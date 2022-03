Haranga Resources Limited: Infill-Bodenproben bestätigen weitverbreitete anomale Goldkonzentrationen auf dem Goldprojekt Issia-Buyo - Elfenbeinküste

Haranga Resources Limited (ASX: HAR) (Haranga oder das Unternehmen) teilt mit, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse für 4.249 Bodenproben aus seinem Infill-Bodenprobenprogramm erhalten hat, das Teile des Konzessionsgebietes Issia-Buyo in der Elfenbeinküste, Westafrika, abdeckt.

Die wichtigsten Punkte

- Erhalt von 4.249 Gold- und Multi-Element-XRF-Analyseergebnissen aus Infill-Bodenprobenprogrammen im Konzessionsgebiet Issia-Buyo. Die neuen Ergebnisse wurden für die Auswertung mit den historischen Daten zusammengeführt und umfassen insgesamt 8.164 Bodenproben.

- Signifikante anomale Gold-Cluster wurden sowohl in der Scherzone Noukpoudou als auch in der Scherzone Buyo Lake (Abujar-Trend) identifiziert.

- Noukpoudou - Ausgedehnte, von Nord nach Süd verlaufende Scherzone weist Goldgehalte im Boden von bis zu 4,9 g/t auf. Anomale Bodenproben (>30 ppb Au) enthalten durchschnittlich 228 ppb Au.

- Buyo Lake - Eine ausgedehnte Scherzone erstreckt sich von der +3,35 Mio. Unzen umfassenden Goldlagerstätte Abujar in das Konzessionsgebiet Issia-Buyo und weist Goldkonzentrationen im Boden von bis zu 10 g/t auf. Die anomalen Proben (>30 ppb Au) enthalten durchschnittlich 255 ppb Au.

- Eine Multi-Element-Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) bestätigt, dass der beprobte Boden ein direktes Derivat des unterlagernden Gesteins ist und die im Boden festgestellten Goldanomalien auf eine Goldvererzung im unterlagernden Gestein hinweisen. Die XRF-Ergebnisse weisen außerdem darauf hin, dass die Goldanomalie mit einem höffigen gescherten Kontakt mit Karbonatalteration zwischen Granit und Basalt zusammenfällt.

Die Bodenproben lieferten signifikante Goldkonzentrationen, die sich sowohl über den Scherkorridor Noukpoudou als auch über die Scherzone Buyo Lake verteilen. 78 anomale Werte (>30 ppb Au) mit durchschnittlich 228 ppb Au, die mit einem Scherkontakt zwischen Granit und Basalt in der Nähe des Dorfes Noukpoudou zusammenfallen. Eine weitere Ansammlung anomaler Goldgehalte von durchschnittlich 255 ppb Au befindet sich entlang der Scherungszone Buyo Lake direkt im Streichen der 5+3,35 Mio. Unzen umfassenden Goldlagerstätte1 Abujar 0 km nordöstlich des Konzessionsgebiets Issia-Buyo (Siehe Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung).

1Tietto Minerals Limited - ASX-Pressemitteilung 25 February 2022. Diese Ressource umfasst 1,86 Mio. Unzen in der Kategorie angedeutet und 1,49 Mio. Unzen in der Kategorie vermutet.

Bei Issia-Buyo wurden bisher insgesamt 8.164 Proben entnommen, 3.915 auf einem regionalen Raster von 800 mal 100 Metern und 4.249 Infill-Proben auf einem 150 mal 150 Meter großen Folgeraster. Das regionale Raster deckt das gesamte Konzessionsgebiet (360 km2) ab. Das kürzlich abgeschlossene Infill-Raster (90 km2) deckt vier anomale Goldzonen ab. Das Infill-Programm wurde konzipiert, um die Goldanomalien, die ursprünglich während des regionalen Programms entdeckt wurden, weiter abzugrenzen (Abbildung 2).

Die Erkundungsfeldkartierung bestätigte auch das zentrale Noukpoudou-Schersystem, das die Konzession von Nordnordost nach Südsüdwest durchquert, sowie das Vorhandensein einer Alteration und Sulfidvererzung in den gescherten Basalten.

Die weiteren Arbeiten im Konzessionsgebiet Issia-Buyo werden weitere Infill-Bodenproben umfassen und sich auf potenzielle Erweiterungen der Schersysteme Buyo Lake und Noukpoudou konzentrieren. Zwei in der Vergangenheit untersuchte Goldanomalien im Boden werden mittels Bodenproben entlang eines 400 mal 50 Meter großen Rasters abgedeckt. Insgesamt sollen mehr als 6.500 Bodenproben entnommen werden (Abbildung 3).

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage von Issia-Buyo und regionale Goldressourcen

Abbildung 2 darin zeigt: Regionale und Infill-Bodengeochemie-Raster

Abbildung 3 zeigt: Bodengeochemie - Scherzone Noukpoudou und Buyo Lake

Über Haranga

Haranga Resources besitzt ein Uranprojekt im Senegal und Beteiligungen an einer Reihe von Goldprojekten in der Elfenbeinküste und in Burkina Faso. Die insgesamt sechs Konzessionsgebiete dieser Projekte umfassen eine Fläche von 3.074 km2.

Das Unternehmen hat ein zweijähriges Explorations- und Entwicklungsbudget für seine wichtigsten Projekte, nämlich das Uranprojekt Saraya in Senegal und das Goldprojekt Issia in der Elfenbeinküste, ausgearbeitet. Dieses Explorations- und Entwicklungsbudget umfasst alle Anforderungen bis hin zur Ressourcenschätzung. Darüber hinaus ist ein Budget für Explorationsprogramme im Frühstadium für die Assets in Burkina Faso vorgesehen, während das Unternehmen weiterhin zusätzliche Akquisitionsziele in der gesamten westafrikanischen Region identifizieren und bewerten wird.

Haranga verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Leitung von an der ASX notierten Unternehmen sowie in der Finanzierung und Entwicklung von Bergbau- und Explorationsprojekten in Afrika, Australien und anderen Teilen der Welt.

