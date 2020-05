DGAP-News: Godewind Immobilien AG: Große Zustimmung auf ordentlicher Hauptversammlung und Änderungen im Management-Team (deutsch)

Godewind Immobilien AG: Große Zustimmung auf ordentlicher Hauptversammlung und Änderungen im Management-Team

Frankfurt am Main, 7. Mai 2020 - Auf der heutigen ordentlichen virtuellen Hauptversammlung 2020 der Godewind Immobilien AG ( ISIN: DE000A2G8XX3 , Handelssymbol: GWD, Godewind) haben die Aktionäre sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Präsenz des Grundkapitals betrug 31,41 % bzw. unter Berücksichtigung der Stimmabgaben im Wege der Briefwahl 77,06 %.

Zu den Tagesordnungspunkten gehörten unter anderem die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019, die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie die Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2020. Unter Tagesordnungspunkt 8 wurde im Zusammenhang mit dem freiwilligen Übernahme- und Delisting-Angebot die Umfirmierung in die "Covivio Office AG" beschlossen.

Mit Wirkung zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung haben die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Bertrand Malmendier und Dr. Roland Folz ihre Ämter niedergelegt. Von der Hauptversammlung wurden mit großer Mehrheit die Herren Dr. Uwe Becker und Rainer Langenhorst in den Aufsichtsrat bestellt. Auf der nachfolgenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Herr Dr. Uwe Becker zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt und Herr Rainer Langenhorst zu seinem Stellvertreter.

Nach Abschluss der Hauptversammlung haben die Vorstände der Godewind Immobilien AG, Stavros Efremidis und Ralf Struckmeyer, ihre Vorstandsmandate mit sofortiger Wirkung und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt. Als neue Vorstandsmitglieder hat der Aufsichtsrat die Herren Marcus Bartenstein und Dr. Daniel Frey bestellt, die als Co-CEOs die weitere Entwicklung der Godewind Immobilien AG unter dem Dach des Covivio-Konzerns vorantreiben werden.

Über Godewind Immobilien AG Die Godewind Immobilien AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Auf- beziehungsweise Ausbau eines attraktiven Immobilienportfolios in den Wachstumszentren Deutschlands. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzialen ergänzt wird. Aktuell verfügt Godewind über einen Büroimmobilienbestand von rund 1,1 Milliarden Euro. Mit Hilfe eines weitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll mittelfristig ein gewerbliches Immobilienportfolio von mindestens drei Milliarden Euro aufgebaut werden.

Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. Die Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto. Die Aktie der Godewind Immobilien AG ist Mitglied im SDAX und wird im höchsten Transparenz-Level der Deutsche Börse AG, Prime Standard, geführt sowie unter anderem im XETRA Markt-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.godewind-ag.com.

Kontakt Details

Investor Relations Kontakt Gunnar Janssen Godewind Immobilien AG Telefon +49 69 27 13 97 32 13 E-Mail g.janssen@godewind-ag.com

Presse Kontakt Jan Hutterer Kirchhoff Consult AG Telefon +49 40 60 91 86 65 E-Mail godewind-ag@kirchhoff.de

