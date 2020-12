DGAP-News: Greencells GmbH platziert erfolgreich 1. Tranche des besicherten Green Bond im Volumen von 15 Mio. Euro (deutsch)

Greencells GmbH platziert erfolgreich 1. Tranche des besicherten Green Bond im Volumen von 15 Mio. Euro

Greencells GmbH platziert erfolgreich 1. Tranche des besicherten Green Bond im Volumen von 15 Mio. Euro - Green Bond und neu geschaffener Kapitalmarktzugang ergänzen strategischen Finanzierungsmix und starken Banken-Pool - Greencells schließt EPC-Vertrag mit Nordic Solar für ein 38,5-MWp-Photovoltaik-Portfolio in Polen ab

Saarbrücken, 8. Dezember 2020 - Die Greencells GmbH, ein weltweit agierender EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, konnte während des Angebotszeitraums für ihren besicherten 6,5 % Green Bond 2020/2025 ( ISIN: DE000A289YQ5 ) eine 1. Tranche im Volumen von 15 Mio. Euro platzieren. Mit dem Emissionserlös soll das erfolgreiche Wachstum nochmals beschleunigt werden. Deshalb sind u. a. der Erwerb fast baureifer Projektrechte und - in Ergänzung zu Eigenmitteln - der Ausbau des Projektentwicklungsgeschäfts der Schwestergesellschaft geplant. Mit dem aktuellen Volumen der Anleihemittel könnten während der Anleihelaufzeit bereits mindestens 600 MWp neuer Projekte bis zur Baureife entwickelt und damit ca. 230.000 bis 260.000 Haushalte mit grünem Strom versorgt werden. Die Greencells GmbH beabsichtigt, in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung im Volumen von 25 Mio. Euro durchzuführen. Der Green Bond soll am 9. Dezember 2020 in den Handel im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Emission wurde von der DICAMA AG als Financial Advisor und von der ICF BANK AG als Bookrunner begleitet.

"Wir bedanken uns bei allen Investoren für ihr Vertrauen, das sie durch ihre Zeichnung in unser Unternehmen und unsere Wachstumsstrategie setzen. Mit dem aktuellen Platzierungsergebnis von 15 Mio. Euro sind wir als Neuemittent sehr zufrieden - vor allem mit Blick auf das aktuelle Kapitalmarktumfeld", erklärt Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH. "Und was uns besonders zuversichtlich für weitere Privatplatzierungen in den kommenden Monaten stimmt: Auch der Kapitalmarkt teilt unsere Meinung, dass unsere eigenen ebenso wie die branchenspezifischen Wachstumsperspektiven im Solarmarkt absolut intakt sind. Deshalb haben uns bereits zahlreiche Investoren Indikationen gegeben, dass sie bei einem wieder etwas ruhigeren Umfeld großes Interesse an einem Investment haben. Dieses anhaltende Interesse sehen wir gemeinsam mit dem Platzierungsergebnis als klaren Auftrag, insbesondere in Europa die Energiewende in Partnerschaft mit unseren Investoren konsequent voran zu treiben. Wir haben gezeigt, dass auch in Corona-Zeiten viele Investoren den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung mit uns gehen möchten - das war unser Ziel. Wir setzen genau da an, wo es wichtig für das Klima ist: bei Projekten zur erneuerbaren Energieerzeugung auf der Grundlage von Solarenergie, der weltweit günstigsten Energiequelle."

Dr. Peter Vest, CSO der Greencells GmbH: "Wir befinden uns in der komfortablen Lage, dass die Anleihemittel rein der Beschleunigung unseres ohnehin zu erwartenden, weiteren Wachstums dienen. Schließlich verfügen wir schon jetzt über eine sehr starke gesicherte EPC-Pipeline, die in den vergangenen Wochen nochmals um weitere 250 MWp auf 2,05 GWp gewachsen ist und somit einem aus Marktwerten erwartbaren EPC-Umsatz bis 2024 von über 950 Mio. Euro entspricht. In diesem Kontext können wir sehr variabel den geeigneten Finanzierungsmix für die jeweiligen Projekte aufsetzen und haben mit dem Green Bond nun ein zusätzliches Instrument, das in seiner Bedeutung auch sicher noch weiter zunehmen wird. Zudem können wir uns weiterhin auf einen langjährig gewachsenen, umfangreichen Kreis von nationalen und internationalen Bankenpartnern stützen."

