DGAP-News: Hawesko Holding AG: Hauptversammlung beschließt Zahlung einer Dividende von EUR 2,00 pro Aktie (deutsch)

Hawesko Holding AG: Hauptversammlung beschließt Zahlung einer Dividende von EUR 2,00 pro Aktie

PRESSEMITTEILUNG

Hawesko-Gruppe: Hauptversammlung beschließt Zahlung einer Dividende von EUR 2,00 pro Aktie

- Hawesko-Gruppe schüttet das 23. Jahr in Folge eine Dividende aus

- signifikante EBIT Steigerung im Q2 2021 erwartet

Hamburg, 15. Juni 2021. Die Hauptversammlung der Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat heute die Zahlung einer Dividende von EUR 2,00 pro Aktie (EUR 1,60 regulär zuzüglich EUR 0,40 Sonderdividende) für das Geschäftsjahr 2020 beschlossen, die ab dem 18. Juni 2021 zahlbar ist. Damit erhalten die Aktionäre des Unternehmens eine Dividendenzahlung, die einschließlich der Sonderdividende um 14 % über dem Niveau des Vorjahres liegt. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 4 Prozent bei einem Aktienkurs von EUR 52 am 14. Juni 2021. Mit der Ausschüttung setzt die Hawesko Holding AG ihre langjährige ununterbrochene Dividendentradition fort: Seit dem Börsengang 1998 haben die Aktionäre der Gruppe jedes Jahr eine Dividende erhalten.

Alle Vorschläge der Gremien fanden die Zustimmung der virtuellen Hauptversammlung, die Regularien wurden erfüllt. Gleichzeitig gab die Gruppe einen Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung: Das operative Ergebnis (EBIT) des Konzerns entwickelt sich im zweiten Quartal (1. April bis 30. Juni) 2021 deutlich besser als im Vorjahr und liegt nach vorläufigen Einschätzungen für das Einzelquartal zwischen EUR 13,4 Mio. und EUR 15,4 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 9,2 Mio.). Damit wird das Ergebnis für das erste Halbjahr 2021 zwischen EUR 29 Mio. und 31 Mio. betragen (Vorjahreszeitraum EUR 13,1 Mio.) und sich damit gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich mehr als verdoppeln.

Der Verlauf des weiteren Geschäftsjahrs ist sehr von der Dauer und Ausgestaltung der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie abhängig, aber auch von der Reaktion der Verbraucherinnen und Verbraucher nach deren Lockerung. Die letzten Monate dieses Jahres haben gezeigt, dass die Entwicklung deutlich anders verläuft, als erwartbar war. Inwieweit sich im Zuge der stattfindenden Lockerungen und des steigenden Impfniveaus die Trends der letzten Monate ändern, ist noch nicht absehbar. Eine seriöse Prognose der Geschäftsentwicklung für den Rest des Geschäftsjahrs ist vor diesem Hintergrund aktuell immer noch nicht möglich. "Wir sind aber zuversichtlich, dass wir im Halbjahresbericht zur Jahresprognose eine klarere Aussage treffen können." kommentiert der Vorstandsvorsitzende der Hawesko-Gruppe, Thorsten Hermelink.

Eine detaillierte Analyse sowie der Zwischenabschluss werden am 11. August 2021 in dem Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021 veröffentlicht.

Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen erzielte der Hawesko-Konzern 2020 einen Umsatz von EUR 620 Mio. und ein EBIT von EUR 42 Mio. Die Hawesko-Gruppe beschäftigt in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

