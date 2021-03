DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH: Weiteres Rekordjahr: Golding knackt 10-Milliarden-Euro-Marke (deutsch)

Golding Capital Partners GmbH: Weiteres Rekordjahr: Golding knackt 10-Milliarden-Euro-Marke

^ DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds Golding Capital Partners GmbH: Weiteres Rekordjahr: Golding knackt 10-Milliarden-Euro-Marke

09.03.2021 / 10:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEINFORMATION

Weiteres Rekordjahr: Golding knackt 10-Milliarden-Euro-Marke

München, 9. März 2021 - Trotz eines historisch herausfordernden Marktumfeldes konnte Golding Capital Partners, einer der in Europa führenden Asset Manager für Alternative Investments, sein Rekordergebnis aus 2019 im vergangenen Jahr nochmals übertreffen. In 2020 vertrauten institutionelle Investoren dem Münchner Asset Manager insgesamt rund 1,5 Mrd. Euro frisches Kapital an. Damit überschreitet Golding erstmals in der über 20-jährigen Unternehmensgeschichte die historische Marke von 10 Milliarden Euro Assets under Management (AuM) und baut seine Position im internationalen Wettbewerb weiter aus. Auch in 2021 will Golding den Wachstumskurs durch eine zusätzliche Verstärkung des Teams und vielfältigen Anlagelösungen für institutionelle Investoren fortsetzen.

Von über 60 institutionellen Investoren, allen voran Versorgungswerke, Versicherungen und Finanzinstitute, konnte Golding die neuerliche Rekordsumme von rund 1,5 Milliarden Euro einwerben. Gleichzeitig hat der Münchner Asset Manager für die Investoren 1,4 Milliarden Euro in Primary-, Secondary- und Co-Investments über alle Anlageklassen investiert, eine Steigerung von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Neben dem klassischen Fondsgeschäft zeigte sich erneut der Bereich der individuellen Managed Accounts wachstumsstark. Sowohl bestehende Mandate wurden weiter aufgestockt als auch neue namhafte Managed Accounts hinzugewonnen. Zudem schloss Golding erst vor wenigen Wochen seinen bislang größten Buyout-Dachfonds mit einem Rekordvolumen von 375 Millionen Euro - ein weiterer Vertrauensbeweis der Investoren und Meilenstein für den Münchner Asset Manager.

"Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der COVID-19-Pandemie, dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld und extrem volatilen Märkten deutlichen Mehrwert für unsere Investoren generieren konnten. Ihr Vertrauen in unser Unternehmen und alle Mitarbeiter bei Golding macht uns stolz. Es ist uns außerdem Ansporn, unseren gemeinsamen Erfolg konsequent fortzusetzen. Dafür werden wir unseren Investoren auch in Zukunft attraktive Investmentlösungen und umfassende Serviceleistungen bieten," bekräftigt Geschäftsführer Hubertus Theile-Ochel.

Golding erschließt neue Märkte und setzt auf weiteres Wachstum

Dem Team von Golding ist es gelungen, sowohl die Zusammenarbeit mit Bestandsinvestoren weiter zu intensivieren als auch neue Anleger zu gewinnen. Damit ist der Kundenstamm auf über 200 institutionelle Investoren in Europa angewachsen. Neben den bisherigen Kernmärkten konnte das Wachstum zudem auf neue, vielversprechende Auslandsmärkte wie etwa Spanien ausgeweitet werden. Diesen Wachstumskurs möchte Golding auch im nicht minder anspruchsvollen Geschäftsjahr 2021 fortsetzen. So will der Münchner Asset Manager seine Investorenbasis in den deutschsprachigen Kernmärkten im Segment der Pensionskassen und Corporates weiter ausbauen und darüber hinaus neue Märkte erschließen.

Gründer und Geschäftsführer Jeremy Golding dazu: "Wir wollen auch in Zukunft weiter wachsen. 2021 hat für uns neben dem weiteren Ausbau unsere Kernmärkte auch das Erschließen neuer Regionen Priorität. Aus diesem Grund haben wir unser Sales Team in München und in London für das internationale Geschäft verstärkt. Damit ist unsere Mannschaft mittlerweile auf über 120 Mitarbeiter weltweit angewachsen. Die Weichen für die Fortsetzung unseres Wachstumskurses sind somit gestellt. "

Vielfältige Alternative Anlagestrategien für spezifische Kundenanforderungen

Als Antwort auf die spezifischen Anforderungen bietet Golding institutionellen Investoren aktuell neben den etablierten Dachfonds und Managed Accounts auch neue transaktionsorientierte Spezialfonds im Segment der Co-Investments. Erst kürzlich vermeldete Golding für seinen zweiten Infrastruktur Co-Investmentfonds das First Closing bei 215 Millionen Euro. Für den ebenfalls in Platzierung befindlichen Buyout-Co-Investmentfonds schreitet der Portfolioaufbau zügig voran und das First Closing ist für kommenden Sommer mit einem Zielvolumen von über 100 Millionen Euro geplant. In der Anlageklasse Private Debt geht Golding im 3. Quartal 2021 ebenfalls mit einem Co-Investmentfonds an den Start. Darüber hinaus können institutionelle Investoren noch in diesem Jahr mit einer Weiterentwicklung der Impact-Investing-Strategie aus dem Hause Golding rechnen.

Über Golding Capital Partners GmbH

Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa. Mit einem Team von über 120 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, London, New York und Tokio unterstützt Golding Capital Partners institutionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von über 10 Milliarden Euro. Zu den über 200 institutionellen Investoren zählen Versicherungen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen, Family Offices sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

Weitere Informationen: Golding Capital Partners GmbH Susanne Stolzenburg Manager Marketing & Communication T +49 (0) 89 419 997 553 stolzenburg@goldingcapital.com

09.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1173705 09.03.2021

°