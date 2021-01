DGAP-News: Hasan Dandashly und Andreas Krinninger rücken in den Vorstand der KION GROUP AG auf (deutsch)

Hasan Dandashly und Andreas Krinninger rücken in den Vorstand der KION GROUP AG auf

Hasan Dandashly und Andreas Krinninger rücken in den Vorstand der KION GROUP AG auf

- Alle operativen Geschäfte künftig direkt im Vorstand verankert

- Henry Puhl zum 1. Juli 2021 als künftiger CTO und Nachfolger von Eike Böhm bestellt

- Organisatorische Basis für profitables Wachstum deutlich gestärkt

- CEO Riske: "Wir sind über unsere mittelständischen Strukturen hinausgewachsen. Künftig nutzen wir vorhandene Ressourcen noch besser, um im Rahmen der Strategie ,KION 2027' unsere starke Marktposition weiter auszubauen."

Frankfurt am Main, 11. Januar 2021 - Im Vorstand der KION GROUP AG sind künftig alle operativen Geschäfte direkt vertreten. Der Aufsichtsrat des Konzerns hat zum Jahresbeginn Hasan Dandashly (61) und Andreas Krinninger (53) zu zusätzlichen Mitgliedern des Vorstands des Konzerns bestellt.

Hasan Dandashly verantwortet im Vorstand das Segment Supply Chain Solutions (SCS), das das weltweite Geschäft von Dematic umfasst. Er ist bereits seit 2018 President & CEO der KION Tochtergesellschaft Dematic.

Andreas Krinninger übernimmt im Vorstand die Verantwortung für das EMEA-Geschäft des Segments Industrial Trucks and Services (ITS). Es umfasst die operativen Geschäfte der KION Marken Linde Material Handling, STILL und Baoli in der Region EMEA. Andreas Krinninger ist seit 2016 President & CEO Linde Material Handling EMEA und war davor u.a. Geschäftsführer Finanzen sowie Geschäftsführer Operations von Linde Material Handling.

Ching Pong Quek bleibt im Vorstand der KION Group für das Geschäft des Segments Industrial Trucks and Services (ITS) in den Regionen APAC und Americas verantwortlich. Anke Groth ist unverändert CFO und Arbeitsdirektorin. Den Vorsitz hat weiterhin Gordon Riske.

"Die durchgängige Verankerung der direkten Verantwortung für die operativen Geschäfte im Vorstand ist eine starke organisatorische Basis für künftiges globales Wachstum der KION Group", sagt Michael Macht, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Die Erweiterung des Vorstands trägt der rasch zunehmenden Bedeutung unseres wachstumsstarken Segments Supply Chain Solutions Rechnung. Gleichzeitig schaffen wir die Voraussetzungen für eine noch prägnantere Positionierung unserer ITS-Marken Linde Material Handling, STILL und Baoli in den Märkten der Region EMEA."

Der Aufsichtsrat der KION Group hat zudem mit einer weiteren Entscheidung langfristige Kontinuität im Vorstandsressort des CTO sichergestellt: Henry Puhl (50), seit 2016 President & CEO STILL EMEA, wurde zum 1. Juli 2021 zum Mitglied des Vorstands und Nachfolger von Prof. Dr. Eike Böhm bestellt. Eike Böhm tritt zum 30. Juni 2021 in den Ruhestand; er hat das CTO-Ressort in seiner sechsjährigen Tätigkeit für den Konzern sehr erfolgreich aufgebaut und wesentlich zur starken technologischen Position des Konzerns beigetragen.

"Wir sind 2006 mit mittelständischen Strukturen und einem Umsatz von drei Milliarden Euro gestartet. Heute ist die KION Group ein global aufgestellter Konzern, der mit einem breiten Produkt- und Leistungsportfolio in mehr als 100 Ländern aktiv ist und im Jahr 2019 einen Umsatz von fast neun Milliarden Euro erwirtschaftet hat - fast drei Mal so viel wie zu Beginn vor 14 Jahren", sagt Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "Wir sind über unsere bisherige Struktur hinausgewachsen. Gleichzeitig waren unsere Chancen noch nie so vielfältig wie heute", erklärt Riske mit Verweis auf die aktuelle Marktdynamik und den rasanten technologischen Fortschritt, der die Intralogistik-Branche deutlich verändere. "Dieser positiven Entwicklung wollen wir Rechnung tragen. Mit der direkten Verankerung der Operating Units im Vorstand nutzen wir unsere technologischen Fähigkeiten und Ressourcen sowie unsere weltweiten Vertriebs- und Serviceeinheiten künftig noch effizienter. Ziel unserer Strategie ,KION 2027' ist es, unsere starke Position im Wettbewerb weiter auszubauen", erläutert der Vorstandsvorsitzende. "Dafür hat der Aufsichtsrat wichtige Voraussetzungen geschaffen."

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Die im MDax gelistete KION Group ist, gemessen an verkauften Stückzahlen in 2019, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen und weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist sie gemessen am Umsatz im Jahr 2019 ein führender Anbieter von Lagerautomatisierung.

Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist, gemessen am Umsatz in 2019, weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der führende Material-Handling-Anbieter in Frankreich (in 2019).

Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden in zahlreichen Industrien verschiedener Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 8,8 Milliarden Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

