DGAP-News: Herr Leonhard Fischer als weiteres Aufsichtsratsmitglied des Gateway Real Estate AG bestellt (deutsch)

Herr Leonhard Fischer als weiteres Aufsichtsratsmitglied des Gateway Real Estate AG bestellt

Frankfurt am Main, 22. Dezember 2020. Die Gateway Real Estate AG ( WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) gewinnt den ausgewiesenen Finanzexperten Leonhard Fischer als weiteres Mitglied ihres Aufsichtsrats. Die Bestellung erfolgte gestern auf entsprechenden Antrag der Gesellschaft.

Herr Leonhard Fischer verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich des Banken- und Finanzwesens. In der Vergangenheit übte er unter anderem Vorstands- und Geschäftsführungsfunktionen bei der Credit Suisse Group, der Dresdner Bank und der Allianz AG aus.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand begrüßen es sehr, mit Herrn Fischer eine derartige Kapazität für die Gesellschaft gewonnen zu haben.

Über Gateway Real Estate

Die Gateway Real Estate AG ist einer der führendenden börsennotierten Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland (WKN: A0JJTG /

ISIN: DE000A0JJTG7). Das Unternehmen verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio, einen hervorragenden Marktzugang und eine gut gefüllte Projektpipeline. Auf diese Weise erzielt das Unternehmen ein nachhaltiges und profitables Wachstum. Der Konzern entwickelt derzeit Immobilien mit einem geschätzten Brutto-Entwicklungsvolumen (GDV) von ca. 5,4 Milliarden Euro.

Weitere Informationen: www.gateway-re.de

Kontakt

Sven Annutsch The Squaire No. 15, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main T +49 (0) 69 78808800 0 F +49 (0) 69 78 80 88 00-99 E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de

