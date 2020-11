DGAP-News: Greencells GmbH begibt besicherten Green Bond im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro mit 6,5 % Zinskupon und 5-jähriger Laufzeit (deutsch)

Greencells GmbH begibt besicherten Green Bond im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro mit 6,5 % Zinskupon und 5-jähriger Laufzeit

Greencells GmbH begibt besicherten Green Bond im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro mit 6,5 % Zinskupon und 5-jähriger Laufzeit - Mit einer installierten Leistung von über 2,1 GWp eines der führenden EPC-Unternehmen im europäischen Solarmarkt - Dynamisches Wachstum auf bereits bestehender Basis soll durch Emission einer besicherten Unternehmensanleihe nochmals beschleunigt werden - Risikoaverse Mittelverwendung in Spätphasen-Projektentwicklung - Gesicherte Projektpipeline umfasst 1,8 GWp mit Schwerpunkt Europa und einem aus Marktwerten erwartbaren Umsatz von über 850 Mio. Euro bis 2024 - Sicherheiten bestehen in Form von verpfändeten Geschäftsanteilen an Solar-Projektgesellschaften mit einem gutachterlich bestätigten Netto-Sicherheitenwert von 34,5 Mio. Euro sowie abgetretene Forderungen aus EPC-Verträgen für Solarprojekte über mindestens 10 Mio. Euro

Saarbrücken, 13. November 2020 - Die Greencells GmbH, ein weltweit agierender EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, begibt eine besicherte Anleihe ( ISIN: DE000A289YQ5 ) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 6,5 % p.a. ausgestattet ist. Das Wertpapier qualifiziert sich als Green Bond, da die Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug bestätigt, dass die Grüne Anleihe der Greencells GmbH in Einklang mit den Green Bond Principles (GBP) steht. Interessierte Anleger können den Greencells Green Bond im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg vom 16. November 2020 bis zum 7. Dezember 2020 (12:00 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA ordern. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF Bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und ausgewählten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert die DICAMA AG.

Die Greencells GmbH hat sich als EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement und Construction) seit 2009 einen starken weltweiten Track-Rekord im Solarmarkt von 2,1 GWp installierter Leistung aufgebaut. Greencells ist bankable und bevorzugter Partner großer, langfristig ausgerichteter Investoren. Seit dem Einstieg eines internationalen Eigenkapitalgebers und der Gründung der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings 2018 für die Projektentwicklung kann die Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die Finanzierung und Realisierung bis zur Betriebsführung von Solarkraftwerken aus einer Hand abbilden. Die Greencells GmbH als Emittentin des Green Bonds profitiert signifikant von diesem integrierten Geschäftsmodell der Gruppe, da alle Entwicklungsprojekte der Schwestergesellschaft zu 100 % in Form fester EPC- und O&M-Verträge an sie übergehen und dementsprechend - neben dem langjährig etablierten Geschäft für externe Auftraggeber - für stabile und visible Cashflows sorgen.

Andreas Hoffmann, Gründer und CEO der Greencells GmbH: "Wir verfügen bereits heute mit einer gesicherten EPC-Pipeline von 1,8 GWp über eine ausgezeichnete Basis für unser weiteres dynamisches Wachstum. Auf Grundlage aktueller Marktwerte können wir daraus einen Umsatz von über 850 Mio. Euro bis 2024 erwarten. Unser erfolgreiches Wachstum wollen wir durch die Mittel aus dem besicherten Green Bond nochmals beschleunigen."

Dr. Peter Vest, Chief Strategy Officer der Greencells GmbH: "Mit den Mitteln aus dem Green Bond wollen wir u. a. fast baureife Projektrechte erwerben und - in Ergänzung zu Eigenmitteln - das Projektentwicklungsgeschäft unserer Schwestergesellschaft ausbauen. Durch die Investments in Projektrechte, die sich bereits in der Spätphase der Entwicklung und damit in einem sehr risikoarmen Stadium befinden, erhöhen wir den Umfang der aus der Entwicklung resultierenden, gesicherten EPC- und O&M-Verträge für die Emittentin Greencells GmbH nochmals deutlich."

Greencells fokussiert sich zu 100 % auf Solar und damit auf die Asset-Klasse innerhalb der Erneuerbaren Energien mit dem besten Chancen-/Risiko-Profil. Solarenergie ist bereits heute aufgrund wettbewerbsfähiger Stromgestehungskosten auch ohne Subventionen wirtschaftlich. Die Finanzierung über langfristige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements - PPAs) mit Energieversorgern und großen Unternehmen ist international mittlerweile fest etabliert, beispielsweise in Italien, Spanien, Polen und Deutschland, und sorgt für zusätzliche Impulse. Auch in der diesjährigen COVID-19-bedingten Wirtschaftskrise hat der Solarmarkt seine hohe Resilienz bewiesen. Cyrill Reidelstürz, CFO der Greencells GmbH: "Die Einschränkungen als Folge der COVID-19-Pandemie haben vereinzelt zu zeitlichen Verschiebungen bei Bau und Realisierung unserer Solarkraftwerke geführt und entsprechend unseren Halbjahresumsatz 2020 etwas gedämpft. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, mit zusätzlicher Dynamik diesen Effekt bereits in diesem Jahr nahezu vollständig aufzuholen. Aktuell befinden sich Solarkraftwerke mit 506 MWp im Bau oder wurden bereits 2020 abgeschlossen. Es hat keine einzige Projektabsage gegeben." 2019 hat die Greencells GmbH einen Umsatz von 85,5 Mio. Euro und ein EBITDA von 5,5 Mio. Euro erzielt. 2020 wird das Unternehmen voraussichtlich mit einem Umsatz in ähnlicher Größenordnung abschließen können. Für die Folgejahre plant Greencells mit jährlichen Wachstumsraten von rund 30 %. Für 2021 stehen bereits gesicherte Projekte mit einem nach Marktwerten erwartbaren Umsatz von 113 Mio. Euro in den Büchern.

