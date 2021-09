DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad beteiligt sich an MODIFI (deutsch)

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad beteiligt sich an MODIFI

Heliad Equity Partners führt EUR 20m Series-B-Finanzierungsrunde von MODIFI an

Frankfurt am Main, 14. September 2021 - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA ( ISIN: DE000A0L1NN5 ) investiert einen hohen einstelligen Millionenbetrag in MODIFI. Neben Heliad beteiligen sich Neva, der Venture Capital Arm der italienischen Großbank Intesa San Paolo, sowie bestehende Investoren, u.a. Global Founders Capital, Maersk Growth und Picus Capital signifikant an der Runde. MODIFI ist die einzige digitale Handelsfinanzierungsplattform für KMUs, die sich über die drei großen Handelsregionen Europa, Asien und Nordamerika erstreckt - ein Cluster, das etwa 80 Prozent der weltweiten Importe und Exporte umfasst. Die Plattform bietet KMUs einfache, digitale Lösungen, um ihren Handel zu finanzieren, sie vor Ausfallrisiken zu schützen und ihre Sendungen einfach zu verfolgen und zu verwalten. Die neue Finanzierungsrunde wird umfangreiche Erweiterungen der Plattform ermöglichen, wodurch ein globaler Handelsmanagement-Hub geschaffen wird. MODIFI-Kunden können dann zentral auf der Plattform alle handelsbezogenen Aktivitäten erledigen. Dazu gehören unter anderem die Suche nach neuen Handelspartnern und das Management von Fremdwährungsrisiken.

"MODIFI ist in den letzten Jahren nicht nur im Geschäft und in der Reichweite gewachsen, sondern auch in seinem Ansatz, systemische Probleme im Welthandel anzugehen. Wir freuen uns sehr, das herausragende Team um Nelson Holzner, Sven Brauer und Jan Wehrs auf ihrem Weg zur führenden Handelsfinanzierungs- und Managementplattform für den Mittelstand zu unterstützen. KMUs bilden das Rückgrat der lokalen Wirtschaft. Es ist wichtig, dass wir ihnen helfen, zu wachsen und erfolgreich zu sein.", erläutert Falk Schäfers, CEO von Heliad.

"KMUs fehlen die Tools und das Know-how, um mit der gleichen Leichtigkeit zu handeln, wie ihre größeren Wettbewerber. Die verfügbaren Lösungen reichen nicht aus. Nach der Digitalisierung der Handelsfinanzierungs-Branche bauen wir jetzt einen umfassenden Handelsmanagement-Hub auf, um KMUs mehr Kontrolle über ihre globalen Handelsaktivitäten zu geben. Wir freuen uns, mit Heliad Equity Partners und Neva zwei neue starke Partner zu haben, die unsere bestehende Aktionärsbasis ergänzen.", sagt CEO und Mitgründer Nelson Holzner.

Über MODIFI

MODIFI ist eine digitale Handelsmanagement- und Finanzierungsplattform, welche kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) weltweit bei der Finanzierung und Verwaltung ihres internationalen Handels hilft. Mehr als 1.000 Import- und Exporteure aus mehr als 40 Ländern nutzen Modify als digitale Lösung, um wie große Unternehmen auf internationalem Parkett zu handeln und weltweit neue Partner zu finden.

Das Unternehmen wurde Anfang 2018 von Nelson Holzner, Sven Brauer und Jan Wehrs gegründet. Globale Investoren wie Heliad Equity Partners, Neva SGR, Global Founders Capital, Maersk Growth und Picus Capital investierten einen dreistelligen Millionenbetrag in das Unternehmen.

Mehr Informationen finden Sie unter www.modifi.com oder folgen Sie MODIFI auf LinkedIn und Twitter.

Über Heliad

Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.

Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf LinkedIn.

