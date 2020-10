HENSOLDT AG: Teilweise Ausübung der Greenshoe-Option - Post-Stabilisierungsmitteilung gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 lit. f) Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016

27.10.2020 / 17:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

27. Oktober 2020

Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den bzw. in die Vereinigten Staaten oder einen anderen Rechtsraum, in dem eine solche Verbreitung rechtswidrig wäre, bestimmt.

HENSOLDT AG Teilweise Ausübung der Greenshoe-Option - Post-Stabilisierungsmitteilung gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 lit. f) Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016

Im Anschluss an die Mitteilung vor Beginn der Stabilisierungsperiode vom 24 September 2020 gibt Merrill Lynch International (Kontaktperson: Anna Repetto; Telefon: +44 20 7996 7244) hiermit bekannt, dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager die eingeräumte Greenshoe-Option im Umfang von 226.678 Stammaktien teilweise ausgeübt hat und der Stabilisierungszeitraum am 23. Oktober 2020 endete. Der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager hat während des Stabilisierungszeitraums an folgenden Tagen Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:

Die Wertpapiere: Emittent: Hensoldt AG Garant (falls vorhanden): Nicht anwendbar Beschreibung: Stammaktien ISIN DE000HAG0005 Stabilisierungsmanager: Merrill Lynch International Beginn der Stabilisierungsmaßnahmen: 25. September 2020 Ende der Stabilisierungsmaßnahmen 23. Oktober 2020 Anzahl gekaufter Stammaktien im Rahmen der 4.773.322 Stabilisierung: Handelsplatz der Stabilisierung: Frankfurter Wertpapierbörse, XETRA

Für jedes Datum, an dem Stabilisierungstransaktionen durchgeführt wurden, stellte sich die Preisspanne wie folgt dar:

Datum Niedrigster Preis Höchster Preis Handelsplatz (MIC) 25. September 2020 EUR 10,80 EUR 12,00 XETRA 28. September 2020 EUR 11,25 EUR 11,35 XETRA 29. September 2020 EUR 11,29 EUR 11,60 XETRA 30. September 2020 EUR 11,40 EUR 11,60 XETRA 1. Oktober 2020 EUR 11,70 EUR 11,80 XETRA 2. Oktober 2020 EUR 11,30 EUR 11,65 XETRA 5. Oktober 2020 EUR 11,00 EUR 11,35 XETRA 6. Oktober 2020 EUR 10,75 EUR 11,00 XETRA 7. Oktober 2020 EUR 10,45 EUR 10,81 XETRA 8. Oktober 2020 EUR 10,42 EUR 10,50 XETRA 9. Oktober 2020 EUR 10,50 EUR 10,56 XETRA 12. Oktober 2020 EUR 10,70 EUR 10,70 XETRA 13. Oktober 2020 EUR 10,65 EUR 10,75 XETRA 14. Oktober 2020 EUR 10,65 EUR 10,75 XETRA 15. Oktober 2020 EUR 10,55 EUR 10,60 XETRA 16. Oktober 2020 EUR 10,50 EUR 10,50 XETRA 19. Oktober 2020 EUR 10,80 EUR 10,80 XETRA 20. Oktober 2020 EUR 10,75 EUR 10,80 XETRA 21. Oktober 2020 EUR 10,75 EUR 10,85 XETRA 22. Oktober 2020 EUR 10,70 EUR 10,75 XETRA 23. Oktober 2020 EUR 10,61 EUR 11,00 XETRA

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung oder Angebot zu verstehen, Wertpapiere in einem beliebigen Rechtsraum zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die oben genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act) von 1933 registriert und können nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht vorliegt. Die Wertpapiere werden in den USA nicht öffentlich angeboten.

Sprache: Deutsch Unternehmen: HENSOLDT AG Willy-Messerschmitt-Straße 3 82024 Taufkirchen Deutschland Telefon: 089 515 18 - 0 E-Mail: info@hensoldt.net Internet: www.hensoldt.net

ISIN: DE000HAG0005

WKN: HAG000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 1143429

Notierung vorgesehen / Designated to be listed;

