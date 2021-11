DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Razor Group bekommt $125 Millionen in Series B Runde und wird zum Einhorn (deutsch)

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Razor Group bekommt $125 Millionen in Series B Runde und wird zum Einhorn

Razor Group bekommt $125 Millionen in Series B Runde und wird zum Einhorn

Frankfurt am Main, 9. November 2021 - Razor Group, eine Beteiligung von Heliad, bekommt $125 Millionen in Series B Runde für die Weiterentwicklung der Plattform zum Aufkauf und Skalierung von Amazon FBA Händlern. Dieser Meilenstein kommt nur 14 Monate nach Gründung und macht Razor zum womöglich größten Amazon Aggregator in Europa. Im Rahmen der Series B Runde wurde ausschließlich Eigenkapital aufgenommen mit Beteiligung von bestehenden als auch neuen Investoren, u.a. Fortress Investment Group, 468 Capital, Victory Park Capital, Presight Capital, Blackrock, Jebsen Capital, Redalpine und GFC. Heliad hat im August dieses Jahres eine mittlere einstellige Millionensumme investiert.

CEO und Mitgründer Tushar Ahluwalia sagt: "Wir sind kein einfacher FBA Aufkäufer, sondern wir arbeiten in drei Phasen: Kaufen, Operationalisieren und dann Transformieren. Der Einsatz von Technologie erlaubt es uns in allen Phasen sehr gut zu sein." Tushar fügt hinzu, dass bereits 12% der Umsätze nicht von Amazon kommen, und der Plan ist es, dass diese Zahl auf über 20% in den nächsten 3 Quartalen steigt.

"Wir sind stolz in Razor Group und das dahinterstehende Rockstar Team investiert zu haben. Anders als viele andere Wettbewerber, nutzt Razor Group eine eigens und von Grund auf entwickelte Technologie, um Amazon FBA Händler zu identifizieren, zu kaufen und zu skalieren. Wir sind davon überzeugt, dass Technologie ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil in einem kompetitiven aber vor allem riesigen Markt darstellt." sagt Falk Schäfers, CEO von Heliad.

"Wir haben eine Reihe von Weltklasse Investoren in unserem Gesellschafterkreis. Heliad ergänzt diesen durch langjährige Kapitalmarktexpertise, die für uns zukünftig sehr hilfreich sein kann. Wir sind daher froh, dass Heliad uns als starker Partner in diesem Bereich begleitet." sagt Tushar Ahluwalia, CEO und Mitgründer von Razor Group.

Über Razor Group

Razor Group ist ein führendes, innovatives und weltweit agierendes Konsumkonglomerat, welches vielversprechende Amazon FBA Händler aufkauft und weiterentwickelt. Dabei kombiniert Razor Group langjährige Erfahrung im Bereich E-Commerce mit einem starken Technologie-basierten Ansatz, um Marken auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben. Durch eine eigens und von Grund auf entwickelte Technologie Plattform ist die Gesellschaft in der Lage Marken zu identifizieren, aufzukaufen und zu skalieren.

Über Heliad

Heliad ( ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.

Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com.

