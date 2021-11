DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: CLARK integriert finanzen Gruppe und wird zum Einhorn (deutsch)

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: CLARK integriert finanzen Gruppe und wird zum Einhorn

CLARK integriert finanzen Gruppe und wird zum Einhorn

Frankfurt am Main, 9. November 2021 - CLARK, eine Beteiligung von Heliad, integriert die finanzen Gruppe, eine der führenden Plattformen für Lead Generation und Trading im Europäischen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsmarkt.

Die Transaktion bewertet CLARK als Einhorn und macht die Gesellschaft zu einem der weltweit größten InsurTechs. CLARK erwirbt die finanzen Gruppe durch einen Aktientausch mit Allianz X, die dadurch zum größten Minderheitsaktionär von CLARK werden. CLARK bleibt unabhängig und bietet seinen Kunden weiterhin die besten Tarife aus über 160 Versicherungspartnern. Weitere Investoren, die sich an der Transaktion beteiligt haben, sind Bestandsinvestoren, u.a. Whitestar Capital, Tencent und Yabeo, sowie neue Investoren, u.a. Eldridge und Kreos.

Heliad hat im Juli dieses Jahres eine mittlere einstellige Millionensumme in CLARK investiert und profitiert nun von einer gestärkten Positionierung der Gesellschaft in einem großen und vielversprechenden Markt.

"Wir sind begeistert mit CLARK zusammenzuarbeiten. Das Weltklasse-Team um Christopher Oster, Marco Adelt and Chris Lodde ist auf dem Weg der größte Versicherungsmakler in Europe zu werden. Der Versicherungsmarkt hat über die letzten Jahrzehnte nur wenig Innovation erfahren und bietet daher eine riesige Möglichkeit für zukünftiges Wachstum. Durch seinen Technologie-getriebenen und Kunden-zentrierten Ansatz hat CLARK nachhaltig die Art und Weise verändert, wie Kunden Ihre Versicherungen abschließen, managen und optimieren können." sagt Falk Schäfers, CEO von Heliad.

"Wir sind sehr froh, dass wir Heliad als Partner dazugewonnen haben. Das Team hat nicht nur Erfahrung im Bereich FinTech, sondern bringt komplementären Mehrwert in unseren Gesellschafterkreis durch sein Know-How hinsichtlich Börse und Kapitalmarkt. Wir freuen uns auf eine gewinnbringende Zusammenarbeit." sagt Christopher Oster, CEO und Mitgründer von CLARK.

Über CLARK

CLARK ist ein führender Versicherungsmanager und bietet seinen Kunden eine voll-digitale Möglichkeit ihre Versicherungen zu managen, zu vergleichen und zu verbessern. Mehr als 450.000 Kunden profitieren bereits von CLARKs intelligenten Algorithmus und individueller Expertenberatung. CLARK wurde im Juni 2015 von Dr. Christopher Oster, Steffen Glomb, Dr. Marco Adelt und Chris Lodde gegründet. Das InsurTech beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter in seinen vier Niederlassungen in Frankfurt am Main, Berlin, Püttlingen und Wien.

Über Heliad

Heliad ( ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.

Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf LinkedIn.

