DGAP-News: Heidelberg Pharma nimmt an verschiedenen Konferenzen teil (deutsch)

PRESSEMITTEILUNG

Heidelberg Pharma nimmt an verschiedenen Konferenzen teil

Ladenburg, 28. Oktober 2021 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) wird auf mehreren anstehenden wissenschaftlichen und Investoren-Konferenzen das Unternehmen und die proprietäre ATAC-Technologie präsentieren. Mit Amanitin nutzt Heidelberg Pharma ein innovatives Toxin zur Entwicklung neuer Krebstherapien, das, gekoppelt an einen Antikörper, gezielt sogar ruhende Krebszellen abtöten und Resistenzen überwinden kann. Der erste Produktkandidat, HDP-101, befindet sich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung des Multiplen Myeloms.

PEGS Europe, Barcelona, Spanien Datum: 2. - 4. November 2021 Dr. George Badescu, VP Business Development, nimmt an der Konferenz teil und steht für Gespräche zur Verfügung.

Festival of Biologics - European Antibody Congress, Basel, Schweiz Das Festival of Biologics bringt Pharma- und Biotech-Unternehmen, Wissenschaftler und Forschungsinstitute sowie deren Partner zusammen. Datum: 9. - 11. November 2021

Präsentation: Approaches to conjugation - advancing ADCs Topic: Antibodies Roundtables Datum: 9. November 2021, 11:30 Uhr MEZ Vortragender: Dr. George Badescu, VP Business Development

Stifel 2021 Virtual Healthcare Conference (virtuelles Format) Datum: 15. - 17. November 2021

Präsentation: ATACs: a Unique New Mode of Action to Fight Cancer Datum: 15. November 2021, 08:40 am ET (14:40 Uhr MEZ) Raum: Track 6 Vortragender: Dr. Jan Schmidt-Brand, CEO und CFO Webcast: https://wsw.com/webcast/stifel58/hpha.f/2314980

Jefferies 2021 London Healthcare Conference (virtuelles Format) Datum: 18. - 19. November 2021 Dr. Jan Schmidt-Brand, CEO und CFO, und Prof. Dr. Andreas Pahl, CSO von Heidelberg Pharma, stehen für 1on1-Meetings zur Verfügung, die online über das Konferenzsystem vereinbart werden können.

Deutsches Eigenkapitalforum (virtuelles Format) Datum: 22. - 24. November 2021 Dr. Jan Schmidt-Brand wird am Montag, 22. November 2021 um 15:00 Uhr MEZ im Raum Oslo eine Unternehmenspräsentation halten sowie während der Konferenz für 1on1-Gespräche zur Verfügung stehen.

Über Heidelberg Pharmas firmeneigene ATAC-Technologie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates - ADCs) kombinieren die hohe Affinität und Spezifität von Antikörpern mit der Wirksamkeit von kleinen toxischen Molekülen, um Krebs zu bekämpfen. Antibody Targeted Amanitin Conjugates sind ADCs, welche auf der ATAC(R)-Technologie beruhen und deren Beladung aus Amatoxin-Molekülen besteht. Amatoxine sind bizyklische Peptide, die in der Natur im Grünen Knollenblätterpilz vorkommen. Durch Bindung an die RNA-Polymerase II hemmen sie die Transkription der mRNA, einem Mechanismus, der entscheidend für das Überleben von eukaryotischen Zellen ist. In präklinischen Studien haben ATACs eine sehr hohe Wirksamkeit gezeigt, sie überwanden häufige Resistenzmechanismen und können auch ruhende Tumorzellen bekämpfen.

Über Heidelberg Pharma Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Die proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das unmittelbar vor dem Eintritt in die klinische Entwicklung steht. HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich in der präklinischen Prüfung.

Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com

Kontakt Heidelberg Pharma AG IR/PR-Unterstützung MC Services AG Corporate Communications Sylvia Katja Arnold (CIRO) Managing Wimmer Tel.: +49 89 41313829 Director & Partner Tel.: +49 89 E-Mail: investors@hdpharma.com 21022840 Mobil: +49 160 93603022 Gregor-Mendel-Str. 22, 68526 E-Mail: Ladenburg katja.arnold@mc-services.eu Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten, werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

