DGAP-News: GRENKE AG: Familie Grenke bekräftigt Bekenntnis zum Unternehmen (deutsch)

GRENKE AG: Familie Grenke bekräftigt Bekenntnis zum Unternehmen

^ DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Stellungnahme GRENKE AG: Familie Grenke bekräftigt Bekenntnis zum Unternehmen

21.09.2020 / 09:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Familie Grenke bekräftigt Bekenntnis zum Unternehmen

Baden-Baden, den 21. September 2020: Die Familie Grenke hält unverändert an ihrer Beteiligung an der GRENKE AG fest und bekräftigt ihr langfristiges Bekenntnis zum Unternehmen. Die Familie Grenke, deren Anteile in der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG gebündelt sind, hält derzeit einen Anteil von 40,84 %. Wolfgang Grenke selbst hält durchgerechnet einen Anteil von rund 8 %.

Nach dem Vorbild anderer börsennotierter Unternehmen mit nennenswertem Familienbesitz sind die Mitglieder der Familie Grenke über den Gesellschaftsvertrag der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG gegenseitig gebunden und verpflichtet. Hierdurch bietet die Familie dem Unternehmen und den anderen Aktionären langfristige Sicherheit und Orientierung. Auch an der Aktiendividende 2020 der GRENKE AG hatte sich die Familie maßgeblich beteiligt. Hierbei hatte die Familie als Ausdruck ihrer Verbundenheit für 50 % ihrer Aktien die Dividende in Form von Aktien gewählt und somit ca. 60 % (84.026 Stück) der neu emittierten Aktien gezeichnet.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

GRENKE AG Petra Häußler Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Telefon: +49 7221 5007 180 E-Mail: phaeussler@grenke.de Internet: www.grenke.de

21.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: GRENKE AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Deutschland Telefon: +49 (0)7221 50 07-204 Fax: +49 (0)7221 50 07-4218 E-Mail: investor@grenke.de Internet: www.grenke.de

ISIN: DE000A161N30

WKN: A161N3 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1134101

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1134101 21.09.2020

°