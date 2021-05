DGAP-News: Hawesko Holding AG: Hawesko-Konzern setzt Erfolgskurs im 1. Quartal 2021 fort (deutsch)

Hawesko Holding AG: Hawesko-Konzern setzt Erfolgskurs im 1. Quartal 2021 fort

* 28 Prozent Umsatzplus auf EUR 158,6 Mio. und 84 Prozent Online-Wachstum

* EBIT auf EUR 15,6 Mio. vervierfacht

* Ertrag in allen Segmenten gesteigert

Hamburg, 12. Mai 2021. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat heute ihre Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 veröffentlicht. Der Umsatz weist ein Plus von 28 Prozent auf EUR 159 Mio. aus (Vorjahreszeitraum: EUR 123,8 Mio.). Das EBIT im gleichen Zeitraum beträgt EUR 16 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 4 Mio.) und konnte sich somit vervierfachen. Der Vergleichszeitraum im letzten Jahr war kaum durch Corona beeinträchtigt.

Das Segment E-Commerce schaffte im ersten Quartal ein Umsatzplus von gut 65 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode, während das Retail-Segment um 22 Prozent zulegte. Das B2B-Segment lag mit einer Umsatzentwicklung von -7 Prozent auf Grund fehlender Umsätze in der Gastronomie und bei Hotels unter Vorjahresniveau, wobei die deutschen B2B-Tochtergesellschaften leicht über dem Vorjahr lagen. Das operative Ergebnis entwickelte sich insgesamt sehr positiv: Im Segment E-Commerce konnte das EBIT mit EUR 9,7 Mio. fast vervierfacht werden (Vorjahr: EUR 2,5 Mio.). Im Segment Retail lag das Ergebnis bei EUR 6,4 Mio. und konnte mehr als verdoppelt werden (Vorjahr: EUR 2,5 Mio.). Trotz anhaltender Schließungen in der Gastronomie und Hotellerie erzielte das B2B-Segment ein Ergebnis von EUR 1,1 Mio. (Vorjahr: EUR -99 Tsd.).

Der Vorstandsvorsitzende der Hawesko-Gruppe, Thorsten Hermelink, kommentiert: "Auch in der Coronakrise erweisen sich unsere Formate wie HAWESKO, Jacques', Vinos und Wein & Co. als stark. Wir wollen die Marktstellung der Hawesko-Gruppe als Europas größte, innovativste und profitabelste Weinhandelsgruppe im Premiumsegment weiter ausbauen. Dabei können wir neben unserer Innovationskraft auf unsere hohe Weinkompetenz und unsere jahrzehntelange Erfahrung im Weinmarkt setzen."

Der Verlauf des weiteren Geschäftsjahrs ist sehr von der Dauer und Ausgestaltung der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie abhängig, aber auch von der Reaktion der Verbraucherinnen und Verbraucher nach deren Lockerung. Eine seriöse Prognose der Geschäftsentwicklung für den Rest des Geschäftsjahrs ist vor diesem Hintergrund aktuell nicht möglich.

Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen erzielte der Hawesko-Konzern 2020 einen Umsatz von EUR 620 Mio. und ein EBIT von EUR 42 Mio. Die Hawesko-Gruppe beschäftigt in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

