DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH: Golding steigert verwaltetes Vermögen um Rekordwert von 2 Mrd. EUR auf insgesamt 12 Mrd. EUR (deutsch)

Golding Capital Partners GmbH: Golding steigert verwaltetes Vermögen um Rekordwert von 2 Mrd. EUR auf insgesamt 12 Mrd. EUR

PRESSEINFORMATION

Golding steigert verwaltetes Vermögen um Rekordwert von 2 Mrd. EUR auf insgesamt 12 Mrd. EUR

* 2021 insgesamt 28 neue institutionelle Investoren gewonnen, darunter die TK Pensionsfonds AG mit einem Multi-Asset-Mandat

* Internationalisierung schreitet in Europa sowie in Richtung Ostasien und Südamerika voran

* Breites Produktangebot und spezieller Fokus auf Nachhaltigkeit und Impact Investing sollen Wachstum weiter vorantreiben

München, 10. März 2022 - Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset-Manager Europas für Alternative Investments, hat das im Auftrag institutioneller Investoren verwaltete Vermögen 2021 auf den Rekordwert von 12 Milliarden Euro ausgebaut. Im Jahresverlauf konnten Kapitalzusagen in Höhe von rund 2 Milliarden Euro eingeworben und Investitionen über 1,5 Milliarden Euro getätigt werden - ebenfalls Rekordwerte in der mehr als zwanzigjährigen Unternehmensgeschichte. Für 2022 peilt Golding einen weiteren Ausbau der Assets under Management in mindestens ähnlicher Größenordnung an, trotz eines herausfordernden Marktumfeldes mit gestiegenen geopolitischen Risiken. Getragen wird das Wachstum durch die weitere Internationalisierung und ein breites Angebot an alternativen Anlagelösungen, das neben den klassischen Dachfonds spezialisierte Co-Investment-Lösungen sowie Individualmandate vorsieht. Golding beabsichtigt außerdem, das nachhaltige Produktangebot zusätzlich zum ersten dedizierten Impact-Fonds weiter auszubauen.

"Unsere Wachstumsstrategie geht voll auf. Unsere institutionellen Anleger goutieren die Ausweitung unserer Produktpalette um spezialisierte Co-Investment-, Secondaries- sowie Impact-Lösungen. Investoren spiegeln uns darüber hinaus, dass der stete Ausbau unseres Institutional-Clients-Teams, nicht zuletzt durch die neue Niederlassung in der Schweiz, der richtige Weg ist. Die enge, persönliche Betreuung unserer Investoren und unser weiteres Wachstum beim verwalteten Vermögen werden auch in Zukunft Hand in Hand gehen", kommentiert Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer von Golding Capital Partners.

28 neue Investoren hinzugewonnen - Internationalisierung schreitet voran

Neben dem Ausbau bestehender Mandate konnte Golding im vergangenen Jahr auch 28 neue Investoren gewinnen. Das größte Einzelticket machte dabei die TK Pensionsfonds AG aus, die Golding ein Multi-Asset-Mandat übertrug. Zusätzlich zu dem wachsenden deutschen institutionellen Geschäft schreitet auch Goldings Internationalisierung in Europa und darüber hinaus konsequent weiter voran. So erweiterte Golding den Investorenkreis um Institutionen aus Südeuropa, Ostasien und Südamerika. Im laufenden Jahr will Golding vor allem in der Schweiz, in Italien und den nordischen Ländern die Kundenbeziehungen ausbauen.

Nachhaltige Alternatives bei Investoren zunehmend im Fokus

"Wir spüren eine deutlich steigende Nachfrage insbesondere im Bereich ESG-konformer Produkte und Impact-Lösungen. Wir haben uns gezielt mit ausgewiesenen Experten wie Dr. Andreas Nilsson als Head of Impact Investing und Christian Schütz als ESG-Officer verstärkt. Durch unsere intensive Arbeit in diesen Bereichen und den Aufbau unserer Impact-Task-Force sind wir hier in der Lage, Investoren mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Damit fühlen wir uns gut aufgestellt für die auch weiterhin nötige Fokussierung auf Herausforderungen rund um das Thema Nachhaltigkeit - von Reporting-Fragen bis hin zur Ankaufsprüfung und Produktstrukturierung", erläutert Jeremy Golding, Gründer und Geschäftsführer von Golding Capital Partners. Neben dem dedizierten Impact-Fonds, dessen First Closing für Jahresmitte vorgesehen ist, soll ein rein auf die Energiewende fokussierter Fonds im Laufe des Jahres folgen.

Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds hat sich Golding auch für das laufende Jahr ambitionierte Wachstumsziele gesetzt, die das erfreuliche Ergebnis 2021 erneut übertreffen sollen. Wachstumsimpulse verspricht sich Golding über die Assetklassen Infrastruktur, Private Credit und Private Equity hinweg neben dem klassischen Dachfondsgeschäft vor allem von den angebotenen Co-Investment-Lösungen sowie individuellen Managed-Account-Mandaten.

"Viele Investoren haben über die Jahre des Niedrigzinsumfelds - oft an unserer Seite - positive Erfahrung mit alternative Anlagen in den Private Markets gesammelt und ihre Allokationen hier stetig ausgebaut. Für viele führt der nächste Schritt im Portfolio-Aufbau früher oder später zu Co-Investments-Fonds. Oder aber sie wählen einen individuell gestalteten Managed Account. Das macht sich durch eine deutlich steigende Nachfrage in diesen Bereichen bemerkbar. Diese Nachfrage bedienen wir gerne. Es ist unsere Philosophie die Investoren da abzuholen, wo sie sind, und maßgeschneiderte Lösungen zu finden", erklärt Hubertus Theile-Ochel.

Um dies weiterhin optimal umsetzen zu können, wird das Golding-Team auch in diesem Jahr weiter ausgebaut, nachdem es bereits 2021 um 25 Prozent auf 140 Mitarbeiter angewachsen ist. Darüber hinaus wurde Jakob Schramm mit Wirkung zum 1. März 2022 zum Partner ernannt und übernimmt fortan die Leitung des Bereichs Private Credit von Abhik Das, der sich ab Mitte des Jahres neuen beruflichen Herausforderungen im Direktinvestment-Geschäft widmen wird.

Über Golding Capital Partners GmbH

Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity und Impact. Mit einem Team von rund 140 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von rund 12 Milliarden Euro. Zu den mehr als 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Mitglied der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Weitere Informationen

Golding Capital Partners GmbH PB3C GmbH Susanne Stolzenburg Johannes Braun Director, Head of Marketing & Communications PR Director Real Assets T +49 (0) 89 419 997 553 T +49 (0) 30 726276 1544 stolzenburg@goldingcapital.com braun@pb3c.com

