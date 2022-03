Granite Creek Copper gibt aktualisierte Mineralressourcenschätzung(NI 43-101) für hochgradiges Kupfer-Gold-Silber-Projekt Carmacks (Yukon) bekannt - Nachgewiesene/angedeutete Kupfervorkommen +43%

OTCQB: GCXXF) ("Granite Creek" oder das "Unternehmen") gibt eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (die "Ressourcenschätzung 2022") für die zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Carmacks ("Carmacks" oder die "Lagerstätte") im Minto Copper District in Zentral-Yukon, Kanada, bekannt. Die Ressourcenschätzung 2022 stellt eine erhebliche Steigerung der Tonnage und des enthaltenen Metalls bei Carmacks im Vergleich zur vorherigen Ressourcenschätzung1,2 dar, wobei Granite Creek seit der Akquisition des Projekts im Jahr 2020 25 Infill- und Erweiterungsbohrungen mit einer Gesamtlänge von über 8.200 m niedergebracht hat. Das Projekt ist nach wie vor offen für eine beträchtliche Erweiterung innerhalb des Ressourcengebiets und für neue Entdeckungen im wenig erkundeten, jedoch stark höffigen Zielgebiet Carmacks North.

Die wichtigsten Punkte

- Zunahme des enthaltenen Kupfers um 43 % - die hochgradige Lagerstätte Carmacks beherbergt jetzt 36,2 Millionen Tonnen (Mio. t) in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet (M&I, Measured and Indicated) mit einem Gehalt von 1,07 % CuÄq (0,81 % Cu, 0,26 g/t Au, 3,23 g/t Ag und 0,011 % Mo) für insgesamt 651 Millionen Pfund (Mio. lbs) enthaltenes M&I-Kupfer und zusätzliche 38 Mio. lbs Cu in der Kategorie vermutet (Inferred) (siehe Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung). Die vorherige Ressourcenschätzung, die im Jahr 2018 veröffentlicht wurde, definierte 25,0 Mio. t M&I mit einem Gehalt von 0,83 % Cu, was 457 Mio. lbs an enthaltenem Kupfer entspricht.

- Erweiterung der Gold- und Silberressourcen - das enthaltene Gold (M&I) stieg um 24 % von 243.000 Unzen auf 302.000 Unzen und das enthaltene Silber (M&I) stieg um 41 % von 2.684.000 Unzen auf 3.790.000 Unzen.

- Hinzunahme von Molybdänressourcen - zum ersten Mal wurde Molybdän in die Ressourcenschätzung aufgenommen, mit 8,5 Mio. lbs in der Kategorie M&I.

- 93 % der Ressourcen in den Kategorien M&I - nur 7 % der Ressource 2022 verbleiben in der Kategorie "vermutet" (Inferred).

- Hoher Anteil der Ressourcen, die in drei konzeptionellen Tagebaugruben modelliert wurden - 96 % der Ressourcen des Jahres 2022 sind in den konzeptionellen Gruben enthalten.

- Hochgradiges Kupfer-Gold in einem produzierenden Bezirk - die Ressourcenschätzung 2022 wird das Projekt Carmacks als eines der hochgradigsten Kupferprojekte im Ressourcenstadium in Nordamerika weiter voranbringen.

Timothy Johnson, President & CEO von Granite Creek, sagte: "Seit dem Abschluss der Akquisition der Lagerstätte Carmacks im November 2020 konnte das Unternehmen die Kupfer-, Gold- und Silberressourcen durch sehr gezielte Bohrungen in den Jahren 2020 und 2021 deutlich steigern. Unser konzeptionelles Lagerstättenmodell hat sich hervorragend bewährt, wobei in 22 der 25 Bohrungen, die wir niedergebracht haben, signifikante vererzte Abschnitte angetroffen wurden. Die in den konzeptionellen Gruben enthaltenen Mineralressourcen werden die Grundlage für eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment "PEA") bilden, mit der das Unternehmen unverzüglich zu beginnen beabsichtigt. Diese Studie wird die Wirtschaftlichkeit der Aufbereitung von Oxid- und Sulfidmaterial sowie die Nebenproduktgutschriften einschließlich Gold, Silber und Molybdän bewerten."

