DGAP-News: Gym Aesthetics und OliveX Holdings Limited (OLX.NSX) arbeiten gemeinsam an den NFTs in 'The Sandbox' (deutsch)

STUTTGART, GERMANY - Media OutReach - 18 January 2022 - Gym Aesthetics, eine modische und dynamische deutsche Fitnessbekleidungsmarke, freut sich, die Zusammenarbeit mit OliveX (BVI) Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von a OliveX Holdings Limited (NSX: OLX), bekannt zu geben, um Fitnessbekleidung der Marke Gym Aesthetics in das Metaversum zu bringen.

Die digitalen Gegenstände von Gym Aesthetics werden von OliveX entworfen, gebaut und vertrieben, während den Nutzern durch den Verkauf von NFTs Erlebnisse auf der 12 x 12 großen Grundstückparzelle von OliveX in "The Sandbox" angeboten werden. "The Sandbox" ist eine führende dezentralisierte virtuelle Immobilien- und Spielwelt von Animoca Brands und hat Partnerschaften mit weltweit bedeutenden Marken und geistigem Eigentum (IP) wie Snoop Dogg, Steve Aoki und The Walking Dead.

Die Nutzer können das von OliveX erworbene 12 x12 Parzellen große Grundstück und Social Hub besuchen, der einen Marktplatz für die NFTs der Marke Gym Aesthetics und einen digitalen Raum für die Gym Aesthetics-Erfahrungen bieten wird.

Gym Aesthetics NFTs werden den Spielern die Möglichkeit geben, ihre Belohnungen in einer breiteren Palette von Spielen zu genießen, einschließlich des Nutzens im weiteren OliveX Ökosystem, einschließlich Dustland Runner und Dustland Rider sowie in der Sandbox.

Miranda Wong, Managing director von Gym Aesthetics, kommentierte: "Um die Nachfrage des 24-Stunden-Fitnessmarktes zu befriedigen, plant Gym Aesthetics die Einführung einer brandneuen "Fitness Interactive Platform" für den Aufbau eines digitalen Fitness-Ökosystems. Die Einführung von NFTs ist unser erster Schritt in die neue Ära der digitalen Fitness."

Über Gym Aesthetics Gym Aesthetics ist eine modische und dynamische deutsche Fitness-Bekleidungsmarke, die sowohl die ästhetischen als auch die funktionalen Bedürfnisse ihrer Kunden weltweit anspricht. GYM AESTHETICS wurde von zwei Bosch-Ingenieuren, Phil und Aleks, die in der Automobilindustrie tätig sind, und zwei professionellen Youtubern und Sportlern, Karl und Ralf, ins Leben gerufen. Der anfänglich auffällige, breite Stringer und kurzen Oberschenkel-umarmenden Shorts stürmten die deutsche Bodybuilding-Community mit enormem Erfolg und erreichten bald Kultstatus. Als im Jahre 2017 eine asiatische Fondsgesellschaft das Potenzial des Unternehmens erkannte und in die deutsche Marke investierte, begann ein neues Kapitel für GYM AESTHETICS. Um das Markenimage weiter zu stärken, die Produktpalette zu erweitern und den Marktanteil weltweit zu vergrößern. Der Hauptsitz wurde daraufhin nach Hongkong verlegt, mit Niederlassungen in Stuttgart, Deutschland, und Peking, China. Gym Aesthetics verfügt über eine beachtliche Präsenz in den sozialen Medien und hat sich mit prominenten Fitnessexperten wie Sergi Constance zusammengetan, einem weltbekannten spanischen Bodybuilder, Mr. Olympia-Teilnehmer, weltberühmten Influencer mit 5,1 Million Followern und dem aktuellen Markenbotschafter von Gym Aesthetics. Derzeit setzt Gym Aesthetics proaktiv auf Omnichannel-Marketing und -Einzelhandel und macht beeindruckende Fortschritte bei seiner Globalisierungsstrategie. Im Einklang mit dieser Strategie versucht Gym Aesthetics nun, seine erstklassigen Bekleidungsprodukte in das Fitness-Metaversum zu bringen.

Über OliveX Holdings Limited: OliveX (NSX:OLX) ist ein digitales Gesundheits- und Fitnessunternehmen, das innovative Produkte und Anwendungen vertreibt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz, Gamification und Premium-Inhalten ein einzigartiges Nutzererlebnis bieten. Mit seinem Flaggschiffprodukt, dem KARA Smart Fitness Mirror und den dazugehörigen abonnementbasierten Anwendungen bietet OliveX eine Plattform, die Verbraucher mit Marken, Influencern und Fitnesstrainern verbindet und in Kontakt bringt und jeden Raum zu einem persönlichen Fitnessstudio werden lässt. OliveX hat eine Marktreichweite, die sich über 170 Länder erstreckt.

