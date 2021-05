DGAP-News: Grünenthal GmbH: Grünenthal platziert erfolgreich erste Anleihe (deutsch)

Grünenthal GmbH: Grünenthal platziert erfolgreich erste Anleihe

06.05.2021

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG ODER FREIGABE AN U.S. NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE.

Grünenthal platziert erfolgreich erste Anleihe

- Grünenthal platziert 650-Millionen-Euro-Anleihe

- Entscheidender Schritt zur Finanzierung der Wachstumsstrategie und der Bemühungen des Unternehmens, seiner Vision einer Welt ohne Schmerzen näherzukommen

Aachen, Deutschland, 06. Mai 2021 - Grünenthal, ein forschendes Pharmaunternehmen und führend in der Schmerztherapie, gibt bekannt, dass es seine erste Anleihe-Transaktion erfolgreich abgeschlossen hat.

Der Bond mit einem Volumen von 650 Millionen Euro umfasst eine fünfeinhalbjährige Tranche von 400 Millionen Euro mit einem Coupon von 3,625 Prozent, die im November 2026 fällig wird, sowie eine siebenjährige Tranche von 250 Millionen Euro, die mit 4,125 Prozent verzinst wird und im Mai 2028 fällig wird. Aufgrund der starken Investorennachfrage wurde der ursprüngliche Angebotsumfang um 150 Millionen Euro erhöht.

"Diese erste Anleiheplatzierung ist ein Meilenstein für Grünenthal", sagte Gabriel Baertschi, CEO von Grünenthal. "Sie hilft uns, unsere erfolgreiche Transformation fortzusetzen, indem wir unser Produktportfolio mit etablierten Marken ausbauen und gleichzeitig in die Forschung und Entwicklung innovativer Schmerztherapien investieren."

In Vorbereitung auf die Anleihe wurde Grünenthal erstmals von drei großen unabhängigen Ratingagenturen bewertet, die die finanziell solide Aufstellung des Unternehmens bestätigten. Standard & Poor's bewertete Grünenthal und die Anleihe mit "B+" und einem positiven Ausblick. Fitch Ratings bewertete Grünenthal mit "BB" (stabiler Ausblick) und die Anleihe mit "BB+". Moody's Investors Service bewertete sowohl das Unternehmen als auch die Anleihe mit einem B1-Rating und stabilem Ausblick.

"Die positive Rückmeldung aus dem Markt sowie die Bewertungen der Ratingagenturen zeigen, dass wir auf dem richtigen Kurs sind. Die Anleihe trägt dazu bei, unsere Kapitalstruktur zu optimieren und unser Finanzprofil breiter aufzustellen", erläuterte Fabian Raschke, CFO von Grünenthal. "Bereits im Februar haben wir erfolgreich die Laufzeiten unserer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen Euro und unserer Bankfazilitäten in Höhe von 535 Millionen Euro verlängert. Mit der Anleihe gewinnen wir weitere Flexibilität, um gezielt investieren zu können."

Grünenthal kann auf eine Reihe erfolgreicher M&A-Transaktionen zurückblicken und hat seit 2017 rund 1,3 Milliarden Euro in Akquisitionen von etablierten Marken investiert. Erst vor kurzem hat Grünenthal das Schweizer Biotech-Unternehmen Mestex AG und dessen Arzneimittelkandidaten zur Behandlung der Kniearthrose erworben.

Anfang April gab Grünenthal sein erstes Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) bekannt, welches ebenfalls positiv von den Investoren aufgenommen wurde. Dem Unternehmen wurde ein mittleres ESG-Risiko zugeschrieben, womit es zu den besten fünf Prozent seiner Mitbewerber in der pharmazeutischen Subindustrie gehört.

Diese Unterlagen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das Angebot wird mittels eines Emissionsprospekts durchgeführt. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder eines anderen Wertpapiers dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in den Vereinigten Staaten oder in einer Jurisdiktion, in der oder an Personen, denen gegenüber ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Ratings stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten unserer Senior Secured Notes dar und können jederzeit geändert oder zurückgezogen werden.

Die Schuldverschreibungen und die damit zusammenhängenden Garantien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (des "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der anwendbaren bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Dementsprechend werden die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien (i) in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern in Übereinstimmung mit Rule 144A des Securities Act und (ii) in "Offshore-Transaktionen" an Nicht-U.S.-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die "Order") sind, (iii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc. ) der Order fallen, oder (iv) alle Personen, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000) in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden kann oder die dazu veranlasst werden können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die Anlagen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Pressemitteilung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen erfolgt gemäß einer Ausnahme von der Prospektpflicht für Angebote von Wertpapieren nach der Prospektverordnung. Diese Pressemitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung noch ein öffentliches Angebot dar.

Zielmarkt des Herstellers (MIFID II Product Governance) sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-Key-Information-Document (KID) erstellt, da es für Kleinanleger im EWR nicht verfügbar ist.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Gesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Wertpapiergesetze bestimmter anwendbarer Rechtsordnungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, solche, die sich auf die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens beziehen, unter anderem in Bezug auf: die zukünftige finanzielle Lage und Leistung, die Betriebsergebnisse und die Liquidität des Unternehmens; die Strategie, die Pläne, die Zielsetzungen, die Aussichten, das Wachstum, die Ziele und die Zielvorgaben des Unternehmens und die zukünftigen Entwicklungen auf den Märkten, an denen das Unternehmen teilnimmt oder teilzunehmen versucht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Begriffe "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "fortlaufend", "einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "anstreben" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten ihrer Natur nach bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächliche Finanzlage, die Betriebsergebnisse und Cashflows des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, erheblich abweichen können.

Über Grünenthal

Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes, vollständig integriertes Pharmaunternehmen verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer Schmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien für Patienten weltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, unsere Vision von einer Welt ohne Schmerzen zu verwirklichen.

Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 29 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in rund 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2020 beschäftigte Grünenthal rund 4.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

www.creditors.grunenthal.com

Florian Dieckmann, Head Global Communications Grünenthal Tel.: +49 241 569-2555 Florian.Dieckmann@grunenthal.com

