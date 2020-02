DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH: Golding Capital Partners mit weiterem Rekordjahr (deutsch)

Golding Capital Partners GmbH: Golding Capital Partners mit weiterem Rekordjahr

^ DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds Golding Capital Partners GmbH: Golding Capital Partners mit weiterem Rekordjahr

24.02.2020 / 10:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1,5 Milliarden Euro neues Kapital 2019 eingesammelt

Golding Capital Partners mit weiterem Rekordjahr

München, 24. Februar 2020 - Die weiterhin steigende Nachfrage nach Alternatives in den Assetklassen Infrastruktur, Private Equity und Private Debt beschert Golding Capital Partners ein Rekordergebnis für 2019. Insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro haben institutionelle Investoren dem Münchner Asset Manager im vergangenen Jahr anvertraut. Dies ist das beste Ergebnis in der 20-jährigen Erfolgsgeschichte von Golding und festigt die führende Position des Unternehmens im europäischen Markt. Um diese Position künftig noch auszubauen, wurde mit CIO Dr. Matthias Reicherter als viertem Managing Partner die Geschäftsführung weiter verstärkt.

Golding erhielt im vergangenen Jahr Zusagen von über 50 institutionellen Investoren und konnte damit ein Rekordvolumen in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro an neuem Kapital einsammeln. Deutlich zugenommen hat dabei die Nachfrage seitens der institutionellen Investoren nach individuellen Managed Accounts. Acht Mandate mit einem Gesamtvolumen von 825 Millionen Euro konnte der unabhängige Münchner Asset Manager hinzugewinnen, darunter das Infrastruktur-Mandat der Barmenia-Versicherungsgruppe in Höhe von 170 Millionen Euro.

Neben den traditionellen Beteiligungsprogrammen hat 2019 Goldings erster dedizierter Secondary-Fonds besonderen Zuspruch erfahren. Golding, bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Markt für Secondary-Investments tätig, konnte einen gelungenen Fundraising-Start für den Golding Secondaries 2019 verbuchen und plant das First Closing zum Ende des ersten Quartals 2020 mit einem Volumen von deutlich über 100 Millionen Euro. Auch die Auflage eines weiteren Private Debt-Dachfonds als konsequente Fortsetzung der erprobten konservativen Anlagestrategie in der Assetklasse verlief erfolgreich.

Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer bei Golding: "Wir freuen uns, dass uns institutionelle Investoren weiterhin vertrauen und unsere Expertise in den Bereichen Infrastruktur, Buyout und Private Debt sehr zu schätzen wissen. Es ist unser Anspruch, für unsere Investoren flexible und passgenaue Lösungen zu erarbeiten, mit denen sie in einem komplexen Marktumfeld und vor dem Hintergrund hoher regulatorischer Anforderungen attraktive Renditen erzielen können."

Für 2020 plant Golding neben den erfolgreichen Flaggschiff-Dachfonds in den angestammten Assetklassen zusätzlich transaktionsorientierte Spezialprodukte zu platzieren. Insbesondere im attraktiven Segment der Co-Investments sollen ertragreiche Marktopportunitäten für institutionelle Investoren erschlossen werden.

Erfolgreiche Investitionstätigkeit im anspruchsvollen Marktumfeld

Golding konnte im vergangenen Jahr insgesamt über 1,1 Milliarden Euro an Commitments in Primary-, Secondary- und Co-Investments für die Investoren in den Anlageklassen Buyout, Private Debt und Infrastruktur eingehen. Für eine starke regionale Diversifikation wurden Investments auch außerhalb der klassischen Anlageregionen Europa und Nordamerika getätigt. Zudem wurde das eigene Büro in New York personell weiter ausgebaut, so dass die intensive Abdeckung des nordamerikanischen Marktes optimal gewährleistet und den Investoren der Zugang zu aussichtsreichen Fonds gesichert wird.

Berufung von Dr. Matthias Reicherter in die Geschäftsführung

Um das weitere Wachstum von Golding auch personell zu unterstützen, wurde mit Wirkung zum 31. Januar 2020 Dr. Matthias Reicherter in die Geschäftsführung von Golding Capital Partners berufen. Reicherter ist seit 2011 im Unternehmen und verantwortet als CIO sämtliche Investmentaktivitäten bei Golding. Vor seinem Eintritt bei Golding war er als Director bei Barclays Private Equity/Infrastructure Funds in London und DEPFA Bank in London und Dublin für den Erwerb, die Finanzierung und für das Asset Management von Unternehmen im Bereich Infrastruktur in Europa und Nordamerika zuständig. "Wir freuen uns, Matthias Reicherter in unserer Partnerschaft begrüßen zu dürfen. Er wird entscheidend dazu beitragen, unsere Position als einer der führenden Asset Manager in Europa auszubauen", kommentiert Gründer und Geschäftsführer Jeremy Golding.

Über Golding Capital Partners GmbH

Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa. Mit einem Team von über 100 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, London, New York und Tokio unterstützt Golding Capital Partners institutionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von rund 9 Milliarden Euro. Zu den über 180 institutionellen Investoren zählen Versicherungen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen, Family Offices sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

Weitere Informationen

Golding Capital Partners GmbH Susanne Ludwig Manager Marketing & Communication T +49 (0)89 419 997 553 ludwig@goldingcapital.com

24.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

981773 24.02.2020

°