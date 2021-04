DGAP-News: Hawesko Holding AG: Hawesko-Konzern mit starkem Ergebnis 2020 (deutsch)

Hawesko Holding AG: Hawesko-Konzern mit starkem Ergebnis 2020

* Pandemie verändert den Weinmarkt: dauerhaft größere Bedeutung des E-Commerce im Weinabsatz erwartet

* 12 Prozent Umsatzplus auf EUR 620,3 Mio. und 50 Prozent Online-Wachstum im Geschäftsjahr 2020

* EBIT 2020 um 45 Prozent auf EUR 42,2 Mio. gesteigert

* Erhöhte Dividende von EUR 2,00 pro Aktie vorgeschlagen

Hamburg, 22. April 2021. Der Vorstand der Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) äußerte sich auf der heutigen Bilanzpressekonferenz zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2020. Die diversifizierte Aufstellung im Konzern mit den Segmenten Retail, E-Commerce und B2B hat die Hawesko-Gruppe in dem so besonderen Geschäftsjahr 2020 beschützt und auch mit den Kanalverschiebungen sicher agieren lassen. Der Vorstandsvorsitzende der Hawesko-Gruppe, Thorsten Hermelink, kommentiert: "Wir sind davon überzeugt, dass sich die digitale Transformation des Premiumweinmarkts mit Tempo auch nach der Pandemie weiter fortsetzen wird. Der E-Commerce-Anteil im Weinhandel ist strukturell im letzten Jahr sprunghaft auf ein höheres Niveau gestiegen und wird sich von dort aus zumindest mittelfristig auch nach der Pandemie weiterentwickeln."

Die Umsatzerlöse konnten im 1. Quartal 2021 um circa 28 Prozent auf rund EUR 159 Mio. gesteigert werden. Das EBIT vervierfachte sich fast und lag im gleichen Zeitraum über EUR 15 Mio. Der Vergleichszeitraum war allerdings kaum durch Corona beeinträchtigt. Bei allem Optimismus im E-Commerce ist davon auszugehen, dass nach der Pandemie wieder ein Teil des Weinkonsums "außer Haus" stattfinden wird. Der Verlauf des weiteren Geschäftsjahrs ist sehr von der Dauer und Ausgestaltung der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie abhängig, aber auch von der Reaktion der Verbraucherinnen und Verbraucher nach deren Lockerung. Eine seriöse Prognose der Geschäftsentwicklung für den Rest des Geschäftsjahrs ist vor diesem Hintergrund aktuell nicht möglich.

Im Geschäftsjahr 2020 konnte der Konzernumsatz um 11,6 Prozent auf EUR 620,3 Mio. gesteigert werden, das operative Konzernergebnis (EBIT) wuchs um 44,6 Prozent auf EUR 42,2 Mio. Der größte Treiber für das sprunghafte Wachstum ist im E-Commerce zu finden, aber auch die Retail-Formate haben zu dem Erfolg maßgeblich beigetragen. Das Segment Retail verzeichnete einen Umsatzanstieg von 12,0 Prozent auf EUR 227,7 Mio. Das operative Ergebnis (EBIT) des Segments stieg von EUR 18,0 Mio. im Vorjahr auf EUR 24,3 Mio. im Berichtsjahr. Im Segment E-Commerce konnte der Umsatz um 29,0 Prozent auf EUR 230,4 Mio. gesteigert werden. Das EBIT lag hier bei EUR 22,4 Mio. (Vorjahr: EUR 11,6 Mio., inklusive eines Ertrags in Höhe von EUR 4,0 Mio. durch den Verkauf einer Immobilie). Das Segment B2B war 2020 am stärksten von coronabedingten Einschränkungen betroffen. Dadurch lag der Segmentumsatz von EUR 162,1 Mio. um 6,8 Prozent unter dem Vorjahr. Das Segment-EBIT betrug EUR 3,1 Mio. (Vorjahr: EUR 6,0 Mio.). Die Holding- und Zentralkosten beliefen sich auf EUR 7,7 Mio. (Vorjahr: EUR 6,5 Mio.).

Der Konzernjahresüberschuss nach Steuern und dem Ergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter betrug EUR 23,8 Mio. (Vorjahr: EUR 15,8 Mio.). Dies entspricht EUR 2,65 pro Aktie (Vorjahr: EUR 1,76). Die Konzernbilanzsumme belief sich auf EUR 427,7 Mio. (Vorjahr: EUR 394,9 Mio.), die Eigenkapitalquote fiel dadurch auf 27,4 Prozent (Vorjahr: 28,1 Prozent). Die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen betrugen EUR 5,7 Mio. (Vorjahr: EUR 7,7 Mio.). Der Free-Cashflow bezifferte sich auf EUR 71,6 Mio. (Vorjahr: EUR 31,6 Mio.).

Kerngesund ist die Hawesko-Gruppe für die aktuellen Herausforderungen gut gerüstet. Es ist geplant, der Hauptversammlung eine Erhöhung der Basisdividende von EUR 1,30 auf EUR 1,60 pro Aktie sowie zusätzlich eine Sonderdividende für das außergewöhnliche Geschäftsjahr in Höhe von EUR 0,40 pro Aktie vorzuschlagen.

Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen erzielte der Hawesko-Konzern 2020 einen Umsatz von EUR 620 Mio. und ein EBIT von EUR 42 Mio. Die Hawesko-Gruppe beschäftigt in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

