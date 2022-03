DGAP-News: Glambou Holding AG: Glambou lanciert exklusive Schmuckkollektion in Zusammenarbeit mit Sonia Lyson (deutsch)

Glambou Holding AG: Glambou lanciert exklusive Schmuckkollektion in Zusammenarbeit mit Sonia Lyson

Zürich, 1. März 2022

Glambou lanciert exklusive Schmuckkollektion in Zusammenarbeit mit Sonia Lyson

Das Schweizer Schmuckunternehmen Glambou arbeitet neu mit der Mode-Influencerin Sonia Lyson zusammen. Dabei ist eine einzigartige Schmuckkollektion entstanden, welche ab sofort exklusiv online und in ausgewählten Department-Stores verfügbar ist. Die Kampagne ermöglicht Glambou eine stärkere Marktdurchdringung in einem attraktiven Marktsegment und stärkt die Position als innovatives Schmuckunternehmen.

Glambou bietet seit Februar 2022 exklusiv eine in Zusammenarbeit mit der Bloggerin und Influencerin Sonia Lyson entstandene Schmuckkollektion an. Sonia Lyson, deren einzigartige Styles ihr in den Fashion-Metropolen der Welt zu grosser Bekanntheit verholfen haben, wird von ihrer Community vor allem wegen ihrer einzigartigen, farbenfrohen Looks geschätzt. So ist in den letzten Jahren ein loyales Netzwerk an Followern entstanden (>316.000). Die Zusammenarbeit ermöglicht Glambou, sich noch stärker als attraktive Plattform für Designerschmuck zu positionieren und darüber hinaus zum Inkubator für die Entwicklung neuer, erfolgreicher Schmuckmarken zu werden.

Cornelius Lauritzen, CEO von Glambou, sagt: «Die Zusammenarbeit zwischen Sonia Lyson und uns passt perfekt: Beide stehen für authentische Styles mit grossem Anspruch an Individualität. Die entstandenen Schmuckstücke sind innovativ, haben grossen Wiedererkennungswert und sind gewohnt qualitativ hochstehend. Wir sind überzeugt, dass unsere gemeinsame Community erweitert und unsere Kundschaft an der exklusiven Kollektion viel Freude haben wird.»

Glambou ist durch seine duale Strategie mit Online-Plattform und punktueller physischer Präsenz an hochfrequentierten Standorten stark am Wachsen. Im Verlauf des letzten Jahres wurden bereits mehrere wegweisende Schritte wie Partnerschaften mit verschiedenen Luxuskaufhäusern, der Ausbau des Onlinemarktplatzes und der Einstieg in den Piercing-Markt verkündet. Die Lancierung der ersten exklusiven Influencer-Kollektion stellt nun einen weiteren Schritt auf dem Weg zum führenden Anbieter für individuell kuratierten, qualitativ hochstehenden und innovativen Schmuck dar. Glambou plant, in Zukunft weitere Exklusiv-Kollektionen mit Influencern zu lancieren, um die daraus resultierenden Vorteile zu multiplizieren.

Kontakt Glambou:

Glambou Holding AG Cornelius Lauritzen, CEO contact@glambou.com www.glambou.com

Medienkontakt:

Dynamics Group Moritz Stähelin mst@dynamicsgroup.ch www.dynamicsgroup.ch

Über Glambou

Glambou Holding AG ist ein wachsendes Unternehmen aus der Schweiz mit Sitz in Zug, das einen Multi-Marken Online-Marktplatz für Modeschmuck sowie mehrere Shop-in-Shops in Premium-Kaufhäusern betreibt. Glambou AG, eine Tochtergesellschaft der Glambou Holding AG, ist eine kuratierte Plattform für aufstrebende Marken mit hochwertigen und stylischen Produkten mit individuellem Anspruch. Die Glambou Gruppe wird operativ von CEO Cornelius Lauritzen geführt, der Verwaltungsrat besteht aus Bernd Stadlwieser, ehemaliger Group CEO von Thomas Sabo und der MCH, und Andrin Schaerli, Managing Partner des Family Office Lakeshore Group aus Zürich.

