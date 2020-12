DGAP-News: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Notierung der Haier Smart Home H-Aktien realisiert globale 'ADH'-Kapitalmarktplattform (deutsch)

Haier Smart Home Co.,Ltd.: Notierung der Haier Smart Home H-Aktien realisiert globale 'ADH'-Kapitalmarktplattform

23.12.2020

Notierung der Haier Smart Home H-Aktien realisiert globale "ADH"-Kapitalmarktplattform

Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 23. Dezember 2020 - Haier Smart Home Co., Ltd. ("Haier Smart Home" oder "die Gesellschaft", Börsenkürzel: 690D, 600690.SH, 6690.HK) hat die Aufnahme des Handels mit H-Aktien des Unternehmens unter dem Börsenkürzel 6690 im Hauptsegment der Börse Hongkong bekannt gegeben.

Mit dem heutigen Tag ist die Privatisierung der Haier Electronics Group Co., Ltd. durch Haier Smart Home (6690.HK) im Rahmen eines Umstrukturierungsangebots endgültig abgeschlossen worden. Dem Angebotsprospekt entsprechend wurde die Notierung der Aktien der Haier Electronics Group., Ltd. im Hauptsegment der Börse Hongkong (HKEX) heute um 9.00 Uhr (HKT) offiziell zurückgezogen. Haier Electronics ist damit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Haier Smart Home. Die Haier Group ist weiterhin Mehrheitsaktionär von Haier Smart Home.

Das Management von Haier Smart Home erklärte dazu: "Die Notierungsaufnahme von Haier Smart Home an der HKEX spricht für das Vertrauen des Unternehmens in den Kapitalmarkt Hongkong. Gemeinsam mit unseren Aktionären freuen wir uns jetzt darauf, das erfolgversprechende Kapitel der Haier Smart Home in der Ära des Internet of Things am Hongkonger Kapitalmarkt aufzuschlagen."

Weltweite Kapitalmarktplattform zur Realisierung von Synergieeffekten Als marktführender Player in der globalen Haushaltsgeräteindustrie und weltweiter Vorreiter bei Smart-Home-Lösungen ist Haier Smart Home bereits mit seinen A-Aktien an der Shanghai Stock Exchange und den D-Aktien an der Frankfurter Börse notiert. Mit der Börsennotierung in Hongkong ist Haier Smart Home jetzt entsprechend der weltweiten Aktivitäten der Gesellschaft ein dreifach-börsennotiertes Unternehmen. Wie im Angebotsprospekt beschrieben, sollen Haier Smart Home und Haier Electronics nach Abschluss des Privatisierungsplans potenzielle Synergieeffekte sowohl in der Geschäftsentwicklung als auch der Unternehmensführung realisieren sowie ihre Wettbewerbsvorteile ausbauen.

Vor der Privatisierung hat Haier Electronics hauptsächlich Haushaltswaschmaschinen, Warmwasserbereiter und Wasserreiniger hergestellt und den Inlandsvertrieb bedient, während Haier Smart Home schwerpunktmäßig für Kühlschränke, Klimaanlagen und Haushaltsgeräte im Auslandsvertrieb zuständig war. Nach Abschluss der Privatisierung wird Haier Electronics vollständig in Haier Smart Home integriert, was die Angebotsvielfalt der Smart Home-Lösungen weiter verbessert. Der erweiterte Haier Smart Home Konzern will diese Gelegenheit gleichzeitig nutzen, um ihre Online- und Offline-Integration in allen Prozessen zu intensivieren. Nutzererfahrung und Kundentreue werden verbessert, wenn die Haier Smart Home Experiential-Cloud-Plattform in Zukunft für alle Produkt- und Servicekategorien gemeinsam genutzt und weiter ausgebaut werden kann.

Nach Abschluss der Privatisierung wird der erweiterte Haier Smart Home Konzern die gemeinsamen Ressourcen nutzen sowie die Kapazitäten in der gesamten Wertschöpfungskette über die Bereiche F&E, Einkauf, Fertigung und Vertrieb hinweg ausbauen, um die technische Zusammenarbeit zu fördern, die gemeinsame Nutzung von Ergebnissen zu erleichtern und den Betrieb zu optimieren. Einerseits lassen sich so Produktüberschneidungen sowie redundante Vertriebswege der beiden Unternehmen abbauen und damit erhebliche Synergien realisieren. Andererseits können optimierte Geschäftsprozesse durch verkürzte interne Abläufe oder vereinfachte Genehmigungsverfahren die Vertriebs- und Verwaltungskosten senken. Darüber hinaus verringern sich die operativen Risiken durch eine robustere finanzielle Performance auf Basis einer stärkeren Bilanz.

Der erweiterte Haier Smart Home Konzern wird für eine größere Marktkapitalisierung, eine verbesserte Ertragslage und eine stärker diversifizierte Investorenbasis stehen. Das erhöht die Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt und stärkt die Liquiditätslage. Nach Abschluss der Privatisierung wird der Haier Smart Home Konzern ein einheitliches Erscheinungsbild im Kapitalmarkt erreicht haben, sodass sich die Anleger auf ein börsennotiertes Unternehmen konzentrieren können.

IoT-basierte Ökosystem-Markenstrategie weltweit führend In den vergangenen Jahren hat sich mit der rasanten Entwicklung von Technologien wie IoT, Cloud Computing, Big Data oder 5G-Netze der Trend im Haushaltsgerätemarkt hin zu kompletten Produktreihen mit smarten, Szenario-basierten Lösungen verstärkt. Haier Smart Home bietet mit seinem Portfolio an vernetzten Haushaltsgeräten, den mit Partnern aufgebauten Ressourcen, der Haier Smart Home App und Experiential Cloud Plattform sowie seinen Erlebniszentren und Franchise-Stores Smart-Home-Lösungen an, die für verschiedene Lebensstile der Nutzer geeignet sind, und zielt darauf ab, ein IoT-Ökosystem der Marke Haier Smart Home aufzubauen.

Zwischen 2017 und 2019 erhöhte sich der Umsatz von Haier Smart Home von RMB 154,2 Mrd. auf RMB 198,0 Mrd., was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,3 % entspricht. Im selben Zeitraum kletterte der Gewinn von RMB 9,1 Mrd. auf RMB 12,3 Mrd. (CAGR von 16,3 %). Am Gesamtumsatz hatte das Geschäft mit den Smart Home-Lösungen einen wesentlichen Anteil: Im Jahr 2019 trugen die Umsatzerlöse aus dem Smart Home-Geschäft von Haier Smart Home (Volksrepublik China und Auslandsmärkte) 89,4 % zum Gesamtumsatz bei.

Auch nach dieser Notierungsaufnahme in Hongkong wird Haier Smart Home weiter den Haier-Grundsatz verfolgen, "die Nutzer über das Unternehmen" zu stellen, sein Organisationsmodell RenDanHeYi gewinnbringend einsetzen und Kunden weltweit maßgeschneiderte Smart Home-Komplettlösungen anbieten. Haier Smart Home verfolgt das Ziel eine IoT-Smart Home-Ökosystem-Marke schaffen, die den Bedürfnissen der Nutzer nach einer besseren Lebensqualität im Alltag gerecht wird.

Über Haier Smart Home Co., Ltd.: Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

IR Contact: Yao Sun (Sophie) - Haier Smart Home Deutschland

T: +49 6172 9454 143

F: +49 6172 9454 42143

M: +49 160 9469 3601 Email: y.sun@haier.de

