Haier Smart Home: IoT-Lösung zur Produktion von Schutzkleidung und mobile Schleuse zur Fiebermessung und Desinfektion im Kampf gegen COVID-19

^ DGAP-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung Haier Smart Home: IoT-Lösung zur Produktion von Schutzkleidung und mobile Schleuse zur Fiebermessung und Desinfektion im Kampf gegen COVID-19

24.03.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Haier Smart Home: IoT-Lösung zur Produktion von Schutzkleidung und mobile Schleuse zur Fiebermessung und Desinfektion im Kampf gegen COVID-19

Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 24. März 2020 - Haier Smart Home Co., Ltd. (D-Share ISIN CNE1000031C1 , A-Share ISIN CNE000000CG9 , "Haier Smart Home" oder das "Unternehmen"), bietet über die IoT- (Internet of Things) Plattform COSMOPlat eine digitale Lösung im Bereich Schutzausstattung und Desinfektion im Kampf gegen COVID-19. Dabei schafft Haier COSMOPlat eine Angebots- und Nachfrageplattform, um in der Eindämmung der Corona-Pandemie die Produktion am Bedarf nach Schutzbekleidung auszurichten. Gleichzeitig hat Haier Smart Home eine auf COSMOPlat basierende mobile Schleuse zur Fiebermessung und Desinfektion entwickelt, die neben China auch dem Universitätsklinikum Heidelberg in einem Pilotprojekt zur Verfügung gestellt wird.

Am 30. Januar 2020 startete Haier Smart Home die COSMOPlat-basierte Plattform zur Informationsverarbeitung über die Verfügbarkeit medizinischer Materialien. Innerhalb von nur 48 Stunden von der Idee bis zur Umsetzung gelang es Haier Smart Home gemeinsam mit vielen Partnern, eine Anti-Coronavirus-Epidemie-Plattform aufzubauen. COSMOPlat vernetzt in einem ersten Schritt Produktions-, Zulieferer- und Logistikunternehmen sowie Krankenhäuser. Ziel der Plattform ist es, Angebot und Bedarf an notwendigem medizinischen Material zeitnah und genau zu erfassen und eine effiziente Nutzung und Verteilung von Ressourcen im Kampf gegen das Coronavirus zu gewährleisten.

In einem zweiten Schritt wurde mit Unterstützung des intelligenten COSMOPlat-Fertigungs- und Lieferkettensystems innerhalb von nur sechs Tagen eine vollautomatische Produktionslinie für medizinische Schutzmasken eingerichtet. Der Anlauf der Testproduktion startete bereits am 7. Februar 2020 in den chinesischen Werkshallen des Automobilherstellers Nissan. Seit Beginn der Produktion wurden bislang 100.000 Einweg-Schutzmasken täglich gefertigt. Mithilfe von COSMOPlat konnten zudem Textilunternehmen die Produktion auf Schutzkleidung umstellen und so innerhalb von wenigen Tagen 20.000 Schutzanzüge und 20.000 Mundschutzmasken herstellen. Seit dem Start der Plattform wurden in China mehr als 20.000 Krankenhäuser, Gemeinden und Unternehmen mit über 87 Millionen Schutzartikeln versorgt.

Als globaler Marktführer für Haushaltsgeräte ist Haier Smart Home von einer digitalen Lösung zur COVID-19-Bekämpfung ausgehend noch einen Schritt weiter gegangen. So hat Haier Smart Home auf Basis von COSMOPlat innerhalb kürzester Zeit eine mobile Schleuse mit zwei Räumen zur Infrarot-Temperaturmessung und Desinfektion entwickelt. Dabei werden Desinfektionsmittel in Lebensmittelqualität verwendet, um die Gesundheit und Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. In Krisensituationen des Gesundheitswesens wird so die berührungslose Temperaturmessung von Personen sowie die Desinfektion unter anderem von Personen, Haustieren und Waren ermöglicht. In einem Pilotprojekt wird dem Universitätsklinikum Heidelberg eine erste mobile Schleuse im Kampf gegen COVID-19 zur Verfügung gestellt. Die maßgeschneiderten Produkte werden voraussichtlich im April in Deutschland eintreffen.

Über Haier Smart Home Co., Ltd.: Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat drei Plattformen entwickelt - die Cloud-basierten Plattform U+ Smart Life, die den Kunden integrierte Smart-Home-Lösungen bietet, die Smart-Manufacturing Plattform COSMOPlat, die die kundenindividuelle Massenfertigung ermöglicht, sowie die Online-Plattform Shunguang, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

IR contact: Yao Sun (Sophie) - Haier Smart Home Deutschland

T: +49 6172 9454 143

F: +49 6172 9454 42143

M: +49 160 9469 3601 Email: y.sun@haier.de

24.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Telefon: +49 6172 9454 143 Fax: +49 6172 9454 42143 E-Mail: y.sun@haier.de Internet: www.haier.net

ISIN: CNE1000031C1, CNE000000CG9 (A-share),

WKN: A2JM2W Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1004781

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1004781 24.03.2020

°