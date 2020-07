DGAP-News: GORE German Office Real Estate AG übernimmt Immobilienportfolio von PREOS für 200 Mio. Euro (deutsch)

GORE German Office Real Estate AG übernimmt Immobilienportfolio von PREOS für 200 Mio. Euro

- Portfolio mit 12 Objekten mit jeweiligen Marktwerten von bis zu 19,2 Mio. Euro an GORE übertragen

- GORE erweitert Fokus auf Büroimmobilien in deutschen Ballungszentren im Preissegment bis zu 40 Mio. Euro

- PREOS erhält neue GORE-Aktien; PREOS-Anteil an GORE bei 59,9 %

Frankfurt am Main, 17. Juli 2020 - Die GORE German Office Real Estate AG ("GORE"; ISIN DE000A0Z26C8 ) hat im Zuge ihrer Wachstumsstrategie einen weiteren wichtigen Schritt umgesetzt. Wie bereits im Juni angekündigt (vgl. Ad hoc vom 05.06.2020) und auf der Hauptversammlung am 14. Juli beschlossen, hat die Gesellschaft ein Immobilienportfolio, bestehend aus 12 Büroimmobilien mit jeweiligen Marktwerten von jeweils bis zu 19,2 Mio. Euro, von der PREOS Real Estate AG ("PREOS") übernommen. Im Zuge der Transaktion erhält GORE Zugang zur extensiven Immobilien-Pipeline der PREOS auch im Segment der höherpreisigen Gewerbeimmobilien bis 40 Mio. Euro in deutschen Ballungszentren.

Im Rahmen der Transaktion hat GORE 89,9 % am Stammkapital der PREOS-Tochtergesellschaft PREOS Immobilien GmbH ("PREOS Immo"), in der das entsprechende Immobilienportfolio gebündelt war, mit einem Wertansatz von 200 Mio. Euro übernommen. Im Gegenzug hat PREOS neue GORE-Aktien im Austauschverhältnis 1.000:1 erhalten, d.h. für je einen Geschäftsanteil an der PREOS Immo erhält PREOS 1.000 neue Aktien an GORE. Infolge der Transaktion liegt der Anteil der PREOS an GORE nunmehr bei 59,9 %. Die publity AG, Großaktionärin der PREOS, wird durch die Transaktion mittelbare Großaktionärin von GORE. Sie wird für GORE und PREOS weiterhin als Asset Managerin fungieren.

Jörg Reinhardt, CEO der GORE: "Der nun erfolge Abschluss der Transaktion bedeutet einen wichtigen Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Wir erweitern unseren Fokus auf höherpreisige Gewerbeimmobilien und wollen sich bietende Marktopportunitäten nutzen. Wir wollen auch künftig weiter erfolgreich und profitabel wachsen und können dabei auf eine gut gefüllte Pipeline zurückgreifen."

Über GORE Die GORE German Office Real Estate AG ("GORE") ist ein dynamisch wachsender Immobilieninvestor mit Fokus auf Büroimmobilien in deutschen Ballungszentren. Mit einem Manage-to-Core-Ansatz erwirbt GORE Objekte in bevorzugten Lagen nach Möglichkeit unter Marktwert, um sie nachhaltig aufzuwerten. Der Schwerpunkt der Investmentaktivitäten liegt auf Objekten mit einem Marktwert zwischen 1 und 15 Mio. Euro. Diese Größenklasse bietet nach Einschätzung der GORE im Ankauf ein, im Vergleich zu anderen Objektgrößen, weniger wettbewerbsintensives Marktumfeld. Ziel der GORE ist es, von der Akquisition über das Management bis hin zum Verkauf gemeinsam mit ihren Partnern überdurchschnittliches Wertsteigerungs- und Renditepotenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu generieren. Durch Zukäufe soll das Volumen des Immobilienportfolios in den kommenden Jahren vervielfacht werden.