"Aus der Explorationsperspektive besteht weiterhin die Möglichkeit, die Kupferressourcen durch fortgesetzte Step-Out-Bohrungen in den bestehenden Zonen zu erhöhen und diese Ressourcen zu erweitern. Es besteht auch ein hohes Potenzial für die Entdeckung neuer Zonen durch die Anwendung der verbesserten Kenntnisse des Unternehmens über die geologische Kontrolle der Vererzung, und wir sind weiterhin bestrebt, dieses Mineralinventar durch fortgesetzte Exploration zu erweitern."

Weitere Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Live-Webinar

Granite Creek Copper wird am Donnerstag, dem 17. März, um 10 Uhr PT (13 Uhr ET) ein Live-Webinar veranstalten, bei dem President & CEO Timothy Johnson gemeinsam mit dem Projektgeologen Dr. Jacob Longridge ein umfassendes Update zum unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Silber-Projekt Carmacks bereitstellen wird, einschließlich Fragen und Antworten.

Um sich zu registrieren, klicken Sie bitte auf den Link in der originalen englischen Pressemitteilung.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Zunahme des enthaltenen Kupfers

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Mineralressourcen des Kupferprojekts Carmacks im Jahr 2022

Cu=Kupfer, Au=Gold, Mo=Molybdän, Ag=Silber, Mt=Millionen Tonnen, Mlbs=Millionen Pfund, klbs=Tausend Pfund, koz=Tausend Unzen. Die Mineralressourcen werden gemäß den CIM-Definitionsstandards 2014 angegeben. Die Mineralressourcen werden im Rahmen eines konzeptionellen Grubenmodells berichtet, das die folgenden Eingabeparameter enthält: Metallpreise von 3,60 $/Pfund Cu, 1.750 $/Unze Au, 22 $/Unze Ag, 14 $/Pfund Mo und Neigungswinkel der Grubenwände, der zwischen 35 im Deckgebirge und 55 im Granodioritgestein variiert; die Metallpreise sind in USD angegeben. Die metallurgischen Gewinnungsraten spiegeln frühere Testarbeiten wider. Sie liegen im Durchschnitt bei: 85 % für Cu, 85 % für Au, 65 % für Ag in der Oxiddomäne und 90 % für Cu, 76 % für Au, 65 % für Ag in der Sulfiddomäne. Die Mo-Gewinnung wird sowohl im Oxid- als auch im Sulfidbereich mit 70 % angenommen. Bei den Tonnenangaben handelt es sich um metrische Tonnen, wobei die Cu- und Mo-Gehalte als Prozentsätze und die Au- und Ag-Gehalte als Gramm pro Tonne angegeben sind. Der Metallgehalt von Cu und Mo wird in Pfund und der von Au und Ag in Feinunzen angegeben. Aufgrund von Rundungen kann es bei den Summen und Metallgehalten sowie signifikanten Ziffern in den Berechnungen zu Additionsdifferenzen kommen. Die Cu-Äquivalentberechnung basiert auf einer 100%igen Gewinnung aller Metalle unter Verwendung derselben Metallpreise wie bei der Ressourcenberechnung: 3,60 $/Pfund Cu, 1.750 $/ Unze Au, 22 $/Unze Ag, 14 $/Pfund Mo.

Gehaltssensitivität

Eine Sensitivitätsanalyse des Kupfer- und Kupferäquivalentgehalts sowohl für die Oxid- als auch für die Sulfidressourcen in den geplanten Gruben ist in der nachstehenden Tabelle 2 enthalten, die die Variation des Gehalts und der Tonnage in der Lagerstätte bei diesen verschiedenen Cut-off-Gehalten aufzeigt. Diese Sensitivitätsanalyse spiegelt die eigenständige Natur der vererzten Körper wider. Der Vergleich des Cut-off-Gehalts von 0,30 % Cu mit einem Cut-off-Gehalt von 0,25 % Cu und 0,35 % Cu zeigt eine Variation von <3 % beim enthaltenen Kupfer und eine Variation von ~5 % bei der Tonnage.

