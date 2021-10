DGAP-News: GRENKE AG: Sebastian Hirsch wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender der GRENKE AG (deutsch)

GRENKE AG: Sebastian Hirsch wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender der GRENKE AG

Baden-Baden, den 29. Oktober 2021. Der Aufsichtsrat der GRENKE AG hat Finanzvorstand Dr. Sebastian Hirsch mit Wirkung zum 1. November 2021 zusätzlich zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der GRENKE AG, Prof. Ernst-Moritz Lipp: "Herr Dr. Hirsch steht zugleich für Kontinuität und Aufbruch. Er kennt das Unternehmen wie kein zweiter, er hat GRENKE in zentraler Funktion durch die Krise geführt und er verkörpert den Generationswechsel bei GRENKE. CEO Michael Bücker und Sebastian Hirsch sind das perfekte Tandem. Zusammen mit Isabel Rösler und Gilles Christ haben wir ein schlagkräftiges Vorstandsteam, das unser volles Vertrauen und Unterstützung genießt."

GRENKE-CEO Michael Bücker ergänzt: "Ich freue mich sehr über die Berufung von Dr. Sebastian Hirsch zu meinem Stellvertreter. Schon in der kurzen Zeit unserer Zusammenarbeit hat sich gezeigt, dass wir uns in unseren Fähigkeiten und unseren Erfahrungen ausgezeichnet ergänzen."

Sebastian Hirsch ist bereits seit 2004 bei GRENKE. Er begann seine Karriere im Controlling, war Vorstand der GRENKE BANK AG und ist seit 2017 Vorstand der GRENKE AG und verantwortlich für Controlling, M&A, Treasury, Recht, Steuern und Investor Relations. Im Oktober vergangenen Jahres wurde er zum CFO der GRENKE AG ernannt. Hirsch ist Diplom-Betriebswirt (BA) und hat einen Master of Art im Bereich Banking and Finance. In 2021 schloss er seine Promotion an der Steinbeis-Hochschule ab.

Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist der GRENKE Konzern heute mit über 1.800 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet ( ISIN: DE000A161N30 ).

