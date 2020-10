DGAP-News: GRENKE AG: Jens Rönnberg wird interimistisch stellvertretender AR-Vorsitzender der GRENKE AG (deutsch)

GRENKE AG: Jens Rönnberg wird interimistisch stellvertretender AR-Vorsitzender der GRENKE AG

Jens Rönnberg wird interimistisch stellvertretender AR-Vorsitzender der GRENKE AG

Baden-Baden, den 1. Oktober 2020: Der Aufsichtsrat der GRENKE AG hat Jens Rönnberg interimistisch zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Jens Rönnberg ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und seit November 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der GRENKE AG. Er übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden von Wolfgang Grenke, dessen Aufsichtsratsmandat seit dem 21. September 2020 ruht.

Der Prüfungsausschuss besteht unverändert aus Florian Schulte (Vorsitz) und Jens Rönnberg. Neues Mitglied im Ausschuss ist der Aufsichtsratsvorsitzende Ernst-Moritz Lipp, der das Mandat interimistisch von Wolfgang Grenke übernimmt.

Neues Mitglied des Personalausschusses ist Jens Rönnberg. Weitere Mitglieder sind unverändert Ljiljana Mitic und Ernst-Moritz Lipp.

Die Aufgaben des Strategieausschusses gehen auf den gesamten Aufsichtsrat über.

Über GRENKE

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet ( ISIN: DE000A161N30 ).

Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de

