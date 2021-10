DGAP-News: Glambou verzeichnet weiter starkes Wachstum und plant bis 2025 einen dreistelligen Millionenumsatz (deutsch)

Glambou verzeichnet weiter starkes Wachstum und plant bis 2025 einen dreistelligen Millionenumsatz

Zürich, 4. Oktober 2021

Glambou verzeichnet weiter starkes Wachstum und plant bis 2025 einen dreistelligen Millionenumsatz

Das innovative Schmuckunternehmen Glambou verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 ein starkes Umsatzwachstum. In einem erheblich durch Corona beeinflussten Markumfeld gelang es der Gruppe, den Umsatz gegenüber dem Vorjahr mehr als zu verdoppeln. Diese Entwicklungen sind weitere Meilensteine auf dem Weg, zu dem führenden kuratierten Marktplatz für trendigen Schmuck zu werden.

Nach einem bereits sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 verzeichnete Glambou im ersten Halbjahr 2021 gegenüber der Vorjahresperiode mehr als eine Verdoppelung des Umsatzes. Der Anstieg ist unter anderem auf ein stark gestiegenes Bestellvolumen auf den Onlinekanälen zurückzuführen. Bis zur Jahresmitte 2021 wurde online gleich viel Umsatz generiert wie auf dem gleichen Kanal über das Gesamtjahr 2020. Sehr erfreulich hat sich dabei speziell der deutsche Onlinekanal entwickelt: Nach nur rund einem Jahr Aktivität im deutschen Markt konnte der Umsatz des Schweizer Onlinemarkts bereits übertroffen werden. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet Glambou auf dem Onlinekanal mit einem Wachstum von rund 200%. Insgesamt geht die Gruppe für das Gesamtjahr 2021 von einem Wachstum von mehr als 100% und einem erstmaligen Jahresumsatz in zweistelliger Millionenhöhe aus.

Glambou treibt die Expansionsstrategie auch künftig konsequent voran und plant, den Umsatz auch im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr zu verdoppeln. In den nächsten Jahren sind weitere Investitionen in den Online-Markplatz und die physische Präsenz an hochfrequentierten Orten geplant. Glambou verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2025 einen Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe zu erzielen.

Cornelius Lauritzen, CEO von Glambou, sagt: «Die Entwicklungen der letzten Monate sind weitere Meilensteine in unserer noch jungen Historie und bestätigen uns in der Ambition, zu dem führenden kuratierten Marktplatz für trendigen Schmuck zu werden. Dabei fokussieren wir konsequent auf qualitativ hochstehende Schmuckbrands aus der ganzen Welt und erschaffen so eine inspirierende, einzigartige Plattform zum Entdecken und Erleben von Schmuck - on- sowie offline. Wir sind überzeugt davon, dass wir auch in Zukunft bedeutende Erfolge verzeichnen werden.»

Glambou Holding AG ist ein wachsendes Unternehmen aus der Schweiz mit Sitz in Zug, das einen Multi-Marken Online-Marktplatz für Modeschmuck sowie mehrere Shop-in-Shops in Premium Kaufhäusern betreibt. Glambou AG, eine Tochtergesellschaft der Glambou Holding AG, ist eine kuratierte Plattform für aufstrebende Marken mit hochwertigen und stylischen Produkten mit individuellem Anspruch. Die Glambou Gruppe wird operativ von CEO Cornelius Lauritzen geführt, der Verwaltungsrat besteht aus Bernd Stadlwieser, ehemaliger Group CEO von Thomas Sabo und der MCH, Rolando Benedick, einer der erfahrensten Retailspezialisten der Schweiz und Andrin Schaerli, Managing Partner des Family Office Lakeshore Group aus Zürich.

