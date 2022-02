DGAP-News: GK Software SE: GK Software verstärkt die Fokussierung auf den ostasiatischen Markt mit Gründung einer Niederlassung in Singapur (deutsch)

GK Software SE: GK Software verstärkt die Fokussierung auf den ostasiatischen Markt mit Gründung einer Niederlassung in Singapur

^ DGAP-News: GK Software SE / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges GK Software SE: GK Software verstärkt die Fokussierung auf den ostasiatischen Markt mit Gründung einer Niederlassung in Singapur

03.02.2022 / 11:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

03.02.2022 | Schöneck

GK Software verstärkt die Fokussierung auf den ostasiatischen Markt mit Gründung einer Niederlassung in Singapur

Nach den Markterfolgen in Europa, Amerika und Afrika richtet die GK Software SE (GK) aktuell das Augenmerk mit Südostasien auf einen weiteren hoch entwickelten Markt für den Einzelhandel. Um das Geschäft in dieser Region weiter auszubauen, wurde die GK Software Asia Pte. Ltd. in der internationalen Wirtschaftsmetropole Singapur gegründet. Das Ziel von GK Software ist es, von diesem Standort die Geschäftsbeziehungen zu den führenden Einzelhändlern der Region auszubauen. GK-Kunden nutzen bereits die Lösungen des Unternehmens in ihren Filialen in China, Indien, Japan, Macau, Malaysia, Thailand und Singapur.

GK freut sich darüber, dass Vikrant Bhalla die Position des Senior Vice President & General Manager Asia Pacific Japan (APJ) mit Wirkung zum 1. Januar 2022 übernommen hat. Er ist ein äußerst kundenorientierter und leidenschaftlicher Einzelhandelsspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung in Führungspositionen mit Schwerpunkt auf Wachstumsmärkten. Er wird von Singapur aus die neu gegründete GK Software Asia Pte. Ltd leiten und an Michael Dimde, Senior Vice President Global Sales - GK Software SE, berichten.

"Wir erleben ein unglaublich starkes Wachstum auf der ganzen Welt, da Einzelhändler ihre digitale Transformation beschleunigen. Das Marktpotenzial im asiatisch-pazifischen Raum und in Japan ist enorm und treibt die Einzelhandelsbranche an, die etwa drei Viertel des weltweiten Wachstums generiert", so Dimde. "Vikrant Bhalla ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, die Organisationen von Grund auf aufgebaut und dabei herausragende Ergebnisse erzielt hat. Im Fokus seiner Arbeit stand dabei immer, innovative und anspruchsvolle Lösungen für Kunden zu entwickeln. Die Führungsqualitäten von Vikrant sowie GK's Konzept einer offenen Retail-Plattform mit einer klaren Cloud-Strategie und unser starkes Produktportfolio sind eine hervorragende Kombination für den dynamischen Markt von Asia-Pacific-Japan", fügte Dimde hinzu.

Vikrant Bhalla verstärkt GK mit fundierten Kenntnissen und Erfahrungen in der Einzelhandelsbranche der APJ-Region. In den letzten zwei Jahrzehnten war er für große Blue-Chip-Unternehmen wie Toshiba und IBM in Australien, Großbritannien und Singapur in verschiedenen verantwortlichen Funktionen tätig, unter anderem in den Bereichen Professional Services und Produktmanagement. Außerdem führte er regionale Vertriebsteams. Im Fokus stand seiner Tätigkeit stand dabei, Kunden bei der Entwicklung von Geschäftsstrategien für die digitale Zukunft zu unterstützen.

"Ich bin davon überzeugt, dass ein inspirierendes und hochgradig personalisiertes Kundenerlebnis der Schlüssel zum Erfolg für Einzelhändler ist, insbesondere in den schwierigen Zeiten, die wir alle in den letzten Jahren erlebt haben", so Bhalla. "Mein Ziel bei GK ist es, eine robuste und agile Organisation in der APJ-Region aufzubauen, um unsere Kunden bei der Entwicklung einer exzellenten Customer Journey für eine bessere Differenzierung am Markt zu unterstützen und so maßgeblich zu ihrem Geschäftserfolg beizutragen."

Über die GK Software SE Die GK Software SE ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel und zählt 22 Prozent der 50 weltweit größten Einzelhändler zu ihren Kunden. Laut einer von RBR 2021 veröffentlichen Studie gehört die Gesellschaft zu den international führenden Anbietern von POS-Software und ist weltweit gemessen an den Installationszahlen das am schnellsten wachsende Unternehmen der Branche (ohne Tankstellen und Hospitality). Die Gesellschaft bietet ein umfassendes Lösungsangebot für mittlere sowie große Einzelhändler und ist führend bei der Umsetzung von modernen Omni-Channel-Konzepten. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite hat sich die Gesellschaft als Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Das Produktportfolio der Gesellschaft ermöglicht großen filialisierten Einzelhändlern optimierte Geschäftsprozesse und erhebliche Kundenbindungs- und Kostensenkungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die GK Software bietet ihren Kunden neben den selbstentwickelten Softwarelösungen auch ein umfassendes Angebot an Implementierungs- Servicedienstleistungen. Die GK Software SE akquirierte Ende 2012 die AWEK GmbH und 2015 das Retail-Segment der DBS Data Business Systems, Inc. 2017 erwarb die Gesellschaft die Mehrheitsbeteiligung an der auf künstliche Intelligenz fokussierten prudsys AG. 2018 wurde die valuephone GmbH übernommen, die führende Lösungen für mobile Konsumenten entwickelt. Die retail7 GmbH, spezialisiert auf Cloud-Lösungen für kleinere Händler, wurde 2020 gegründet.

Am Hauptsitz in Schöneck sowie an weiteren Standorten in Deutschland, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Russland, Ukraine und den USA beschäftigt das Unternehmen 1.071 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2021). GK Software verfügt über namhafte Einzelhandelskunden, darunter Adidas, Edeka, Lidl, Aldi, Coop (Schweiz), Netto Marken-Discount, Hornbach, Migros, Grupo Kuo and Walmart. In über 60 Ländern ist die Software mit knapp 500.000 Retail- und Payment-Installationen in über 100.000 Filialen im Einsatz. Die Gesellschaft ist seit dem Börsengang im Jahr 2008 um mehr als das Siebenfache gewachsen und hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 117,6 Mio. EUR erreicht. Seit 1990 haben die beiden Gründer Rainer Gläß (CEO) und Stephan Kronmüller (Stellvertretender Vorstand), zusammen mit einem erfahrenen Managementteam die GK Software zu einem stark wachsenden, profitablen Unternehmen geformt.

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com

Kontakt:

Communications & Investor Relations

GK Software SE Dr. René Schiller Tel.: +49 (0)37464-84-264 Fax: +49 (0)37464-84-15 E-Mail: rschiller@gk-software.com

03.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: GK Software SE Waldstraße 7 08261 Schöneck Deutschland Telefon: +49 (0)3 74 64 84 - 0 Fax: +49 (0)3 74 64 84 - 15 E-Mail: info@gk-software.com Internet: www.gk-software.com

ISIN: DE0007571424

WKN: 757142 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1276357

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1276357 03.02.2022

°