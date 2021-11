DGAP-News: GORE German Office Real Estate AG veräußert Gewerbeimmobilie in Neuss im Rahmen der Fokussierung der Immobilieninvestments (deutsch)

GORE German Office Real Estate AG veräußert Gewerbeimmobilie in Neuss im Rahmen der Fokussierung der Immobilieninvestments

Frankfurt am Main, 18. November 2021 - Die GORE German Office Real Estate AG ("GORE", ISIN: DE000A0Z26C8 ) hat eine vollvermietete Gewerbeimmobilie mit einer Gesamtmietfläche von 3.210 Quadratmetern sowie 63 Außenstellplätzen erfolgreich veräußert. Über den Kaufpreis und den Käufer wurde Stillschweigen vereinbart. Das Multi-Tenant-Objekt befindet sich in zentraler Lage im Industriegebiet von Neuss und weist mit dem global tätigen Automobilzulieferer Yanfeng Europe Automotive & Co. KG und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaf KPMG AG eine solide Mieterstruktur auf. Die durchschnittliche Mietdauer im Objekt liegt bei 5,4 Jahren. Die Büroimmobilie wurde im Jahr 1993 errichtete und 2017 umfassend renoviert.

Die Veräußerung der Immobilie ist Teil der angestrebten Strategie von GORE im Zuge der Einbringung eines luxemburgischen Immobilien- und Immobilieninvestmentportfolios im Wert von über 1 Mrd. Euro in die Gesellschaft (siehe Ad-hoc- Mitteilung vom 19. Oktober 2021). So plant GORE eine Neuausrichtung mit Investmentfokus auf den attraktiven luxemburgischen Gewerbeimmobilienmarkt. Damit einhergehen soll auch die Neubesetzung des GORE-Vorstands sowie die Umfirmierung in "PREOS Luxemburg" und ein Sitzwechsel nach Luxemburg. Zudem wird ein zusätzliches Listing der GORE-Aktien an der Börse Luxemburg angestrebt.

Über GORE Die GORE German Office Real Estate AG ("GORE") ist ein dynamisch wachsender Immobilieninvestor mit Fokus auf Büroimmobilien in deutschen Ballungszentren. Mit einem Manage-to-Core-Ansatz erwirbt GORE Objekte in bevorzugten Lagen nach Möglichkeit unter Marktwert, um sie nachhaltig aufzuwerten. Der Schwerpunkt der Investmentaktivitäten liegt auf Objekten mit einem Marktwert zwischen 1 und 15 Mio. Euro. Diese Größenklasse bietet nach Einschätzung der GORE im Ankauf ein, im Vergleich zu anderen Objektgrößen, weniger wettbewerbsintensives Marktumfeld. Ziel der GORE ist es, von der Akquisition über das Management bis hin zum Verkauf gemeinsam mit ihren Partnern überdurchschnittliches Wertsteigerungs- und Renditepotenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu generieren. Durch Zukäufe soll das Volumen des Immobilienportfolios in den kommenden Jahren vervielfacht werden.

edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Svenja Liebig Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-56 E-Mail: gore@edicto.de

