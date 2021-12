DGAP-News: Greenliant erweitert seine Palette an microSD ArmourDrive(TM)-Speicherkarten für große Temperaturbereiche (deutsch)

Greenliant erweitert seine Palette an microSD ArmourDrive(TM)-Speicherkarten für große Temperaturbereiche

Greenliant erweitert seine Palette an microSD ArmourDrive(TM)-Speicherkarten für große Temperaturbereiche

Die Speicherkarten der PX-Serie für industrielle Anwendungen bieten SMARTE Befehlsunterstützung sowie hohe Leistung und Zuverlässigkeit

SANTA CLARA, CA / ACCESSWIRE / 7. Dezember 2021 / Greenliant bietet seine microSD ArmourDrive(TM) PX-Serie für große Temperaturbereiche (W-temp) ab sofort auch mit einem fortschrittlichen 3D-NAND-Flash-Speicher an, der pro Speicherzelle 3 Bit speichern kann (TLC). Die im Bereich zwischen 32 und 256 GB erhältlichen microSD-Speicherkarten der ArmourDrive PX-Serie, die für industrielle Anwendungen und große Temperaturbereiche (-25 bis +85 Grad Celsius) geeignet sind, unterstützen 3.000 Programm-Lösch-Zyklen (P/E) und sind außerdem vibrationsbeständig sowie stoß- und wasserfest. Produktangaben zu den microSD ArmourDrive Karten finden sich unter http://bit.ly/SD-microSD.

"Zusammen mit der neuen W-temp 93 PX-Serie verfügt Greenliant nun über eine der umfangreichsten Produktpaletten an microSD-Speicherkarten für industrielle Anwendungen", erklärt Arthur Kroyan, Vice President of Business Development and Marketing bei Greenliant. "Die 93 PX-Serie erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Video-, Sicherheits-, Netzwerk- und Industrieanwendungen im Bereich Leistung, Zuverlässigkeit und langfristigem Support."

Zu den Vorteilen der microSD ArmourDrive-Speicherkarten der Serie PX für industrielle Anwendungen und großem Temperaturbereich zählen:

- Unterschiedliche Kapazitäten: 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

- Hohe Leistung: Bis zu 100/97 MB/s beim sequentiellen Lesen/Schreiben

- Energieeffizienz: weniger als 400 mA Stromverbrauch bei der Nutzung; weniger als 1 mA im Standby-Modus

- Widerstandsfähigkeit: Stoßfestigkeit (1500 G), Vibrationsbeständigkeit (20 G) und Wasserfestigkeit (IPX7)

- Zuverlässigkeit: MTBF (Mean Time Between Failures) von über 3 Millionen Stunden

- SMART-Support: Überwachung der verbleibende Nutzungsdauer des Produkts

Verfügbarkeit Greenliant hat bereits mit der Serienproduktion der microSD ArmourDrive-Speicherkarten der Serie PX für industrielle Anwendungen und große Temperaturbereiche (-25 C bis +85 C) begonnen. Weitere Informationen zu den Produkten der 93 PX-Serie erhalten Sie von einem Greenliant-Vertriebspartner unter https://www.greenliant.com/sales.

Über Greenliant Greaenliant hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Design von Solid-State-Speichern und entwickelt weiterhin haltbare, zuverlässige und sichere Speicherlösungen für eingebettete Systeme und Rechenzentren von Unternehmen. Der Firmensitz befindet sich im Silicon Valley und das Unternehmen verfügt über Produktentwicklungszentren in Santa Clara, Peking, Shanghai, Xiamen und Hsinchu. https://www.greenliant.com

Greenliant, das Greenliant-Logo und ArmourDrive sind Marken von Greenliant. Alle anderen hier verwendeten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Medienkontakt: Tara Yingst Greenliant 408-200-8062 media@greenliant.com

QUELLE: Greenliant

