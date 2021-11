DGAP-News: Hawesko Holding AG: Hawesko-Konzern setzt Wachstumstrend im dritten Quartal fort (deutsch)

Hawesko Holding AG: Hawesko-Konzern setzt Wachstumstrend im dritten Quartal fort

11.11.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* YTD 2021: Konzernumsatz +13 Prozent; EBIT EUR 38,2 Mio. (+77 Prozent)

* Drittes Quartal 2021: Konzernumsatz +6 Prozent; EBIT EUR 7,1 Mio. (-16 Prozent)

* Prognose unverändert für Gesamtjahr 2021: +2-5 Prozent Umsatzwachstum; EBIT EUR 48-55 Mio. (+14-30 Prozent)

Hamburg, 11. November 2021. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat heute ihren Neunmonatsfinanzbericht 2021 einschließlich der Zahlen für das dritte Quartal (1. Juli bis 30. September) veröffentlicht. Der Umsatz des dritten Quartals 2021 weist ein Plus von 6 Prozent auf EUR 145,4 Mio. aus (Vorjahreszeitraum: EUR 137,7 Mio.). Das EBIT im gleichen Zeitraum beträgt EUR 7,1 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 8,5 Mio.) und liegt somit 16 Prozent unterhalb des Vorjahreswerts. Mit dem dritten Quartal werden in den beiden Jahren 2020/2021 Geschäftsverläufe verglichen, die beide durch die Pandemie beeinträchtigt waren. Das Pandemiegeschehen selbst wies in den beiden Jahren jedoch deutliche Unterschiede auf.

Unser Segment E-Commerce erlebte weiterhin eine starke Nachfrage und steigerte den Umsatz um 6 Prozent. Das Segment Retail verzeichnet im Umsatz einen leichten Rückgang von 1 Prozent. Jacques' bleibt hierbei auf Vorjahresniveau und Wein & Co. liegt 5 Prozent unterhalb des Vorjahreszeitraums. B2B erfreute sich Dank starkem Absatz in den Lebensmitteleinzelhandel über 14 Prozent Zuwachs. Das Konzern-EBIT im dritten Quartal liegt mit EUR 7,1 Mio. um 16 Prozent unterhalb des Vorjahreswerts von EUR 8,5 Mio. Treiber hierfür sind zum einen eine Verschlechterung der Werbeeffizienz, zum anderen belasten Einmaleffekte das Ergebnis. Jedes Segment konnte bei der Handelsspanne im dritten Quartal eine Erhöhung erzielen, sodass wir insgesamt eine Rohertragsmarge von 43,7 Prozent ausweisen konnten (Vorjahreszeitraum: 42,0 Prozent).

Im Neunmonatszeitraum (1. Januar bis 30. September) konnte der Konzernumsatz der Hawesko-Gruppe gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf EUR 470,3 Mio. gesteigert werden. Das EBIT des Konzerns stieg dabei um 77 Prozent auf EUR 38,2 Mio. Der Konzernüberschuss der Hawesko-Aktionäre hat sich auf EUR 23,9 Mio. fast verdoppelt, das Ergebnis je Aktie betrug EUR 2,62, nach EUR 1,44 im Vorjahreshalbjahr.

Der Vorstandsvorsitzende der Hawesko-Gruppe, Thorsten Hermelink kommentiert: "Die Entwicklung der Gruppe entspricht vollkommen unseren Erwartungen. Es wird sehr schwer sein, dass Weihnachtsgeschäft aus dem letzten Jahr mit den besonderen Rahmenbedingungen zu übertreffen. Allerdings sind wir jeden Tag begeistert über die anhaltende sehr hohe Nachfrage nach unseren Produkten." Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand der Hawesko-Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 unverändert ein Umsatzwachstum von etwa 2 bis 5 Prozent für den Konzern. Nach EUR 620 Mio. Umsatz in 2020 wird somit ein Umsatz von einer Bandbreite zwischen EUR 632 und 651 Mio. für das Gesamtjahr 2021 erwartet. Das Konzern-EBIT wird voraussichtlich zwischen EUR 48 und 55 Mio. liegen (Vorjahr: EUR 42,2 Mio.), was einer Steigerung zum Vorjahr zwischen 14 und 30 Prozent entspricht.

Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen erzielte der Hawesko-Konzern 2020 einen Umsatz von EUR 620 Mio. und ein EBIT von EUR 42 Mio. Die Hawesko-Gruppe beschäftigt in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

