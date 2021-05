DGAP-News: HeartBeat.bio AG will Wirkstoffforschung im Bereich Herzerkrankungen radikal verändern (deutsch)

HeartBeat.bio AG will Wirkstoffforschung im Bereich Herzerkrankungen radikal verändern

* Weltweit erste selbstorganisierende, humane Herz-Organoide (Kardioide) für Hochdurchsatz-Wirkstoffscreening

* Technologie lizenziert vom renommierten Wiener Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (IMBA)

* Gründung des Unternehmens auf Basis einer Seed-Finanzierung durch die red-stars.com data AG

Wien, Österreich - 04. Mai 2021 - Die HeartBeat.bio AG, ein Spin-Off aus dem Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (IMBA), gab heute ihre Gründung auf Basis einer Seed-Finanzierung in Höhe von 1,5 Millionen Euro durch die red-stars.com data AG bekannt. Das Unternehmen entwickelt eine Plattform für das Hochdurchsatz-3D-Wirkstoff-Screening für Herzerkrankungen unter Verwendung der weltweit ersten selbstorganisierenden menschlichen Herz-Organoide (Kardioide).

Die Kardioid-Technologie wurde in der Forschungsgruppe von Sasha Mendjan am IMBA, einem der weltweit führenden Instituten in der Organoidforschung entwickelt. HeartBeat.bio hat mit IMBA einen exklusiven Lizenz- und Kooperationsvertrag abgeschlossen und wird für die Weiterentwicklung der Technologie eng mit der Forschungsgruppe von Sasha Mendjan zusammenarbeiten.

Kardioide sind ein Stammzell-basiertes, multizelluläres 3D-Gewebekultursystem, die die menschliche Physiologie des Herzens und die klinisch relevante linke Herzkammer in einer bisher nicht erreichten Art und Weise rekapitulieren. Die humane Organoid-Screening-Plattform ermöglicht die automatisierte, reproduzierbare und kosteneffiziente Generierung und Analyse von Herz-Organoiden im großen Maßstab und ist damit für das Screening von Wirkstoffen im Hochdurchsatz geeignet. Der Schwerpunkt des Wirkstoffforschungsprogramms wird auf Herzinsuffizienz und Kardiomyopathien sowie Kardiotoxizitätsstudien präklinischer Entwicklungskandidaten liegen.

HeartBeat.bio wurde von einem erfahrenen Team aus Biotech-Unternehmern und IMBA-Wissenschaftlern gegründet: Michael Krebs, CEO von HeartBeat.bio und ehemaliger Geschäftsführer des IMBA, Sasha Mendjan, Leiter der IMBA Forschunsggruppe für humane Kardiogenese, Oliver Szolar, CEO der a:head bio AG und Pablo Hofbauer, Miterfinder der Technologie und Leiter der Organoidforschung bei HeartBeat.bio.

Michael Krebs, CEO von HeartBeat.bio, sagt: "Wir sind überzeugt, dass die Kardioid-basierte Screening-Plattform das Potenzial hat, die kardiovaskuläre Wirkstoffforschung radikal zu verändern und zu höheren Erfolgsraten bei klinischen Studien und geringeren Kosten und Zeitaufwand in der Wirkstoffentwicklung führen wird."

"Unsere von Neugier getriebene Forschung hat innovative und radikal neue Möglichkeiten für die Medikamentenentwicklung aufgezeigt. Die Gründung von HeartBeat.bio zeigt den Nutzen der Grundlagenforschung für den Steuerzahler und den Wirtschaftsstandort. Wir sind sehr stolz darauf, zu diesem Erfolg beitragen zu können", fügt Jürgen Knoblich, Wissenschaftlicher Direktor des IMBA, hinzu.

Thomas Streimelweger, CEO der red-stars.com data AG, kommentiert: "HeartBeat.bio ist ein äußerst vielversprechendes akademisches Spin-off mit großem Potenzial, die Entwicklung von Herzmedikamenten zu revolutionieren. Der Markt für verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Kardiologie hat ein jährliches Volumen von über 60 Milliarden US-Dollar und es besteht ein hoher Bedarf an innovativen Medikamenten für schwer zu behandelnde Krankheiten wie Herzinsuffizienz und Kardiomyopathien."

Der Bruttoerlös der Seed-Finanzierung wird in den nächsten 12 Monaten für die Etablierung des operativen Geschäfts, den Aufbau eines erfahrenen Teams und die Entwicklung der Kardioid-Technologie verwendet. Zusätzlich zum Investment von red-stars erhält HeartBeat.bio finanzielle Unterstützung durch die AWS (Austria Wirtschafts Service) im Rahmen des AWS Pre-Seed Programms, gefördert durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), und vom Wiener High-Tech-Inkubator INiTS über das Programm AplusB Scaleup.

Über HeartBeat.bio

Die HeartBeat.bio AG entwickelt die erste humane Hochdurchsatz-Organoid-Screening-Plattform für die Wirkstoffforschung im Bereich Herzerkrankungen. Die Screening-Plattform basiert auf selbstorganisierenden, hochskalierbaren Herz-Organoiden, die die menschliche Physiologie des Herzens nachempfinden und die Modellierung von Krankheiten wie Herzinsuffizienz und Kardiomyopathien sowie Kardiotoxizität ermöglichen. Die HeartBeat.bio AG wurde 2021 von einem erfahrenen Team mit fundierter Expertise in der Organoid-Forschung, Wirkstoffforschung und Geschäftsentwicklung gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz am Vienna BioCenter in Österreich. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.heartbeat.bio oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über IMBA

IMBA - Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften - ist eines der führenden biomedizinischen Forschungsinstitute in Europa mit Schwerpunkt auf moderne Stammzelltechnologien, funktioneller Genomik und RNA-Biologie. IMBA ist im Vienna BioCenter angesiedelt, dem pulsierenden Cluster aus Universitäten, Forschungsinstituten und Biotech-Unternehmen in Österreich. IMBA ist eine Tochtergesellschaft der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem führenden nationalen Förderer der außeruniversitären akademischen Forschung. Die Stammzell- und Organoidforschung am IMBA wird vom Bundesministerium für Wissenschaft und von der Stadt Wien gefördert.

Über red-stars.com data AG

Die red-stars.com data AG ist eine operative Holdinggesellschaft, die in Unternehmen mit hochskalierbaren innovativen Technologien im Bereich der Digitalisierung und Life Sciences investiert.

Kontakt:

HeartBeat.bio AG Vienna Biocenter 6, Dr. Bohr Gasse 7, A-1030 Wien, Österreich Michael Krebs, Vorstand E-Mail: office@heartbeat.bio www.heartbeat.bio

IMBA - Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Vienna Biocenter 3, Dr. Bohr Gasse 3, A-1030 Wien, Österreich Lea-Louisa Klement, M.A., Wissenschaftliches Sekretariat & Veranstaltungskoordinatorin Telefon: +43 1 79044 - 4804 E-Mail: lea.klement@imba.oeaw.ac.at www.imba.oeaw.ac.at

red-stars.com data AG Graben 14/B26, A-1010 Wien, Österreich Thomas Streimelweger, Vorstand Telefon: +43 664 3402678 E-Mail: t.streimelweger@red-stars.com www.red-stars.com

Für Presseanfragen:

MC Services AG Julia von Hummel, Andreas Jungfer Telefon: +49 89 210 228-0 Shaun Brown Telefon: +44 20 71485998

E-Mail: heartbeatbio@mc-services.eu

HeartBeat.bio AG Dr. Bohr Gasse 7 1030 Wien Österreich E-Mail: office@heartbeat.bio Internet: https://heartbeat.bio/

