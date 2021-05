DGAP-News: Guido Kerkhoff übernimmt Vorstandsvorsitz planmäßig von Gisbert Rühl und präsentiert Wachstumsstrategie &

Guido Kerkhoff übernimmt Vorstandsvorsitz planmäßig von Gisbert Rühl und präsentiert Wachstumsstrategie „Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths'

^ DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Personalie/Hauptversammlung Guido Kerkhoff übernimmt Vorstandsvorsitz planmäßig von Gisbert Rühl und präsentiert Wachstumsstrategie 'Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths'

12.05.2021 / 09:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Klöckner & Co wird führende digitale Plattform für Stahl und weitere Werkstoffe in Europa und Amerika durch beschleunigtes Kundenwachstum, den umfassenden Ausbau des eigenen Produkt- und Serviceportfolios sowie die Erweiterung des Partnernetzwerkes

- Nächste Entwicklungsstufe in der digitalen Transformation durch Bündelung wesentlicher Digital- und IT-Kompetenzen unter einheitlicher Leitung, Fokus auf Automatisierung der internen Wertschöpfungskette, stärkere Verbindung von digitalem und physischem Geschäft; zusätzlicher Innovationshub der Digitaleinheit kloeckner.i in den USA

- Bernhard Weiß rückt nach erfolgreicher Restrukturierung des Frankreich-Geschäfts mit Verantwortung für sämtliche EU-Europäischen Aktivitäten zum 1. Juni 2021 in den Konzernvorstand auf. Um eine bessere operative Verzahnung zu erreichen, übernimmt er zusätzlich zu Frankreich auch die Leitung von Klöckner & Co Deutschland.

Duisburg, 12. Mai 2021 - Guido Kerkhoff übernimmt ab dem 13. Mai 2021 planmäßig den Vorstandsvorsitz von Gisbert Rühl und stellt heute die neue Unternehmensstrategie "Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths" auf der Hauptversammlung vor. Im Rahmen der Strategie wird Klöckner & Co bis zum Jahr 2025 Umsatz und Profitabilität erheblich steigern. Auf Basis seiner Vorreiterrolle in der Digitalisierung und der deutlich optimierten Kostenstruktur zielt das Unternehmen auf beschleunigtes Kundenwachstum, den umfassenden Ausbau des eigenen Produkt- und Serviceportfolios sowie die Erweiterung des Partnernetzwerkes ab. Auf diese Weise wird Klöckner & Co zur führenden digitalen Plattform für Stahl, weitere Werkstoffe und Anarbeitungsservices in Europa und Amerika weiterentwickelt.

Guido Kerkhoff: "Mit unserer neuen Strategie ,Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths' richten wir unser Unternehmen wieder auf nachhaltiges Wachstum aus. Wir haben in den vergangenen Jahren als digitaler Vorreiter in der Stahlindustrie klare Stärken und Kompetenzen aufgebaut, die wir jetzt gezielt für die erfolgreiche Entwicklung von Klöckner & Co einsetzen werden. Dafür werden wir in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere digitale Transformation investieren."

Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths

Um die Ziele zu erreichen, werden zwei strategische Initiativen ergriffen. Einerseits werden weitere Digitalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen vorangetrieben, andererseits fokussiert sich Klöckner & Co auf die operative Exzellenz. Die Beratungskompetenz im Bereich Material und Anarbeitung sowie die agile Unternehmenskultur stellen weiterhin eine wesentliche Basis für die erfolgreiche Entwicklung des Konzerns dar.

In der nächsten Entwicklungsstufe der digitalen Transformation wird Klöckner & Co nach der erfolgreichen Digitalisierung der Schnittstellen zu den Kunden nun die Automatisierung der internen Prozesse mit in den Fokus rücken. Dadurch soll das physische und digitale Geschäft noch stärker verbunden werden, so dass manuelle Tätigkeiten entlang der Wertschöpfungskette stark reduziert werden (Zero-Touch). Dafür sollen auch wesentliche Digital- und IT-Kompetenzen von Klöckner & Co unter dem Dach von kloeckner.i gebündelt, unter eine einheitliche Leitung gestellt und enger an das operative Geschäft angebunden werden. Zudem baut kloeckner.i einen zweiten Innovationshub in den USA auf, um den dortigen Anforderungen an die Digitalisierung des Geschäfts besser Rechnung tragen zu können. Des Weiteren wird sich Klöckner & Co verstärkt auf seine operative Exzellenz fokussieren, um Kunden die effizientesten Lösungen und den besten Service bieten zu können. Automatisierung, erhöhte Kosten- und Prozesstransparenz sowie eine Verschlankung der Verwaltung werden die Rentabilität weiter steigern.

