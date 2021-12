DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad schließt erfolgreich Kapitalerhöhung ab (deutsch)

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad schließt erfolgreich Kapitalerhöhung ab

- Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt - Emissionserlös von rund EUR8,12 Millionen - Mittelzufluss wird für den weiteren Ausbau der Investmentaktivitäten verwendet

Frankfurt am Main, 10. Dezember 2021 - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA ( ISIN: DE000A0L1NN5 ), eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf stark wachsende Technologieunternehmen hat heute ihre gestern beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Der Gesellschaft fließt vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister ein Bruttoerlös von insgesamt rund EUR 8,12 Millionen zu.

Ausgabe von 800,000 neuen Aktien zu EUR10,15 pro Aktie Die persönlich haftende Gesellschafterin hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats 800.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus der gestern beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgegeben. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Der Platzierungspreis wurde auf EUR10,15 je Aktie festgelegt. Die Transaktion wurde von neuen institutionellen Investoren sowie von Bestandsinvestoren gezeichnet. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sowie die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung im Freiverkehr, Teilbereich Scale, an der Frankfurter Wertpapierbörse wird in Kürze erwartet. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA unterstützte die Transaktion als zusätzlicher Joint Bookrunner.

Ausbau der Investmentaktivität Die Kapitalerhöhung ermöglicht die Fortführung der erfolgreichen Investmentaktivität aus dem Jahr 2021. Seit dem Managementwechsel im Mai dieses Jahres hat Heliad einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in neue Beteiligungen investiert, u.a. Enpal, Clark, Klarna, Modifi, Razor Group, Instafreight und Upscalio. Mit dem US-Unternehmen NewtonX wurde bereits das erste Investment für das Jahr 2022 gesichert.

"Angefangen vor nur wenigen Monaten haben wir mit Heliad bereits heute einen relevanten Spieler im Bereich späterphasige / pre-IPO Wachstumsfinanzierung in Deutschland aufgebaut. Wir haben in großartige Unternehmer investiert und sind überzeugt, dass unsere Beteiligungen erst am Anfang Ihres Potenzials stehen. Die Kapitalerhöhung und das Vertrauen von neuen institutionellen Investoren sowie die Unterstützung von Bestandsinvestoren bestätigt das, was wir als Team über die letzten Monate angefangen haben aufzubauen. Wir sehen uns daher gut positioniert für das neue Geschäftsjahr 2022", sagt Falk Schäfers, CEO von Heliad.

Über Heliad

Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.

Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf LinkedIn.

Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA E-Mail: investor-relations@heliad.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49-69-719 12 80 - 0 Fax: +49 69 71 91 59 65 11 E-Mail: info@heliad.com Internet: www.heliad.com

ISIN: DE000A0L1NN5

WKN: A0L1NN Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1256611