Zum weiteren Wachstum der Greencells GmbH wird auch die erfolgreiche Partnerschaft mit Nordic Solar in Polen beitragen. Nachdem 2019 bereits ein Photovoltaik-Portfolio von 6 MWp in Nowogard erfolgreich realisiert werden konnte, wurde nun ein EPC-Vertrag für ein 38,5-MWp-Photovoltaik-Portfolio an verschiedenen Standorten in ganz Polen unterschrieben. Die Projekte sollen schrittweise zwischen dem 2. und 4. Quartal 2021 abgeschlossen werden.

Die Greencells GmbH wird sich in den kommenden Jahren vor allem auf den europäischen Markt konzentrieren. Durch das Ergebnis der Präsidentschaftswahl wird sich die USA unter neuer Führung wieder verstärkt dem Klimaschutz hinwenden. Dadurch ergeben sich kurzfristig weitere sehr attraktive Opportunitäten, die das Unternehmen flexibel nutzen wird. Greencells profitiert in den USA von einem eigenen Team vor Ort, das bereits Projekte mit lokalen Partnern erfolgreich umgesetzt hat.

Eckdaten des Green Bond 2020/2025

Emitten- Greencells GmbH tin Finanzie- Grüne Inhaberschuldverschreibung (klassifiziert gemäß rungsin- imug/SPO) strument Emissions- Bis zu 25 Mio. Euro volumen Platzier- 15 Mio. Euro tes Volumen Kupon 6,5 % p.a. ISIN / DE000A289YQ5 / A289YQ WKN Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Valuta 9. Dezember 2020 Laufzeit 5 Jahre: 9. Dezember 2020 bis 8. Dezember 2025 (einschließlich) Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 9. Juni und 9. Dezember lung eines jeden Jahres (erstmals 2021) Rückzah- 9. Dezember 2025 lungster- min Rückzah- 100 % lungs- preis Status Besichert, nicht nachrangig Besiche- - Verpfändung von Anteilen an Solar-Projektgesellschaften rung mit gutachterlich bestätigtem Netto-Sicherheitenwert von 34,5 Mio. Euro - Abtretung von EPC-Erlösen mit einem Vertragswert von mind. 10 Mio. Euro Daneben Kreditlinie der Schwestergesellschaft zugunsten der Emittentin über bis zu 33,125 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 2025 Sonderkün- - Ab 9. Dezember 2023 zu 102 % des Nennbetrags - Ab 9. digungs- Dezember 2024 zu 101 % des Nennbetrags rechte der Emitten- tin Kündi- - Kontrollwechsel - Drittverzug - Ausschüttungsbegrenzung gungsrech- - Transparenzverpflichtung - Sicherheitenbezogene te der Covenants Anlei- hegläubi- ger und Covenants Treuhän- Schultze & Braun Vermögensverwaltungsund der Treuhandgesellschaft mbH Anwendba- Deutsches Recht res Recht Börsenseg- Quotation Board, Freiverkehrssegment der Frankfurter ment Wertpapierbörse Bookrun- ICF BANK AG ner Financial DICAMA AG Advisor

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, in der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.greencells.com/ir einsehbar sind.

Über die Greencells GmbH: Die Greencells GmbH ist ein weltweiter Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen, der sich auf Utility-Scale-Solarkraftwerke spezialisiert hat. Gemeinsam mit der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd. (zusammen "Greencells-Gruppe"), die weltweit als Solar-Projektentwickler tätig ist, verfügt das Unternehmen in allen Projektphasen über das Know-how, um Solarprojekte aus einer Hand optimiert zu planen, zu finanzieren, umzusetzen und zu betreiben. Die 2009 gegründete Greencells GmbH mit Hauptsitz in Saarbrücken beschäftigt rund 70 Angestellte sowie mehrere hundert Fachkräfte an den jeweils aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells-Gruppe bereits am Bau bzw. an der Planung von über 2,1 GWp Leistung in mehr als 25 Ländern erfolgreich beteiligt.

Greencells-Kontakt: Alexandra Roger-Machart | Head of Communications and PR ir@greencells.com | Mobile: +49 172 397 0957

Greencells GmbH Bahnhofstr. 28 66111 Saarbrücken Deutschland www.greencells.com

Finanzpresse-Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung frank.ostermair@better-orange.de | Telefon: +49 89 88 96906 25

Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48 81241 München Deutschland www.better-orange.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Greencells GmbH Bahnhofstraße 28 66111 Saarbrücken Deutschland Telefon: 0681/9926690 E-Mail: info@greencells.com Internet: www.greencells.com

ISIN: DE000A289YQ5 EQS News ID: 1153480

