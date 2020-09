DGAP-News: Good Brands AG: Beteiligung an Serotalin GmbH (deutsch)

Good Brands AG: Beteiligung an Serotalin GmbH

Mannheim - September 2020 - Die Good Brands AG mit Sitz in Mannheim hat sich an der Serotalin GmbH mit Sitz in Bad Abbach bei Regensburg beteiligt.

Die Serotalin GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke Serotalin Nahrungsergänzungsmittel, die einen positiven Einfluss auf Neurotransmitter wie Serotonin und Dopamin haben und so das allgemeine Wohlbefinden unterstützen. Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart bei Amazon, werden die Produkte nun auch über die eigene Webseite www.serotalin.de vertrieben. Mittelfristig wird zusätzlich eine Platzierung in den Drogeriemärkten angestrebt. Der Gesundheitsmarkt allgemein und der Wunsch der Kunden nach spezialisierten Nahrungsergänzungsmitteln bieten die Möglichkeiten für ein starkes Wachstum. Zusätzlich ermöglichen das Netzwerk und Know-How im Good Brands Portfolio für die Bereiche Logistik und Marketing deutliche Synergieeffekte. Die Beteiligungsquote der Good Brands AG beträgt 16,0%.

Über Good Brands AG

Marken begleiten unser tägliches Leben. Sie stehen für Innovation, Sicherheit, Bekanntheit und verleihen Produkten ein unverwechselbares Profil. Die Good Brands AG mit Sitz in Mannheim entwickelt und beteiligt sich an Marken in Bestandsmärkten. Ganz gleich ob Textil, Food, Autopflege oder neue Marken und Techniken im Retail. Die Good Brands AG ist an der Börse Hamburg gelistet ( WKN: A2AA5A / ISIN: DE000A2AA5A0)

Sprache: Deutsch Unternehmen: Good Brands AG Turleystraße 8 68167 Mannheim Deutschland Telefon: 0151 - 17485936 E-Mail: langner@goodbrands-ag.com Internet: www.goodbrands-ag.com

ISIN: DE000A2AA5A0

WKN: A2AA5A Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 1134813

