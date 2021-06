Golding Capital Partners GmbH: Golding erreicht First Closing des ersten dedizierten Buyout-Co-Investment-Fonds bei 161 Millionen Euro

^ DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds Golding Capital Partners GmbH: Golding erreicht First Closing des ersten dedizierten Buyout-Co-Investment-Fonds bei 161 Millionen Euro

22.06.2021 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEINFORMATION

Golding erreicht First Closing des ersten dedizierten Buyout-Co-Investment-Fonds bei 161 Millionen Euro

* Schneller Kapitaleinsatz: Bereits 40 Prozent des Fondsvolumens in zehn Co-Investments platziert, weitere Investitionen bevorstehend

* Defensive Anlagestrategie durch breite Diversifizierung und Fokus auf resiliente Sektoren in Europa und Nordamerika

* Zielrendite von 13 bis 15 Prozent auf Basis von Umsatzwachstum

München, 22. Juni 2021 - Golding Capital Partners meldet für den Co-Investment-Fonds "Golding Buyout Co-Investment 2020" das First Closing mit Kapitalzusagen in Höhe von 161 Millionen Euro. Damit konnte der Asset-Manager für alternative Investments innerhalb weniger Monate einen Großteil des Zielvolumens von 200 Millionen Euro bei Anlegern vornehmlich aus dem Bereich Versorgungswerke und Versicherungen platzieren. Damit schließt Golding mit dem ersten dedizierten Buyout-Co-Investment-Fonds nahtlos an den Vertriebserfolg früherer Buyout-Produkte an. Zuletzt erreichte der "Golding Buyout 2018" mit dem Rekordvolumen von 375 Millionen Euro Anfang dieses Jahres sein Final Closing.

Der "Golding Buyout Co-Investment 2020" folgt dem bereits 2015 etablierten Golding-Co-Investment-Strategieansatz und legt dabei den Fokus auf Unternehmen in defensiven Sektoren, etwa im Bereich Gesundheit und Technologie, mit konservativen Kapitalstrukturen in Europa und Nordamerika. Trotz dieser defensiven Ausrichtung strebt der Fonds eine Netto-Ziel-IRR von 13 bis 15 Prozent an. Das finale Closing ist zum Jahresende 2021 vorgesehen.

"Trotz der allgemeinen Renditekompression sind wir zuversichtlich, unseren Investoren weiterhin attraktive Investmentopportunitäten anbieten zu können. Dafür erstellen wir ein handverlesenes Portfolio von Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum - sowohl organisch als auch durch Buy-and-Build-Strategien. Eine unserer bereits getätigten Beteiligungen konnte aufgrund unseres Investments den eingeschlagenen Wachstumspfad erheblich beschleunigen und befindet sich bereits in fortgeschrittenen Diskussionen hinsichtlich eines möglichen IPOs", kommentiert Daniel Boege, Partner und Head of Buyout bei Golding.

Breite Diversifizierung: Geografie, Sektoren, Zielfondsmanager

Wie bei früheren Buyout-Produkten steht die Diversifizierung auch beim "Golding Buyout Co-Investment 2020" im Mittelpunkt der Anlagestrategie. So erfolgt die Risikostreuung mehrdimensional unter anderem entlang der Aspekte Geografie, Wirtschaftssektor und Einzelunternehmen. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ist der Fonds in zehn Unternehmen investiert, womit schon 40 Prozent des Zielportfolios allokiert werden konnten. Die Mehrheit der Investments wurde mit Zielfondspartnern umgesetzt, mit denen Golding bereits im Rahmen früherer Produkte erfolgreich zusammengearbeitet hat. Der Fonds wird bis Ende 2022 investiert und sich an mehr als 20 Transaktionen beteiligen.

Rigoroses ESG-Screening auf allen Ebenen

Die konsequente Integration von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) erfolgt beim "Golding Buyout Co-Investment 2020" sowohl auf Ebene des Zielfondsmanagers als auch auf Einzeltransaktionsebene. Dabei setzt Golding auf Investmentopportunitäten, die einen messbaren Beitrag zur positiven ESG-Performance etwa in Form von CO2-Einsparungen leisten. Ein Beispiel hierfür ist ein Investment in ein Unternehmen, das Trinkwasserspender für Unternehmen betreibt und durch die einfachere Logistik den CO2-Fußabdruck erheblich verbessert.

"Unseren Anlegern ist der Themenkomplex Nachhaltigkeit und Impact zu Recht sehr wichtig. Daher überlassen wir die Due Diligence im Bereich ESG nicht allein den Zielfondsmanagern, sondern setzen stattdessen auf eine doppelte Prüfung auch durch unser eigenes Team. Eine starke Fondsperformance beinhaltet für uns neben Risiko und Rendite ganz klar auch die ESG-Komponente", erklärt Dr. Matthias Reicherter, Geschäftsführer und Chief Investment Officer bei Golding.

Langjähriger Track Record: mehr als 200 Jahre Erfahrung und 1.700 Einzeltransaktionen

Die etablierte Golding-Buyout-Plattform kann auf ein Team aus Investment-Spezialisten mit einem akkumulierten Track Record von mehr als 200 Jahren Erfahrung im Buyout-Segment zurückgreifen. Goldings Investment-Team hat seit dem Jahr 2000 insgesamt 136 Investitionen mit mehr als 1.700 Einzeltransaktionen im Buyout-Segment realisiert. Derzeit verwaltet Golding rund 1,9 Milliarden Euro an Assets in Buyout-Produkten.

Über Golding Capital Partners GmbH

Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa. Mit einem Team von über 120 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, London, New York und Tokio unterstützt Golding Capital Partners institutionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von rund 11 Milliarden Euro. Zu den über 200 institutionellen Investoren zählen Versorgungseinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI).

Weitere Informationen Golding Capital Partners GmbH Susanne Stolzenburg Manager Marketing & Communication T +49 (0) 89 419 997 553 stolzenburg@goldingcapital.com

PB3C GmbH Johannes Braun PR Director Real Assets T +49 (0) 30 726276 1544 braun@pb3c.com

22.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1210227 22.06.2021

°