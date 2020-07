DGAP-News: Haier Smart Home privatisiert Haier Electronics zur Optimierung der Ressourcenallokation und Synergien (deutsch)

Haier Smart Home privatisiert Haier Electronics zur Optimierung der Ressourcenallokation und Synergien

^ DGAP-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges Haier Smart Home privatisiert Haier Electronics zur Optimierung der Ressourcenallokation und Synergien

31.07.2020 / 18:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Haier Smart Home privatisiert Haier Electronics zur Optimierung der Ressourcenallokation und Synergien

Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 31. Juli 2020 - Haier Smart Home Co., Ltd. (600690.SH/690D.DE, nachfolgend "HSH" oder "die Gesellschaft") und Haier Electronics Group Co., Ltd (1169.HK, nachfolgend "HEG") haben gemeinsam bekannt gegeben, dass HSH plant, im Rahmen eines Umstrukturierungsplanes (Scheme of Arrangement - "Umstrukturierungsplan") HEG zu privatisieren und den adressierten Aktionären der HEG zu diesem Zweck einen Vorschlag ("Privatisierungsvorschlag") für die Privatisierung der HEG unterbreitet.

Auf der Grundlage des Privatisierungsvorschlags erhalten die HEG-Aktionäre, die an der Transaktion teilnehmen (mit Ausnahme von HSH und ihren hundertprozentigen Tochtergesellschaften) ((Scheme Shareholders - "Angebotsaktionäre") für jede von einem Angebotsaktionär gehaltene HEG-Aktie ("Angebotsaktie") 1,60 neue HSH H-Aktien sowie eine Barzahlung in Höhe von HK$ 1,95 ("Barzahlung"), sofern der Umstrukturierungsplan Wirkung erlangt. Mit dem Wirksamwerden des Umstrukturierungsplans wird die HEG eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HSH und die Notierung der HSH H-Aktien wird an der Hongkonger Börse über eine Einführung (die "Einführung") erfolgen. HSH wird an der Hongkonger Börse einen Antrag für die Notierung der HSH H-Aktien stellen. Der Umstrukturierungsplan und die Einführung sind voneinander abhängig. Mit Wirksamwerden des Umstrukturierungsplanes sowie der Einführung wird HSH ein in China, Deutschland und Hongkong börsennotiertes Unternehmen ("A+D+H"-börsennotiertes Unternehmen).

Sobald die vorgeschlagene Privatisierung abgeschlossen ist, sollten die Organisations- und Aktionärsstruktur sowie die Ertragslage der Gesellschaft vollständig optimiert sein. Unterdessen werden HSH und HEG die Synergien zwischen den verschiedenen Produktkategorien weiter erhöhen und über den gesamten Prozess hinweg die Plattform für das Smart-Home-Geschäft als Ökosystem-Partner teilen und die Online- und Offline-Integration vertiefen, um den Nutzern den bestmöglichen maßgeschneiderten Service über den gesamten Lebenszyklus zu bieten und die Implementierung einer sog. Smart Home Experience Cloud-Strategie voranzutreiben.

Mehr als nur Win-Win Vorteile erhöhen die Aktionärsrendite

Mit Abschluss der Transaktion werden die Angebotsaktionäre künftig Aktionäre der HSH, welche Aktien eines hochwertigen, börsennotierten Unternehmens im Weiße Ware-Bereich besitzen und auch nach der Integration weiterhin die Renditen aus der Umsetzung der Zukunftsstrategie der HSH genießen werden, wodurch Vorteile erzielt werden, die mehr als nur eine Win-Win-Situation darstellen.

Laut einem von Platinum Securities (dem von HSH beauftragten unabhängigen Bewertungsberater) erstellten Bewertungsgutachten wird der Mittelwert jeder HSH H-Aktie bei HK$ 18,47 geschätzt. Ausgehend davon beläuft sich die Gegenleistung der HSH H-Aktien und der Barzahlung, die die Angebotsaktionäre je Angebotsaktie erhalten sollen, auf ca. HK$ 31,51. Dies entspricht einem Aufschlag von ca. 42,65 % auf den durchschnittlichen Schlusskurs von HEG in Höhe von HK$ 22,09 in den letzten 30 Handelstagen vor der Veröffentlichung der möglichen Privatisierungsankündigung am 16. Dezember 2019 und einem Aufschlag von ca. 28,34 % auf den durchschnittlichen Schlusskurs von HEG in Höhe von HK$ 24,55 in den letzten 30 Handelstage vor der Ankündigung der Privatisierung am 31. Juli 2020. Die Angebotsaktionäre werden von den Vorteilen einer integrierten HEG profitieren und an potentiellen Synergieeffekten beteiligt, der sich aus einer weiteren Integration von HSH und HEG ergeben würde. Darüber hinaus können die Angebotsaktionäre ihre Beteiligung an der HEG teilweise auch durch die Barzahlung monetarisieren.

Nach Abschluss der Transaktion plant HSH mit einem verbesserten Kapitalmanagement und einer höheren operativen Effizienz eine Erhöhung der Dividendenausschüttungsquote auf 40 % binnen drei Jahren auf der Grundlage des den Stammaktionären der Muttergesellschaft zurechenbaren Nettogewinns, was im Vergleich zur Ausschüttungsquote von 30 % in den letzten Jahren eine deutliche Verbesserung bedeutet. Ziel ist es, die Rendite für alle Aktionäre zu erhöhen.