Tabelle 2 zeigt: Tabelle der Gehaltssensitivität

Vererzung

Die Vererzung ist auf separate tafelförmige Körper aus schieferartigem bis gneisartigem metamorphem Gestein beschränkt. Diese tafelförmigen Körper sind von Granodiorit umgeben, der den Großteil des Projekts Carmacks dominiert. Der Kontakt zwischen diesen tafelförmigen metamorphen Körpern und dem Granodiorit ist scharf und weist nur eine geringe bis gar keine Abstufung zwischen diesen Einheiten auf. Dieser scharfe Kontakt erzeugt ein sehr ausgeprägtes geochemisches und geophysikalisches Muster zwischen den beiden Gesteinstypen, das bei der Explorationsausrichtung hilfreich ist.

Beim Erwerb der Lagerstätte Carmacks im Jahr 2020 erkannte Granite Creek sofort das Potenzial des relativ wenig erkundeten Sulfidanteils, der den Umfang und die Größe der Lagerstätte erheblich verändern könnte. Dieses konzeptionelle Verständnis wurde bestätigt, wobei die Sulfidressourcen jetzt in etwa die gleiche Größe wie die Oxidressourcen aufweisen und den Fall für eine aktualisierte PEA liefern, die die Wirtschaftlichkeit sowohl des Oxid- als auch des Sulfidteils der Ressource bewerten wird.

Bei der Kupfervererzung im Oxidbereich handelt es sich in erster Linie um Malachit und Azurit, wobei Kupfersulfide in Form von Kupferkies bis zu 20 % des Kupferanteils ausmachen. Eine Oberfläche, die die Grenze zwischen der oberen Oxid- und der unteren Sulfidvererzung darstellt, wurde anhand der Bohrungsabschnitte interpoliert. Die Tiefe des Übergangs zwischen Oxid und Sulfid ist in jeder Zone unterschiedlich. Die Grenze zwischen Oxid und Sulfid wird durch die Löslichkeit von Kupfer in Schwefelsäure definiert. Wenn mehr als 20 % des Gesamtkupfers in Schwefelsäure löslich sind, wird die Domäne als Kupferoxiddomäne klassifiziert. Umgekehrt wird die Sulfid-Domäne definiert, wenn <20 % des Gesamtkupfers in Schwefelsäure löslich ist, wie bei der vorherigen Ressource. Die zuvor definierte "Übergangszone" wird im Wesentlichen als Teil der Sulfiddomäne neu klassifiziert. Das Kupfer in den oberen 200 m der Zone 1 ist oxidiert, während die oxidierte Zone in den Zonen 13 und 12 bis zu 40 m dünn sein kann und die Zonen 4 und 7 in erster Linie aus Oxid bestehen (siehe Abbildung 2 oben für die relative Lage der Zonen). Die Kupfersulfide in der Sulfiddomäne bestehen in erster Linie aus grobkörnigem Kupferkies, Bornit und geringfügig Kupferglanz sowie Covellit.

Frühere metallurgische Tests haben gezeigt, dass das oxidische Kupfer sehr gut für die Laugungsextraktion geeignet ist, die Gewinnungsraten liegen bei über 85 %. Neue metallurgische Ergebnisse der Testarbeiten aus dem Jahr 2021 zeigten, dass eine ~67%ige Freisetzung von Kupfersulfidmineralien bei einer Primärmahlung bis 154 µm P80 möglich ist; in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Kupferanreicherungsverfahren mit zwei Produkten mit einer 50-60%igen Freisetzung in der Flotationsbeschickung arbeiten, wird dies als ausgezeichnet angesehen, und möglicherweise könnten gröbere Mahlungen für die Freisetzung von Kupfer ausreichend sein. Flotationstests ergaben, dass ein Kupferkonzentrat mit einem Gehalt von 25 % mit einer Gewinnung von bis zu 95 % für Kupfer und 85 % für Gold produziert werden kann, wobei der Goldgehalt eng mit dem Kupfergehalt übereinstimmt. Die fortlaufenden metallurgischen Testarbeiten umfassen die Bestimmung der Gewinnung von Silber und Molybdän sowie zusätzliche Tests zur Bestätigung der Kupfer- und Goldgewinnungsraten.