Greencells konzentriert sich sowohl in der Projektentwicklung als auch im EPC-Geschäft auf OECD-Länder mit Investment-Grade-Rating. Mehr als 75 % der Projekte befinden sich in diesen Ländern, mehr als 50 % der eigenen Entwicklungspipeline liegt in der EU. Diese Fokussierung spiegelt sich auch im Sicherheiten-Basket für die aktuelle Anleihe-Emission wider. Darin sind Projekte aus Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden an einen Treuhänder verpfändet. Laut Gutachten der Apricum GmbH auf Basis aktueller Marktdaten beträgt der Netto-Sicherheitenwert 34,5 Mio. Euro. Er steht damit einem Anleihevolumen von bis zu 25 Mio. Euro beziehungsweise einem Gesamtvolumen für Zins und Tilgung von insgesamt 33,125 Mio. Euro gegenüber. Zusätzlich erfolgt eine Sicherungsabtretung von Forderungen aus EPC-Verträgen der Emittentin für Solarprojekte in Höhe von mindestens 10 Mio. Euro. Neben den Sicherheiten besteht eine Kreditlinie der Schwestergesellschaft zugunsten der Emittentin über bis zu 33,125 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 2025.

Eckdaten des Green Bond 2020/2025

Emitten- Greencells GmbH tin Finanzie- Grüne Inhaberschuldverschreibung (klassifiziert gemäß rungsin- imug/SPO) strument Emissions- Bis zu 25 Mio. Euro volumen Kupon 6,5 % p.a. ISIN / DE000A289YQ5 / A289YQ WKN Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Angebots- 16. November bis 7. Dezember 2020 (12 Uhr MEZ) frist Zeichnun- - Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und gen Luxemburg - Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Jurisdiktionen Valuta 9. Dezember 2020 (voraussichtlich) Laufzeit 5 Jahre: 9. Dezember 2020 bis 8. Dezember 2025 (einschließlich) Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 9. Juni und 9. Dezember lung eines jeden Jahres (erstmals 2021) Rückzah- 9. Dezember 2025 lungster- min Rückzah- 100 % lungs- preis Status Besichert, nicht nachrangig Besiche- - Verpfändung von Anteilen an Solar-Projektgesellschaften rung mit gutachterlich bestätigtem Netto-Sicherheitenwert von 34,5 Mio. Euro - Abtretung von EPC-Erlösen mit einem Vertragswert von mind. 10 Mio. Euro Daneben Kreditlinie der Schwestergesellschaft zugunsten der Emittentin über bis zu 33,125 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 2025 Sonderkün- - Ab 9. Dezember 2023 zu 102 % des Nennbetrags - Ab 9. digungs- Dezember 2024 zu 101 % des Nennbetrags rechte der Emitten- tin Kündi- - Kontrollwechsel - Drittverzug - Ausschüttungsbegrenzung gungsrech- - Transparenzverpflichtung - Sicherheitenbezogene te der Covenants Anlei- hegläubi- ger und Covenants Treuhän- Schultze & Braun Vermögensverwaltungsund der Treuhandgesellschaft mbH Anwendba- Deutsches Recht res Recht Börsenseg- Quotation Board, Freiverkehrssegment der Frankfurter ment Wertpapierbörse Bookrun- ICF BANK AG ner Financial DICAMA AG Advisor

Über die Greencells GmbH: Die Greencells GmbH ist ein weltweiter Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen, der sich auf Utility-Scale-Solarkraftwerke spezialisiert hat. Gemeinsam mit der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd. (zusammen "Greencells-Gruppe"), die weltweit als Solar-Projektentwickler tätig ist, verfügt das Unternehmen in allen Projektphasen über das Know-how, um Solarprojekte aus einer Hand optimiert zu planen, zu finanzieren, umzusetzen und zu betreiben. Die 2009 gegründete Greencells GmbH mit Hauptsitz in Saarbrücken beschäftigt rund 70 Angestellte sowie mehrere hundert Fachkräfte an den jeweils aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells-Gruppe bereits am Bau bzw. an der Planung von über 2,1 GWp Leistung in mehr als 25 Ländern erfolgreich beteiligt.

Greencells-Kontakt: Alexandra Roger-Machart | Head of Communications and PR ir@greencells.com | Mobile: +49 172 397 0957

Greencells GmbH Bahnhofstr. 28 66111 Saarbrücken Deutschland www.greencells.com

Finanzpresse-Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung frank.ostermair@better-orange.de | Telefon: +49 89 88 96906 25

Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48 81241 München Deutschland www.better-orange.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Greencells GmbH Bahnhofstraße 28 66111 Saarbrücken Deutschland Telefon: 0681/9926690 E-Mail: info@greencells.com Internet: www.greencells.com

ISIN: DE000A289YQ5 EQS News ID: 1147923