Neue Perspektive für die Schaffung eines "Smart Home" nach der umfassenden Integration am Kapitalmarkt

Bisher wurde aufgrund der Beteiligungen und der Organisationsstruktur der beiden börsennotierten Unternehmen eine effiziente Nutzung der Ressourcen zu einem gewissen Umfang reduziert und damit die betriebliche Effizienz eingeschränkt. Gerade in der Zeit, in der HSH im Rahmen der Experience-Cloud-Strategie eine einheitliche Plattform aufbaut, ist die vorgeschlagene Privatisierung eine Antwort auf diese Herausforderungen und erfüllt damit die vielversprechenden Markterwartungen.

Sobald die vorgeschlagene Privatisierung abgeschlossen ist, wird das Unternehmen die Organisationsstruktur weiter optimieren und Entscheidungsprozesse vereinfachen sowie die operative Effizienz steigern, was dazu beiträgt, Synergien zu schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Renditen für die Aktionäre zu maximieren.

Die Synergieeffekte in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb sollen einerseits die Betriebskosten von HSH reduzieren und die Anlagennutzung sowie die Finanzstruktur verbessern; andererseits wird HSH das Portfolio der Smart Home-Lösungen weiter bereichern und die Digitalisierung der gesamten Industriekette vorantreiben und damit die Umsetzung der Smart Home Experience Cloud Strategie erleichtern. Außerdem könnte die HEG, da HSH ein erstklassiges Markenportfolio und eine starke globale Präsenz aufgebaut hat, aufgrund der globalen Aufstellung von HSH die Expansion des bestehenden Geschäfts mit Waschmaschinen, Warmwasserbereitern und Wasseraufbereitern im Ausland beschleunigen, um höhere Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.

Smart Home Experience Cloud-Strategie in den Fokus stellen und vorantreiben

Dem "RenDanHeYi"-Modell zufolge (RenDanHeYi bedeutet auf Chinesisch Integration zwischen Hersteller und Kunde), einem innovativen Managementmodell, das von Haier initiiert wurde, verfolgt HSH eine "Smart Home Experience" Cloud-Strategie mit einer Betonung auf "Szenarien und Ökologie anstelle von Produkten und Branchen". Als global führender Anbieter im Bereich Internet of Things ("IoT"), strebt HSH an, den weltweiten Nutzern eine nahtlose Smart Home Experience zu bieten.

Einerseits hat HSH traditionelle Haushaltsgeräte in hochwertige, vernetzte Smart Devices verwandelt, um komplette Smart-Home-Lösungen für intelligente Küchen, Balkone und Schlafzimmer durch ökologische Wohndienstleistungen in den Bereichen Bekleidung, Essen, Wohnen und Unterhaltung zu schaffen.

Andererseits wurde mit Smart Home Experience Cloud eine Plattform geschaffen, die Milliarden Familien zum Nutzen aller Anwender, Unternehmen und der Umwelt miteinander verbindet. Auf der Grundlage seiner attraktiven Marke hat das Unternehmen eine Cloud-basierte Plattform für das Smart Home entwickelt, die Tausende von Anbietern verschiedener Branchen miteinander verbindet, mit dem Ziel, in der IoT-Ära eine ökologische Marke aufzubauen, in deren Zentrum das beste Kundenerlebnis steht; darüber hinaus hat es mehrere Unterplattformen wie das Internet der Kleidung, das Internet der Lebensmittel und das Internet der Luft entwickelt und hat durch die Integration von Online- und Offline-Netzwerken Systeme wie Haier Smart Home APP und Store 001 geschaffen, durch welche die unterschiedlichsten Nutzer Lösungen und Betreuung für Hausgestaltung und Dienstleistungen erhalten.

Sobald die geplante Privatisierung abgeschlossen ist, wird das Unternehmen IoT, Big Data, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und 5G nutzen, um sein Produktportfolio weiter zu optimieren und die Produkte angenehmer und interaktiver zu gestalten, um den Nutzern ein besseres Leben zu ermöglichen. Durch die beschleunigte Umsetzung der Smart Home Experience Cloud-Strategie wird HSH die strategische Vision, Millionen Nutzern ein wunderbares Leben maßzuschneidern, Realität werden lassen.

Durch ständige Innovation und Transformation wird HSH die oben genannte "A+D+H"-Plattform auf den Kapitalmärkten umsetzen und die globale Unternehmensexpansion fortsetzen. Die erfolgreiche Smart Home Experience Cloud-Strategie soll den Aktionären weltweit höhere Vorteile bringen.

Über Haier Smart Home Co., Ltd.: Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel.

IR Kontakt: Yao Sun (Sophie) - Haier Smart Home Deutschland

T: +49 6172 9454 143

F: +49 6172 9454 42143

M: +49 160 9469 3601 Email: y.sun@haier.de

31.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Telefon: +49 6172 9454 143 Fax: +49 6172 9454 42143 E-Mail: y.sun@haier.de Internet: www.haier.net

ISIN: CNE1000031C1 , CNE000000CG9 (A-share),

WKN: A2JM2W Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1107845

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1107845 31.07.2020

°