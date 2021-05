DGAP-News: GRENKE AG: GRENKE AG legt Geschäftsbericht für das Jahr 2020 vor (deutsch)

GRENKE AG: GRENKE AG legt Geschäftsbericht für das Jahr 2020 vor

21.05.2021

GRENKE AG legt Geschäftsbericht für das Jahr 2020 vor

- CEO Antje Leminsky: "Ein großer Erfolg in einer schwierigen Zeit"

- CFO Sebastian Hirsch: "Haben Substanz und Ertragskraft eindrucksvoll bestätigt"

- Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1 2021 am 31. Mai 2021

- Virtuelle ordentliche Hauptversammlung am 29. Juli 2021

Baden-Baden, den 21. Mai 2021: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht. Das Unternehmen hatte am 30. April 2021 vorläufige Zahlen vorgelegt und am 17. Mai 2021 darüber informiert, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG den Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 uneingeschränkt testiert hat.

"Wir haben ein ausgesprochen schwieriges Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen", kommentiert Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG. "Dem starken Gegenwind aus verschiedenen Richtungen haben wir nicht nur standgehalten - jetzt sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass GRENKE wieder auf Wachstum schalten kann."

Mit 88,4 Mio. Euro (20191: 133,3 Mio. Euro) trifft GRENKE die am 26. Februar 2021 veröffentlichte Prognose eines Konzerngewinns nach Steuern im oberen zweistelligen Millionenbereich. Der Gewinn entspricht einem Ergebnis je Aktie von 1,86 Euro (20191: 2,89 Euro). Für das kommende Geschäftsjahr prognostiziert GRENKE einen Gewinn nach Steuern zwischen 50 und 70 Mio. Euro.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,26 Euro (Vorjahr: 0,80 Euro) je Aktie vor. Damit erhält die GRENKE AG die Kapitalbasis und Flexibilität zur Nutzung künftiger Wachstumschancen.

Die ausgesprochen intensive Bilanzprüfung durch KPMG hat die Substanz des Geschäfts von GRENKE in vollem Umfang bestätigt. Die Eigenkapitalquote lag mit 16,3 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau und über der selbst gesetzten Zielmarke von mindestens 16 Prozent.

Sebastian Hirsch, Finanzvorstand der GRENKE AG, sagt: "Mit dem testierten Konzernabschluss sind Substanz und Nachhaltigkeit unseres Geschäfts zweifelsfrei belegt. Uns ist klar, dass wir in einigen Bereichen besser werden können und müssen. Aber wir haben einen Prüfungsmarathon erfolgreich bewältigt und unser Transparenzniveau bereits deutlich erhöht", sagt Sebastian Hirsch, Finanzvorstand der GRENKE AG. "Damit haben wir eine gute Ausgangsbasis, um unsere führende Position als Anbieter für Small-Ticket-Leasing und als Partner für den Mittelstand weltweit auszubauen."

Am 31. Mai 2021 wird GRENKE über den Geschäftsverlauf des ersten Quartals 2021 berichten und dazu wie gewohnt einen Presse- und einen Investoren-Call anbieten.

GRENKE hat in einem routinemäßigen Verfahren die Ausschreibung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 begonnen. Das Ergebnis der Ausschreibung wird mit der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung, die am 29. Juli 2021 in virtueller Form stattfinden wird, bekanntgegeben.

Der Geschäftsbericht des GRENKE Konzerns über das Geschäftsjahr 2020 ist im Internet unter

https://www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen

abrufbar.

Konzernzahlen im Überblick nach IFRS (in Mio. Euro)

2020 20191 2020 vs. 20191 2019 wie neu neu ( in %) berichtet Gewinnund Verlustrechnung 01.01. - 31.12. Zinsergebnis 407,1 381,5 6,7 368,9 Schadensabwicklung u. 202,4 136,6 48,2 125,9 Risikovorsorge Zinsergebnis nach 204,7 244,9 -16,4 243,0 Schadensabwicklung u. Risikovorsorge Operative Erträge 360,3 399,7 -9,8 396,7 insgesamt Personalaufwand 119,8 120,8 -0,9 115,8 Beratungsund 27,2 14,9 62,4 14,0 Prüfungskosten Sonstige Kosten und 88,3 97,3 - 9,2 92,5 Abschreibungen Operatives Ergebnis 125,1 166,7 -24,9 174,3 Gewinn vor Steuern 115,2 162,8 -29,2 170,7 Gewinn 88,4 133,3 -33,7 142,1 EPS in Euro 1,86 2,89 -35,6 2,92

Bilanz zum Stichtag 31.12. Vermögenswerte Zahlungsmittel 944,7 446,0 111,8 434,4 Leasingforderungen 5.636,3 5.775,6 - 2,4 5.645,9 Immaterielle 67,5 70,9 - 4,8 144,5 Vermögenswerte Sonstige Vermögenswerte 683,3 805,4 -15,0 922,7 Summe Vermögenswerte 7.331,8 7.097,9 3,3 7.147,5

Schulden Finanzschulden 5.810,1 5.680,0 2,3 5.640,7 Sonst. Verbindlichkeiten 328,6 274,7 19,7 258,0 Summe Eigenkapital 1.193,1 1.143,2 4,4 1.248,8 Summe aus Schulden und 7.331,8 7.097,9 3,3 7.147,5 Eigenkapital

Eigenkapitalquote 16,3 16,1 1,2 17,5 Kapitalflussrechnung 01.01. - 31.12. Zahlungen Leasingnehmer 2.318,7 2.080,2 11,5 1.973,5 Geleistete Zahlungen aus 1.485,2 1.323,8 12,2 1.320,4 der Refinanzierung Zugänge aus der 1.123,5 2.153,0 -47,8 2.146,2 Refinanzierung 1Alle in dieser Pressemitteilung gezeigten Werte für 2019 wurden gemäß IAS 8.42 angepasst (u.a. Konsolidierung der Franchisegesellschaften). Siehe auch Geschäftsbericht 2020, Angaben zum Konzernabschluss, Kapitel 2.3, S. 125ff.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

GRENKE AG Team Investor Relations Pressekontakt Stefan Wichmann Executive Communications Consulting Neuer Markt 2 Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden 76532 Baden-Baden Telefon: +49 7221 5007-204 Mobil: +49 (0) 171 20 20 300 E-Mail: investor@grenke.de E-Mail: presse@grenke.de Internet: www.grenke.de Über GRENKE

Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist der Konzern heute mit über 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet ( ISIN: DE000A161N30 ).

Sprache: Deutsch Unternehmen: GRENKE AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Deutschland Telefon: +49 (0)7221 50 07-204 Fax: +49 (0)7221 50 07-4218 E-Mail: investor@grenke.de Internet: www.grenke.de

ISIN: DE000A161N30

WKN: A161N3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1199150

