DGAP-News: Haier Smart Home: Hohes Kundenvertrauen unterstützt Wachstumsambitionen (deutsch)

Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 9. Dezember 2020 - Haier Smart Home Co., Ltd. (D-Share ISIN CNE1000031C1 , A-Share ISIN CNE000000CG9 , "Haier Smart Home" oder "die Gesellschaft"), eines der börsennotierten Unternehmen der Haier Group, genießt bei den Kunden in Deutschland ein anhaltend hohes Vertrauen und festigt damit das Fundament für nachhaltiges Wachstum auf dem europäischen, insbesondere dem deutschen Haushaltsgerätemarkt.

In einer aktuellen Studie zum Thema "Höchstes Vertrauen" untersuchte das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von FOCUS-MONEY und DEUTSCHLANDTEST die Online-Reputation von 17.000 Marken aus circa 250 Branchen und Produktkategorien in Bezug auf Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität. In der Kategorie "Haushaltselektrogeräte" erhielten 7 Unternehmen die Auszeichnung "Höchstes Vertrauen".

Ausgezeichnet werden diejenigen Unternehmen, die auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten mindestens 70 Punkte in der Gesamtwertung erreichen. Mit 81,8 Punkten sicherte sich die Marke Haier Platz 3 im Ranking - noch vor Vorwerk Thermomix (81,5), Dyson (80,3), Miele (79,7) und Liebherr (76). Haier ist gemessen am Verkaufsvolumen für große Hausgeräte mit einem Marktanteil von 14,7 % seit 11 Jahren in Folge die weltweite Nummer 1 der Hausgeräte-Marken.

Das hohe Vertrauen der Kunden gepaart mit hohen Qualitätsstandards ist die Basis für nachhaltiges Wachstum außerhalb des Heimatmarktes China. Die hohe Reputation der Marke Haier spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Der Umsatz außerhalb Chinas stieg im dritten Quartal um 17,5 % und damit deutlich stärker als der Markt insgesamt. Die Marken in den drei Hauptgeschäftsfeldern Kühlen, Waschen und Klima rangieren in mehr als 20 Ländern unter den TOP 3 und bauen ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Dass sich Haier Smart Home im IMWF-Ranking gegenüber internationalen Hausgeräte-Marken inklusive deutscher Top-Marken durchsetzen kann, ist ein großer Erfolg für die Internationalisierungsstrategie des Konzerns und erhöht die Zuversicht auf eine anhaltend hohe Umsatzdynamik auf dem europäischen Markt.

Über Haier Smart Home Co., Ltd.: Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

