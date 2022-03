DGAP-News: Hauptaktionäre veräußern rund 89,5 % der Aktien an der onoff AG (deutsch)

Hauptaktionäre veräußern rund 89,5 % der Aktien an der onoff AG

Die onoff Aktiengesellschaft ( ISIN: DE000A2BPNB1 ) gibt bekannt, dass die vier Hauptaktionäre der Gesellschaft am heutigen Tage den überwiegenden Teil der von ihnen gehaltenen Aktien an der onoff Aktiengesellschaft an die SpiraTec AG, Speyer, ein global agierendes Unternehmen für Industrial Engineering und Solutions in der Prozessindustrie, veräußert haben. Über den Kaufpreis sowie die damit im Zusammenhang stehenden Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Im Zusammenhang mit der Veräußerung hat der Unternehmensgründer Rolf Arneke sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Nach übereinstimmender Auffassung der operativ verantwortlichen Geschäftsführer sowie von Vorstand und Aufsichtsrat kann eine künftige Zugehörigkeit der Gesellschaft und ihrer operativ tätigen Tochtergesellschaften zum SpiraTec-Konzern der onoff-Gruppe erhebliche Potenziale für die Geschäftstätigkeit und deren weiteren Ausbau eröffnen. Besonders vorteilhaft erscheint eine stabile Eigentümerstruktur für die zukünftige Entwicklung.

Über die onoff AG: Als systemunabhängiger Partner für Automatisierung und IT entwickelt die onoff AG passgenaue, zukunftsorientierte Lösungen für die Prozessautomatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Die Branchenschwerpunkte liegen im Bereich Pharma, Food, Chemie, Wasser/Abwasser, Erdgas sowie Handel. Über 190 Mitarbeiter sind im In- und Ausland an neun verschiedenen Standorten aktiv, um ortsnah Kundenprojekte rund um das Thema Industrie 4.0 erfolgreich umzusetzen. Die nationale und internationale Erfahrung und das über 30-jährige Know-how spiegeln sich im Leistungsspektrum der Kernbereiche: onoff engineering gmbh, onoff it-solutions gmbh und onoff automation services gmbh.

Kontakt: onoff AG Niels-Bohr-Str. 6 31515 Wunstorf

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Klaus-Karl Becker +49 (0) 172 61 41 955 KKB@B-BG.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: onoff Aktiengesellschaft Niels-Bohr-Str. 6 31515 Wunstorf Deutschland Telefon: +49 5031 9686-0 Fax: +49 5031 9686-96 E-Mail: info@onoff-group.de Internet: www.onoff-group.de

ISIN: DE000A2BPNB1

WKN: A2BPNB Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 1313923

