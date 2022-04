DGAP-News: Hauptversammlung der tick-TS AG: Ausgabe von Gratisaktien und EUR 4,35 Dividende je Aktie beschlossen (deutsch)

Hauptversammlung der tick-TS AG: Ausgabe von Gratisaktien und EUR 4,35 Dividende je Aktie beschlossen

Die tick Trading Software AG ( ISIN: DE000A0LA304 , Symbol: TBX) hat am 07. April 2022 in Düsseldorf ihre ordentliche Hauptversammlung (HV) als virtuelle Veranstaltung erfolgreich durchgeführt. Fast 70 Teilnehmer folgten der Veranstaltung in einer Live-Übertragung.

Die Präsenz bei dieser Hauptversammlung lag bei 50,79 % (im Vorjahr 47,61 %) des stimmberechtigten Kapitals von 1.006.500 EUR. Sämtliche Beschlussvorlagen der Verwaltung wurden mit Zustimmungsquoten von 94,02 % - 100 % angenommen. Dazu gehörte auch die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, mit deren Annahme eine Ausschüttung von EUR 4,35 je Aktie beschlossen wurde. Die Dividende wird am 12. April 2022 ausgezahlt. Die Dividendensumme, berechnet auf die am Tag der HV ausstehenden 1.006.500 Aktien, beträgt EUR 4,4 Mio.

Bei der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds wurde das aufgrund einer gerichtlichen Bestellung amtierende Aufsichtsratsmitglied Uwe Kebschull von der Hauptversammlung für einen Zeitraum von fünf Jahren in das Amt gewählt.

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Ausgabe von Gratisaktien hat die Hauptversammlung mit einer Zustimmungsquote von 99,96 % beschlossen. Über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in Höhe von EUR 1,0 Mio. wird, nach der voraussichtlich im Mai 2022 erfolgten Eintragung in das Handelsregister, das Grundkapital auf 2,0 Mio. EUR verdoppelt. Anschließend erhält jeder Aktionär für jede Aktie eine Gratisaktie in sein Depot eingebucht. Die Anmeldung der Kapitalerhöhung zur Eintragung in das Handelsregister erfolgte unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung, inklusive der Präsentation des Vorstands sowie Informationen zur Kapitalerhöhung (FAQ) stehen Ihnen auf unserer Webseite www.tick-ts.de unter der Rubrik "Hauptversammlung" zur Verfügung.

Über die tick Trading Software AG Mit der Gründung der tick Trading Software AG im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner , Matthias Hocke, Ingo Hillen und die sino AG die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens.

Kontakt:

Roy Opitz/Sören Ploschke (Investor Relations) IR@tick-TS.de

tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Tel: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29

tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29 E-Mail: info@tick-ts.de Internet: www.tick-ts.de

ISIN: DE000A0LA304

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart

