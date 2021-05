DGAP-News: hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro (deutsch)

hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro

18.05.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro

Güglingen, 18. Mai 2021 - Die hep global GmbH, ein internationaler Spezialist für die Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Projekten sowie über Tochtergesellschaften Investment-Manager für Solar-Fonds, hat das öffentliche Angebot für ihren 6,5 % Green Bond 2021/2026 ( ISIN: DE000A3H3JV5 ) erfolgreich beendet. Mit 25 Mio. Euro konnte das maximale Emissionsvolumen bei institutionellen Investoren und Privatanlegern vollständig platziert werden. Davon wurden 3,677 Mio. Euro über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG gezeichnet, die voll zugeteilt wurden.

Das Unternehmen wird den Emissionserlös zur Finanzierung von zusätzlichem Wachstum verwenden. Dazu sind rund 75 % der Mittel für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase sowie rund 25 % als Working Capital für den Auf- und Ausbau der hep vorgesehen. Die erfolgreiche Emission wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner begleitet.

"Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage der Investoren nach unserem Green Bond. Die erfolgreiche Vollplatzierung werten wir als starken Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Ebenso gilt unser Dank unseren Partnern, die uns bei unserer Debütanleihe unterstützt haben, und vor allem unserer Belegschaft, die wesentlich dazu beiträgt, dass hep über hervorragende Voraussetzungen für weiteres nachhaltiges Wachstum verfügt", erklärt Christian Hamann, Gründer und CEO der hep global GmbH.

Eckdaten des Green Bonds 2021/2026

Emitten- hep global GmbH tin Finan- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) zie- rungs-- instru- ment Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro onsvolu- men Plat- 25 Mio. Euro ziertes Volumen ISIN / DE000A3H3JV5 / A3H3JV WKN Kupon 6,5 % p.a. Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Valuta 18. Mai 2021 Lauf- 5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich) zeit Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 18. November und 18. Mai eines lung jeden Jahres (erstmals 2021) Rückzah- 18. Mai 2026 lungs- termin Rückzah- 100 % lungsbe- trag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Son- * Ab 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 19. Mai 2025 derkün- zu 101 % des Nennbetrags digungs- rechte der Emitten- tin Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung * gungs- Ausschüttungsverbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 rechte Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023 * der Ausschüttungsbegrenzung auf 50 % des Betrags, der den Anlei- jeweils gültigen EK-Schwellenwert übersteigt * hegläu- Zuwiderhandlung gegen Belassungsvereinbarung für biger Gesellschafterdarlehen * Transparenzverpflichtung * und Positivverpflichtung Coven- ants Anwend- Deutsches Recht bares Recht Pro- * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in spekt Luxemburg gebilligter EU-Wachstumsprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") * Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der segment Frankfurter Wertpapierbörse) Financi- Lewisfield Deutschland GmbH al Advisor Bookrun- Quirin Privatbank AG ner

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgte kein öffentliches Angebot. Das öffentliche Angebot ist beendet.

Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der hep global GmbH. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, und weder das Unternehmen noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Datum dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass die Gesellschaft keine Verpflichtung übernimmt, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Gesellschaft und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Pressekontakt: Laura Müller Römerstraße 3 D-74363 Güglingen Tel.: +49 7135 93446-613 E-Mail: presse@hep.global www.hep.global

Investorenkontakt: Thomas Tschirf Römerstraße 3 D-74363 Güglingen Tel.: +49 7135 93446-0 E-Mail: greenbond@hep.global www.hep.global

Finanzpressekontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48 D-81241 München Tel.: +49 89 8896906-25 E-Mail: linh.chung@better-orange.de www.better-orange.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: hep global GmbH Römerstraße 3 74363 Güglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7135 93446 - 0 E-Mail: info@hep.global Internet: www.hep.global

ISIN: DE000A3H3JV5

WKN: A3H3JV EQS News ID: 1197481

