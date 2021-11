DGAP-News: H&R GmbH & Co. KGaA: Mit guten Quartalszahlen Richtung Rekord-Gesamtjahresergebnis 2021 (deutsch)

H&R GmbH & Co. KGaA: Mit guten Quartalszahlen Richtung Rekord-Gesamtjahresergebnis 2021

Pressemitteilung

H&R GmbH & Co. KGaA: Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2021

- EBITDA mit EUR 111,3 Mio. nach drei Quartalen auf Kurs Richtung Rekordergebnis

- Ergebniserwartung könnte um weitere bis zu 10% übertroffen werden

Salzbergen, 12. November 2021. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77 ) hat die vorläufigen Umsatz- und Ergebniskennzahlen für das dritte Quartal 2021 bestätigt: Von Juli bis September 2021 erreichte das Unternehmen ein operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) von EUR 36,8 Mio. (Vorjahresvergleichszeitraum: EUR 14,1 Mio.). Es übertraf damit nicht nur das Vorjahresvergleichsquartal deutlich, sondern markierte zugleich auch den zweitstärksten operativen Ergebnisbeitrag in diesem Jahr. Das EBIT schloss bei EUR 24,1 Mio. nach letztjährigen EUR 1,9 Mio. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im dritten Quartal 2021 kräftig erholt bei EUR 22,6 Mio. (Q3-2020: EUR -0,1 Mio.), beim Konzernergebnis der Aktionäre schloss die Gesellschaft mit EUR 16,0 Mio. (Q3-2020: EUR -1,2 Mio.). Die Umsatzerlöse im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres stiegen - insbesondere aufgrund höherer Rohstoffkosten - auf EUR 319,7 Mio. (Q3-2020: EUR 208,1 Mio.) an.

Übersicht der wesentlichen Kennzahlen:

in Mio. EUR 9 Monate 9 Monate Diff. 2021 2020 absolut Umsatzerlöse 878,2 649,9 228,3 ChemPharm REFINING 556,2 397,5 158,7 ChemPharm SALES 299,2 229,5 69,7 KUNSTSTOFFE 32,4 29,2 3,2 Überleitung -9,6 -6,4 -3,2

Operatives Ergebnis (EBITDA) 111,3 30,7 80,6 ChemPharm REFINING 89,8 15,7 74,1 ChemPharm SALES 21,8 17,8 4,0 KUNSTSTOFFE 2,3 0,2 2,1 Überleitung -2,6 -3,0 0,4

EBIT 73,2 -6,8 80,0 EBT 67,0 -12,8 79,8 Konzernergebnis der Aktionäre 47,0 -14,8 61,8 Konzernergebnis je Aktie 1,26 -0,40 1,66 (EUR) Operativer Cashflow 13,1 44,6 -31,5 Free Cashflow -25,5 14,4 -39,9 Q3-2021 Q3-2020 Diff. absolut Umsatzerlöse 319,7 208,1 111,6 ChemPharm REFINING 204,2 120,6 83,6 ChemPharm SALES 108,6 78,6 30,0 KUNSTSTOFFE 10,9 11,0 -0,1 Überleitung -3,9 -2,1 -1,8

Operatives Ergebnis (EBITDA) 36,8 14,1 22,7 ChemPharm REFINING 30,9 8,7 22,2 ChemPharm SALES 6,6 6,5 0,1 KUNSTSTOFFE 0,5 0,4 0,1 Überleitung -1,2 -1,4 0,2

EBIT 24,1 1,9 22,2 EBT 22,6 -0,1 22,7 Konzernergebnis der Aktionäre 16,0 -1,2 17,2 Konzernergebnis je Aktie 0,43 -0,03 0,46 (EUR) Operativer Cashflow 12,0 5,2 6,8 Free Cashflow -1,1 0,8 -1,9 30.9.2021 31.12.2020 Diff. absolut Bilanzsumme 847,1 745,7 101,4 Konzerneigenkapital 402,2 346,9 55,3 Eigenkapitalquote (%) 47,5 46,5 1,0

Nach einer sehr guten Entwicklung des ersten Halbjahres 2021 hat sich der Start in die zweite Jahreshälfte etwas gedämpfter präsentiert. Eine ähnliche Entwicklung sieht das Unternehmen aktuell auch für das Schlussquartal. Dennoch deuten alle Indikatoren nach wie vor auf ein sehr gutes Gesamtjahresergebnis hin, dessen Mindesterwartung von zuletzt EUR 115,0 Mio. noch einmal um bis zu 10 Prozent überschritten werden könnte.

Für weitere Aussagen zur Geschäfts- und Ertragsentwicklung verweist das Unternehmen auf die heute veröffentlichte Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2021, die unter www.hur.com im Bereich "Investor Relations" zum Download bereit steht.

Kontakt: H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390 Mail: ties.kaiser@hur.com www.hur.com

Die H&R KGaA: Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: H&R GmbH & Co. KGaA Neuenkirchener Str. 8 48499 Salzbergen Deutschland Telefon: +49 (0)40 43 218 321 Fax: +49 (0)40 43 218 390 E-Mail: investor.relations@hur.com Internet: www.hur.com

ISIN: DE000A2E4T77

WKN: A2E4T7 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1248564

