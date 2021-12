DGAP-News: GoingPublic Media AG: Neunmonatszahlen 2021 (deutsch)

GoingPublic Media AG: Neunmonatszahlen 2021

München, 13. Dezember 2021 - Die GoingPublic Media AG veröffentlicht ihre nicht testierten 9-Monats-Zahlen zum 30.9.2021. Der Umsatz ging in der AG um 10,4 % auf 1,21 Mio. EUR (Vj. 1,35 Mio. EUR) zurück. Der Rückgang resultiert ausschließlich aus den fehlenden Erlösen des Geschäftsbereichs VentureCapital Magazin, der zum 31.3.2021 veräußert worden war. Das Ergebnis lag bei +304 TEUR (Vj. -153 TEUR). Auf EBITDA-Basis belief sich das Ergebnis auf +328 TEUR (Vj. -127 TEUR). Die liquiden Mittel belaufen sich zum Stichtag auf rund 1,2 Mio. EUR.

Die Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote 70 %) verbuchte in den ersten neun Monaten 2021 (1.1.-30.9.) bei einem Umsatz in Höhe von rund 44 TEUR (Vj. 114 TEUR) einen Verlust in Höhe von rund 47 TEUR (Vj. -25 TEUR), das EBITDA lag bei -35 TEUR (Vj. -13 TEUR). Die BondGuide Media GmbH (Beteiligungsquote 25 %) liegt zum 30.9. wie in den Vorjahren im Plus.

Die Ertragssituation 2021 ist stark beeinflusst durch einen außerordentlichen Ertrag im Zuge der Veräußerung des Geschäftsbereichs VentureCapital Magazin zum 31. März 2021, aber auch durch ein wesentlich verbessertes operatives Ergebnis. Darüber hinaus ist das Ergebnis beeinflusst durch eine zum 30.9.2021 vorgenommene Wertberichtigung der Kaufpreisforderung in Höhe von 100 TEUR für die China-Aktivitäten der Gesellschaft, die 2019 im Rahmen eines Asset-Deals in die neu gegründete China Investment Media GmbH eingebracht worden waren.

Aufgrund der guten Auftragslage geht die GoingPublic Media-Gruppe für das vierte Quartal von schwarzen Zahlen und einer weiteren Ergebnisverbesserung für das Gesamtjahr 2021 aus. Die Transformation zu einem nachhaltig profitablen Geschäftsmodell steht für die Gesellschaft weiter im Mittelpunkt der strategischen Neuausrichtung.

Ansprechpartner bei Rückfragen: GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de

Über die GoingPublic Media AG: Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG ( www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 30 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen ( www.goingpublic.de; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 (physische/virtuelle/hybride) Events pro Jahr gegenüber. Die mehrsprachige (deutsch/chinesisch) Investmentplattform China/Deutschland ( www.investmentplattformchina.de) bildet die Basis für die 2019 ausgegründete Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote: 70%). Die GoingPublic Media AG ( WKN 761210 ) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.

Sprache: Deutsch Unternehmen: GoingPublic Media AG Hofmannstr. 7a 81379 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-2000 339-0 Fax: +49 (0)89-2000 339-39 E-Mail: info@goingpublic.de Internet: www.goingpublic.ag