Abbildung 2 zeigt: Schrägansicht der Ressourcen 2022 und der geplanten Tagebaugruben

Methodik und Parameter der Schätzung

Die Klassifizierung der aktuellen Mineralressourcenschätzungen in die Kategorien nachgewiesen, angedeutet und vermutet entspricht den aktuellen CIM-Definitionsstandards 2014 für Mineralressourcen und Mineralreserven. Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln.

Die Durchführung der Ressourcenschätzung 2022 umfasste die Bewertung einer Bohrdatenbank, die alle Daten der bis Herbst 2021 niedergebrachten Übertagebohrungen sowie 3D-Mineralressourcenmodelle und verfügbare schriftliche Berichte enthielt. SGS verwendete 489 Übertagebohrungen und 56.679 Meter an Bohrdaten aus den Jahren 1970 bis 2021, um drei Lagerstätten (Zone 147 kombiniert, Zone 2000S und Zonen 12 und 13 kombiniert) in der Ressourcenschätzung 2022 abzugrenzen. 36 Bohrungen (RC-Bohrungen und Kernbohrungen) mit einer Gesamtlänge von 9.413 m, die von Granite Creek zwischen Oktober 2020 und Oktober 2021 niedergebracht wurden, sind enthalten.

Die für die Ressourcenschätzung verwendeten 2,0 Meter zusammengesetzten Abschnitte wurden gegebenenfalls gedeckelt. Die Gehalte für Cu (Oxid, Sulfid und gesamt), Ag, Au und Mo wurden für jede Lagerstätte mittels der Berechnungsmethode Inverse Distance Squared (ID2) in Blöcke von 5 mal 5 mal 5 Metern interpoliert. Geeignete Interpolationsparameter wurden für jede Lagerstätte auf der Grundlage der Bohrungsabstände, des Vererzungstyps und der Geometrie erstellt.

Alle Ressourcen werden unverwässert und in situ dargestellt, durch kontinuierliche 3D-Drahtgittermodelle eingeschränkt, und es wird davon ausgegangen, dass sie angemessene Aussichten auf einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau haben. Es ist vorgesehen, dass Teile der Lagerstätten des Projekts Carmacks im Tagebau abgebaut werden können. Die Mineralressourcen in den Tagebaugruben werden mit einem Basis-Cut-off-Gehalt von 0,3 % Gesamtkupfer ("Cu_T") innerhalb der konzeptionellen Grubenhüllen angegeben. Für die Grubenoptimierung wird eine Neigung der Grubenwände von 55 Grad im Gestein und 35 Grad in den Deckschichten verwendet. Es ist vorgesehen, dass Teile der Lagerstätten des Projekts Carmacks mittels kostengünstigeren Untertageabbaumethoden abgebaut werden können. Ein ausgewählter Basis-Cut-off-Gehalt von 0,6 % Cu_T wird zur Bestimmung der Ressourcen unterhalb der Grube verwendet.

Die Cut-off-Gehalte basieren auf Metallpreisen von 3,60 USD/Pfund Cu, 22,00 USD/Unze Ag, 1.750 USD/Unze Au und 14,00 USD/Pfund für Mo, Aufbereitungs- und G&A-Kosten von 23,00 USD pro aufbereitete Tonne sowie variablen Abbaukosten einschließlich 2,10 USD für den Tagebau und 25,00 USD für den Untertagebau. Die Cut-off-Gehalte sollten im Hinblick auf die zukünftigen Marktbedingungen (Metallpreise, Abbaukosten, Aufbereitungskosten usw.) neu bewertet werden.