Mit der neuen Strategie wird Klöckner & Co wieder wachsen, vornehmlich organisch und über dem Marktniveau. Durch die strategischen Maßnahmen wird zudem eine stark verbesserte Performance über den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg erreicht. Das Unternehmen strebt an, das Vor-Pandemie-Niveau des normalisierten operativen Ergebnisses nachhaltig bis zum Jahr 2025 mehr als zu verdoppeln. Das Unternehmen plant überdies einen positiven Wertbeitrag zu erreichen, sodass der Return on Capital Employed (ROCE) über den Kapitalkosten liegt.

Veränderungen im Vorstand

Guido Kerkhoff, der bereits seit Anfang September 2020 als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender für das operative Geschäft in Europa zuständig ist, wurde vom Aufsichtsrat mit Ablauf der Hauptversammlung planmäßig zum Vorsitzenden des Vorstands der Klöckner & Co SE berufen. Er folgt damit auf Gisbert Rühl, der seit 2006 Mitglied des Vorstands und seit 2009 dessen Vorsitzender ist.

Gisbert Rühl: "Klöckner & Co hat sich in den vergangenen Jahren vom klassischen Stahlhändler zum digitalen Vorreiter entwickelt. Ich bin stolz darauf, was die Kolleginnen und Kollegen auf die Beine gestellt haben. Guido Kerkhoff und ich haben die letzten Wochen und Monate genutzt, um einen reibungslosen Wechsel an der Spitze des Unternehmens vorzubereiten. Ich bin davon überzeugt, dass Guido Kerkhoff neue Impulse setzen und das Erreichte erfolgreich weiterentwickeln wird. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und die langjährige Unterstützung des Aufsichtsrats sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich wünsche Guido Kerkhoff und dem Unternehmen für die Zukunft allen denkbaren Erfolg."

Prof. Dieter H. Vogel, Aufsichtsratsvorsitzender der Klöckner & Co SE: "Heute verabschiedet sich Klöckner & Co von einer Führungspersönlichkeit, die das Unternehmen über anderthalb Jahrzehnte lang geprägt hat. Gisbert Rühl hat mit seinem Mut und seiner Innovationskraft ein starkes Fundament für die Zukunft hinterlassen."

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat Herrn Bernhard Weiß zum 1. Juni 2021 als Chief Executive Officer Europa (CEO Europa) in den Konzernvorstand der Klöckner & Co SE mit der Verantwortung für die EU-Europäischen Aktivitäten (Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich) berufen. Bernhard Weiß ist seit mehreren Jahren CEO der französischen Landesgesellschaft und hat dort unter anderem die Restrukturierung erfolgreich umgesetzt. Vor seinem Wechsel zu Klöckner & Co war er rund drei Jahre als CEO für Yara International in Afrika tätig. Weiterhin hatte er verschiedene internationale Führungspositionen bei Siemens inne. Um eine bessere operative Verzahnung zu erreichen, übernimmt er zusätzlich zu Frankreich auch die Leitung von Klöckner & Co Deutschland. Der Konzernvorstand von Klöckner & Co SE wird somit ab dem 1. Juni 2021 aus Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands, Dr. Oliver Falk, CFO, John Ganem, CEO Americas, und Bernhard Weiß, CEO Europa, bestehen.

Liveübertragung der Hauptversammlung

Die heute ab 10.30 Uhr stattfindende Hauptversammlung der Klöckner & Co SE wird erstmals öffentlich über einen Live-Stream auf der Website des Unternehmens www.kloeckner.com übertragen. Die diesjährige Hauptversammlung und somit auch die Liveübertragung wird ausschließlich in deutscher Sprache abgehalten; eine Übersetzung in englischer Sprache wird nicht angeboten.

Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungs-dienstleistungen in Europa und Amerika zu werden.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000 ; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Ansprechpartner Klöckner & Co SE:

Presse Christian Pokropp - Pressesprecher Head of External Communications Telefon: +49 203 307-2050 E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren Felix Schmitz Head of Investor Relations, Internal Communications & Sustainability Telefon: +49 203 307-2295 E-Mail: felix.schmitz@kloeckner.com

12.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Telefon: +49 (0)203 / 307-0 Fax: +49 (0)203 / 307-5000 E-Mail: info@kloeckner.com Internet: www.kloeckner.com

ISIN: DE000KC01000

WKN: KC0100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1195468

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1195468 12.05.2021

°