DGAP-News: HepaRegeniX ernennt Elias Papatheodorou zum neuen Vorsitzenden des Beirats (deutsch)

HepaRegeniX ernennt Elias Papatheodorou zum neuen Vorsitzenden des Beirats

^ DGAP-News: HepaRegeniX GmbH / Schlagwort(e): Personalie HepaRegeniX ernennt Elias Papatheodorou zum neuen Vorsitzenden des Beirats

30.03.2022 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HepaRegeniX ernennt Elias Papatheodorou zum neuen Vorsitzenden des Beirats

Tübingen, 30. März 2022 - HepaRegeniX GmbH, ein Unternehmen, das neue regenerative Therapieansätze für die Behandlung akuter und chronischer Lebererkrankungen entwickelt, gab heute die Ernennung von Elias Papatheodorou zum Vorsitzenden des Beirats mit leitenden Aufgaben bekannt. Er folgt auf Dr. Graham Dixon, der dem HepaRegeniX Beirat seit 2017 vorstand.

"Wir freuen uns, Elias Papatheodorou als neuen Vorsitzenden des Beirats begrüßen zu dürfen. Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in unserer Branche wird er HepaRegeniX mit strategischem Rat und Führungsstärke zur Seite stehen. Seine Expertise, insbesondere in den Bereichen Business Development und Operations in der biopharmazeutischen Industrie, seine Kenntnis der Kapitalmärkte sowie seine Erfolgsbilanz bei M&A- und Lizenzvereinbarungen werden einen wichtigen Beitrag zu unserer Finanz- und Geschäftsplanung und bei Transaktionen leisten", sagte Dr. Wolfgang Albrecht, Geschäftsführer, COO und Mitgründer von HepaRegeniX. "Wir danken Graham für seine wertvolle Arbeit als Vorsitzender in den letzten Jahren und wünschen ihm für künftige Aufgaben alles Gute."

"Es freut mich, in dieser spannenden Phase der Unternehmensentwicklung in den Beirat von HepaRegeniX zu kommen: die ersten klinischen Ergebnisse stehen an und unsere Pipeline ist gut gefüllt", ergänzte Elias Papatheodorou, Vorsitzender des Beirats von HepaRegeniX. "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem HepaRegeniX-Team das Unternehmen weiterzuentwickeln und die Vision erfolgreich umzusetzen. Wenn wir Leber-Regeneration nach Hepatektomie oder bei degenerativen Lebererkrankungen ermöglichen, können wir schwer kranken Patienten dringend benötigte Therapieoptionen bieten."

Elias Papatheodorou ist derzeit unabhängiger Vorsitzender des Aufsichtsrates bei Memo Therapeutics und als Aufsichtsratsmitglied bei Tribune Therapeutics. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung auf Vorstandsebene in der biotechnologischen Industrie, einschließlich Marketing und Vertrieb, Geschäftsentwicklung, M&A sowie im operativen Geschäft. Elias Papatheodorou war CEO von Genkyotex, einem Biotech-Unternehmen für Fibrose, das 2021 von Calliditas Therapeutics übernommen wurde. Davor war er CBO bei Covagen, einem Biotech-Spezialisten für multispezifische Proteine, der 2014 von Janssen übernommen wurde, und CEO von Novosom, einem Unternehmen im Bereich RNA-Transport, das 2010 von Marina Biotech übernommen wurde. Außerdem war er Vice- und Senior Vice-President beim Immuntherapie-Entwickler MediGene. Elias studierte am Ithaca College, NY, und an der Cornell University, NY, USA.

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:

HepaRegeniX GmbH Dr. Wolfgang Albrecht Managing Director, COO info@heparegenix.com

Für Journalistenanfragen: MC Services AG Katja Arnold, Andreas Jungfer +49 89 210 228-0 heparegenix@mc-services.eu

Über HepaRegeniX GmbH - www.heparegenix.com

Seit dem Firmenstart 2017 hat HepaRegeniX erfolgreich mehrere präklinische Entwicklungskandidaten für die Behandlung akuter und chronischer Lebererkrankungen auf Basis der neuartigen und proprietären molekularen Zielstruktur Mitogen-Activated Protein (MAP) Kinase Kinase 4 (MKK4) erforscht und entwickelt. HRX-0215 hat kürzlich als erster MKK4-Inhibitor die klinische Phase 1 erfolgreich abgeschlossen. MKK4 ist ein wesentlicher regulierender Schalter bei der Leberregeneration. Die Suppression von MKK4 stellt die regenerative Kapazität von Leberzellen sogar bei schwerwiegenden Leberschäden wieder her. Dieses neuartige und einzigartige Therapiekonzept wurde von Prof. Lars Zender und seiner Forschungsgruppe am Universitätsklinikum Tübingen entdeckt. Die Investoren der HepaRegeniX umfassen den Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Novo Holdings A/S, Coparion, High-Tech Gründerfonds und Ascenion GmbH.

30.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1315063 30.03.2022

°