Die für die Grubenoptimierung und die Berechnung der Cut-off-Gehalte des Basisfalls verwendeten Metallgewinnungsraten umfassen: bei Oxidmaterial 85 % für Kupfer, 65 % für Ag, 85 % für Au und 70 % für Mo; bei Sulfidmaterial 90 % für Kupfer, 65 % für Ag, 76 % für Au und 70 % für Mo. Feste Werte für das spezifische Gewicht von 2,64 für Oxidmaterial und 2,71 - 2,78 (je nach Lagerstätte) wurden zur Schätzung der Mineralressourcentonnage anhand von Blockmodellvolumen verwendet. Dem Abraum wurde in allen Bereichen eine feste Dichte von 2,66 zugewiesen.

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Eine vermutete Mineralressource hat ein niedrigeres Vertrauensniveau als eine nachgewiesene und angedeutete Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen durch weitere Explorationsarbeiten in angedeutete Mineralressourcen umgewandelt werden kann. Die Ergebnisse der Grubenoptimierung dienen ausschließlich dem Zweck, die "angemessenen Aussichten für einen wirtschaftlichen Abbau" im Tagebau zu überprüfen, und stellen keinen Versuch dar, Mineralreserven zu schätzen. Auf der Liegenschaft Carmacks gibt es keine Mineralreserven. Die Ergebnisse dienen als Orientierungshilfe bei der Erstellung eines Mineralressourcenberichts und bei der Auswahl eines geeigneten Cut-off-Gehalts für die Ressourcenangabe.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle für die vom Unternehmen und den Beratern des Unternehmens niedergebrachten Bohrungen beinhalten das systematische Einbringen von Doppel-, Blind- und Standardproben, die 12 % des Probenstroms ausmachen. Die Bohrkernproben wurden in zwei Hälften gesägt, beschriftet, in versiegelte Beutel verpackt und direkt an das Aufbereitungslabor von Bureau Veritas in Whitehorse versandt. Alle geochemischen Analysen wurden von Bureau Veritas in Vancouver durchgeführt. Die Kupfer-, Molybdän- und Silberanalysen wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses und anschließendem ICP-ES-Verfahren durchgeführt. Nichtsulfidisches Kupfer wurde durch eine Schwefelsäurelaugung und anschließendem AAS-Verfahren bestimmt. Gold wurde mittels Brandprobe an einer 15-g-Probe und anschließenden Königswasseraufschluss und ICP-MS-Verfahren analysiert.

Qualifizierte Personen

Die Ressourcenschätzung 2022 für das Projekt Carmacks wurde von Allan Armitage, P.Geo., von SGS Geological Services, einer unabhängigen qualifizierten Person, gemäß den Richtlinien des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde erstellt. mit Stichtag 25. Februar 2022 erstellt. Armitage besichtigte die Liegenschaft am 9. November 2021.

Frau Debbie James, P.Geo., gemäß National Instrument 43-101eine qualifizierte Person, hat die technischen Informationen, die sich nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltene Ressourcenschätzung beziehen, geprüft und genehmigt. Frau James ist eine leitende Geologin bei TruePoint Exploration und Projektmanagerin bei Carmacks.

1PEA: "NI 43-101 Preliminary Economic Assessment Technical Report on the Carmacks Project, Yukon, Canada". Stichtag: 12. Oktober 2016. Berichtsdatum: 25. November 2016. SEDAR-Einreichungsdatum: 9. Februar 2017.

2Pressemitteilung: "Copper North Expands Oxide Mineral resources at Carmacks" (Copper North erweitert oxidische Mineralressourcen bei Carmacks) Veröffentlicht auf SEDAR am 9. April 2018.

Über Granite Creek Copper

Granite Creek, ein Mitglied der Metallic Group of Companies, ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf das 176 Quadratkilometer große Projekt Carmacks im Kupferbezirk Minto im kanadischen Yukon Territory konzentriert. Das Projekt liegt im Streichen der hochgradigen Kupfer-Gold-Mine Minto, die im Norden von Minto Explorations Ltd betrieben wird und einen hervorragenden Zugang zur Infrastruktur mit dem nahe gelegenen asphaltierten Yukon Highway 2 sowie Zugang zum Stromnetz innerhalb von 12 km bietet. Weitere Informationen zu Granite Creek Copper finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.gcxcopper.com.

