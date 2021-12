DGAP-News: GORE German Office Real Estate AG: nahezu ausgeglichenes Halbjahresergebnis 2021 und strategische Fokussierung auf Neuausrichtung (deutsch)

GORE German Office Real Estate AG: nahezu ausgeglichenes Halbjahresergebnis 2021 und strategische Fokussierung auf Neuausrichtung

^ DGAP-News: GORE German Office Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis GORE German Office Real Estate AG: nahezu ausgeglichenes Halbjahresergebnis 2021 und strategische Fokussierung auf Neuausrichtung

06.12.2021 / 12:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GORE German Office Real Estate AG: nahezu ausgeglichenes Halbjahresergebnis 2021 und strategische Fokussierung auf Neuausrichtung

Frankfurt am Main, 06.12.2021 - Die GORE German Office Real Estate AG ("GORE"; ISIN DE000A0Z26C8 ) hat das erste Halbjahr 2021 mit einem nahezu ausgeglichenen Halbjahresergebnis von -0,1 Mio. EUR nach HGB-Rechnungslegung abgeschlossen. Das Eigenkapital bezifferte sich zum Bilanzstichtag auf 69,5 Mio. EUR.

Die ersten sechs Monate des Jahres waren für GORE vor allem durch die Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst. Trotz der Herausforderungen konnte die Gesellschaft wichtige Immobilientransaktionen abschließen. Eine mehr als 4.000 Quadratmeter große Gewerbeimmobilie in Grafing wurde erfolgreich veräußert. Das Büroimmobilienobjekt im wirtschaftlich starken Ballungsraum von München wurde durch den Manage-to-Core-Ansatz und mit Unterstützung des Asset Managers publity über die Jahre erfolgreich aufgewertet. Des Weiteren konnte eine architektonisch markante Immobilie in Duisburg vom Star-Architekten Norman Foster erfolgreich weiterverkauft werden.

GORE hat zuletzt die Weichen für die geplante strategische Neuausrichtung ihres Geschäftsmodells mit Fokus auf den luxemburgischen Gewerbeimmobilienmarkt gestellt (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 19. Oktober 2021). So soll das deutsche Immobilienportfolio veräußert und der Investmentschwerpunkt ausschließlich auf den Luxemburger Büroimmobilienmarkt gelegt werden. Damit einhergehen soll auch eine Veränderung der Aktionärsstruktur, eine Sitzverlegung nach Luxemburg sowie eine Umfirmierung und ein anschließender grenzüberschreitender Formwechsel. Zudem wird ein zusätzliches Listing der GORE-Aktien an der Börse Luxemburg angestrebt.

Der Halbjahresbericht 2021 der GORE findet sich im Internet unter folgendem Link: www.gore-ag.de/de/investor-relations/

Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: gore@edicto.de

Über GORE

Die GORE German Office Real Estate AG ("GORE") ist ein dynamisch wachsender Immobilieninvestor mit Fokus auf Büroimmobilien in deutschen Ballungszentren. Mit einem Manage-to-Core-Ansatz erwirbt GORE Objekte in bevorzugten Lagen nach Möglichkeit unter Marktwert, um sie nachhaltig aufzuwerten. Der Schwerpunkt der Investmentaktivitäten liegt auf Objekten mit einem Marktwert zwischen 1 und 15 Mio. Euro. Diese Größenklasse bietet nach Einschätzung der GORE im Ankauf ein, im Vergleich zu anderen Objektgrößen, weniger wettbewerbsintensives Marktumfeld. Ziel der GORE ist es, von der Akquisition über das Management bis hin zum Verkauf gemeinsam mit ihren Partnern überdurchschnittliches Wertsteigerungs- und Renditepotenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu generieren. Durch Zukäufe soll das Volumen des Immobilienportfolios in den kommenden Jahren vervielfacht werden.

06.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: GORE German Office Real Estate AG Bockenheimer Landstraße 17-19 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 069 / 2714 74 038 E-Mail: info@gore-ag.de Internet: www.gore-ag.de

ISIN: DE000A0Z26C8

WKN: A0Z26C Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1254461

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1254461 06.12.2021

°