieführer der Solarbranche hat eine grossartige Zukunft, da konsequent auf Nachhaltigkeit und Transparenz gesetzt wird!

Mit freundlichen Grüssen

Gisèle Vlietstra

Kontakt: vlietstra_mbt@hotmail.com

