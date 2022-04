DGAP-News: GREENFORCE FUTURE FOOD AG: Fußball-Nationalspieler Thomas Müller beteiligt sich an GREENFORCE (deutsch)

GREENFORCE FUTURE FOOD AG: Fußball-Nationalspieler Thomas Müller beteiligt sich an GREENFORCE

^ Emittent / Herausgeber: GREENFORCE FUTURE FOOD AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung GREENFORCE FUTURE FOOD AG: Fußball-Nationalspieler Thomas Müller beteiligt sich an GREENFORCE

19.04.2022 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller beteiligt sich an GREENFORCE

- Unternehmen erweitert Investorenstruktur: Neben Management und Aufsichtsrat sind renommierte institutionelle und prominente Privatanleger beteiligt

- Finanzierung unterstützt Etablierung als führender Anbieter von pflanzlichen Food-Alternativen in Europa

- Dynamisches Wachstum im In- und Ausland setzt sich 2022 fort

München, 19. April 2022. Die GREENFORCE FUTURE FOOD AG bekommt mit dem 112-maligen deutschen Nationalspieler Thomas Müller einen weiteren prominenten Investor. Neben dem Management und dem Aufsichtsrat sind dank einer erfolgreichen Platzierung einer Kapitalerhöhung über 15 Mio. Euro seit Ende 2021 bereits renommierte institutionelle Investoren aus Kontinentaleuropa und den USA sowie prominente Privatanleger an dem Unternehmen beteiligt. Zu den letztgenannten zählen beispielsweise der deutsche TV-Moderator und Unternehmer Joko Winterscheidt und der im deutschsprachigen Raum bekannte Food-Unternehmer Michael Käfer. Durch die aus diesen Kapitalmaßnahmen generierten Mittel kann GREENFORCE seinen Weg zu einem der führenden Anbieter von pflanzlichen Food-Alternativen in Europa weiter fortsetzen.

"Ich freue mich, Teil der GREENFORCE-Erfolgsstory zu werden. GREENFORCE gibt einem jeden von uns die Möglichkeit, unseren Speiseplan nachhaltiger, gesünder und trotzdem unglaublich lecker zu gestalten. Meine Beteiligung soll dazu beitragen, dass GREENFORCE so schnell wie möglich eine führende Rolle in diesem zukunftsorientierten Markt einnimmt", kommentiert Thomas Müller seine Investition bei GREENFORCE.

Investitionen ebnen Weg zu einem führenden Anbieter pflanzlicher Food-Produkte Die jüngsten Finanzierungsschritte unterstützen die Ambitionen des klimaneutralen Unternehmens, sich als führender Anbieter von pflanzlichen Food-Alternativen in Europa zu etablieren. Die Investitionen werden daher vor allem zur Beschleunigung des Wachstums, zur internationalen Expansion und zum kontinuierlichen Ausbau des zukunftsorientierten Forschungs- und Entwicklungszentrums in München verwendet.

Erfolgreicher Ausbau des Omnichannel-Vertriebskonzepts GREENFORCE ist ein veganes Food-Tech-Unternehmen und entwickelt, vermarktet und vertreibt seit 2020 nachhaltige Fleisch-, Fisch-, Ei- und Milch-Alternativen. Mit seiner innovativen Technologie, dem ersten Fleischersatz auf pflanzlicher Basis zum Selbermischen, will GREENFORCE die Lebensmittelbranche nachhaltig verändern. Erfolgsgarant für das auch im Jahr 2022 geplante dynamische Wachstum ist der Omnichannel-Ansatz des Unternehmens im E-Commerce und im Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Dort ist das Unternehmen innerhalb von weniger als 12 Monaten auf über 10.000 Point-Of-Sales gewachsen. Neben veganen Easy-To-Mix-Produkten in Pulverform vertreibt GREENFORCE auch erste Frische-Produkte im Supermarkt-Kühlregal.

"Wir sind stolz darauf, dass sich neben renommierten institutionellen Investoren auch Spitzensportler und Sympathieträger wie Thomas Müller für GREENFORCE begeistern. Gemeinsam eint uns das Ziel, den Lebensmittelwandel in eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten", ergänzt Hannes-Benjamin Schmitz, Co-CEO und Vorstand von GREENFORCE

Internationale Expansion wird planmäßig vorangetrieben Derzeit liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit noch in Deutschland. Darüber hinaus ist GREENFORCE seit 2020 aber auch in Österreich und der Schweiz (On- und Offline) sowie Online in den Niederlanden und Großbritannien aktiv. Nachdem die Produkte in Italien bereits im Foodservice und der Gastronomie vertreten sind, ist der Launch in weitere Vertriebskanäle dort ebenfalls zeitnah geplant.

GREENFORCE steht für Nachhaltigkeit und emissionsarme Food-Alternativen GREENFORCE hat sich zum Ziel gesetzt, einen Paradigmenwechsel zu einer gesunden und nachhaltigen Lebensweise durch pflanzenbasierte Lebensmittel voranzutreiben. Die Vermeidung der Folgen des Klimawandels genießt dabei oberste Priorität. Alle Produkte sind zu 100 Prozent vegan und werden in Deutschland hergestellt. Hierfür wurde das Unternehmen 2021 mit dem Green Product Award und dem PETA Vegan Food Award ausgezeichnet. Für die Produktion von 100 Gramm Erbsenprotein wird im Vergleich zu 100 Gramm Rindfleischprotein rund 48-mal weniger Land sowie 8-mal weniger Wasser benötigt und 113-mal weniger CO2 ausgestoßen. Zudem ist GREENFORCE klimaneutral, setzt auf eine grüne Logistik und kompensiert unvermeidbare CO2-Emissionen vollständig durch wirkungsvolle Klimaschutzprojekte.

"Mit großen Schritten entwickeln wir GREENFORCE zu einem der führenden Anbieter von pflanzlichen Food-Alternativen in Europa. Wir wollen einen Paradigmenwechsel hin zu einer gesunden und nachhaltigen Lebensweise. Dabei stehen Qualität, Nachhaltigkeit und die Vermeidung der Folgen des Klimawandels im Fokus unseres Tuns. Investoren wie Thomas Müller helfen uns dabei, unsere Ziele zu erreichen", erläutert Thomas Isermann, Gründer und CEO von GREENFORCE.

Über GREENFORCE: Die GREENFORCE FUTURE FOOD AG entwickelt und vertreibt vegane, nachhaltige Lebensmittel. GREENFORCE verfolgt mit seiner Omni-Channel-Strategie die Vision, Europas führendes pflanzenbasiertes Food-Tech-Unternehmen zu werden und dabei einen messbaren Beitrag zum globalen Klima- und Tierschutz zu leisten.

Weitere Informationen unter: www.greenforce.com

Pressekontakt PEPPERSTARK GmbH Linda Feller +49 89 4114 7757 linda.feller@pepperstark.de Simone Leeb +49 89 4114 7758 simone.leeb@pepperstark.de

Kontakt Investor Relations GFD Finanzkommunikation Peter Dietz Tel.: +49 (0)69 97 12 47-33 dietz@gfd-finanzkommunikation.de Jasmin Dentz Tel.: +49 (0)69 97 12 47-31 dentz@gfd-finanzkommunikation.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Medienarchiv unter http://www.dgap.de.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: GREENFORCE FUTURE FOOD AG Im Tal 12 80331 München Deutschland Internet: https://www.greenforce.com/ EQS News ID: 1329723

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

°